Нация перед лицом катастрофы: Ищенко рассказал, когда вымрут все украинцы
Нация перед лицом катастрофы: Ищенко рассказал, когда вымрут все украинцы - 17.09.2025 Украина.ру
Нация перед лицом катастрофы: Ищенко рассказал, когда вымрут все украинцы
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:37 – Почему Германия рвётся в драку с Россией? 13:00 – Проблемы с мигрантами в Европе; 27:59 – В чём заключается стратегия Китая? 30:45 – Как появилась современная дипломатия? 39:29 – О запасах энергоресурсов на планете; 40:38 – Почему Россия не использовала Януковича? 49:59 – Почему понимание проигрыша Гитлера пришло в 1942 году? 1:05:18 – Вопрос передачи власти в России; 1:10:26 – Об ответственности Сталина в годы войны. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Нация перед лицом катастрофы: Ищенко рассказал, когда вымрут все украинцы
14:37 17.09.2025 (обновлено: 14:41 17.09.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
