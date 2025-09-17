https://ukraina.ru/20250917/natsiya-pered-litsom-katastrofy-ischenko-rasskazal-kogda-vymrut-vse-ukraintsy-1068800745.html

Нация перед лицом катастрофы: Ищенко рассказал, когда вымрут все украинцы

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2025-09-17T14:37

00:37 – Почему Германия рвётся в драку с Россией? 13:00 – Проблемы с мигрантами в Европе; 27:59 – В чём заключается стратегия Китая? 30:45 – Как появилась современная дипломатия? 39:29 – О запасах энергоресурсов на планете; 40:38 – Почему Россия не использовала Януковича? 49:59 – Почему понимание проигрыша Гитлера пришло в 1942 году? 1:05:18 – Вопрос передачи власти в России; 1:10:26 – Об ответственности Сталина в годы войны. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

