Генерал Хэ Лэй: Китай не хочет войны, но если придётся — победит с минимальными потерями
На полях пекинского форума "Сяншань" бывший заместитель начальника Академии военных наук КНР, отставной генерал-лейтенант Хэ Лэй заявил в интервью телеканалу Феникс ТВ, что Китай не стремится к наращиванию вооружений для удара по Тайваню
2025-09-17T20:08
2025-09-17T20:08
Однако, если будет вынужден прибегнуть к силовому сценарию, то Пекин добьётся победы "с минимальной ценой и максимальным результатом". Генерал напомнил, что состоявшийся 3 сентября грандиозный парад в Пекине, где Народно-освободительная армия представила новейшие ракеты "Дунфэн-5С" и "Дунфэн-61", стал наглядным предупреждением для Тайваня. "Нет чёткой границы, какие вооружения считать наступательными против Тайваня, а какие нет. Мы не стремимся к вооружению для удара по острову. Мы хотим мирного решения. Но если придётся решать вопрос военным путём, нам не нужны сотни ультрасовременных систем — достаточно обычных вооружений, чтобы победить. Китай будет воевать так, чтобы понести наименьшие потери и добиться наибольшего успеха", — подчеркнул Хэ Лэй.По его словам, решающим фактором в войне является не оружие, а люди и их способность вести совместные и системные боевые действия. Обвинения США в том, что Китай якобы резко наращивает ядерный потенциал, генерал назвал безосновательными. "Наша ядерная политика неизменна с 1964 года, со времени первого испытания атомной бомбы. Ядерное оружие Китая служит исключительно для самообороны. Мы единственная страна, которая открыто заявила: никогда не будем первыми применять ядерное оружие", — отметил Хэ Лэй. Касаясь ситуации в Южно-Китайском море, генерал резко высказался в адрес Манилы, чьи корабли недавно вторглись в территориальные воды у рифа Хуанъяндао и даже пошли на провокационное столкновение с китайским патрульным судном. "Это мелкая возня, и успеха у неё не будет. Наоборот, такие действия закончатся для Филиппин разбитыми лбами. Терпение китайского народа не бесконечно, а ответ НОАК будет решительным и мощным", — предупредил генерал.Больше важных и интересных новостей в обзоре: "Села Украины эвакуируют, Лондон начнет платить Киеву, Трамп приземлился в Виндзоре. Итоги 17 сентября".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
20:08 17.09.2025
 
© ФотоКитай
На полях пекинского форума "Сяншань" бывший заместитель начальника Академии военных наук КНР, отставной генерал-лейтенант Хэ Лэй заявил в интервью телеканалу Феникс ТВ, что Китай не стремится к наращиванию вооружений для удара по Тайваню
Однако, если будет вынужден прибегнуть к силовому сценарию, то Пекин добьётся победы "с минимальной ценой и максимальным результатом".
Генерал напомнил, что состоявшийся 3 сентября грандиозный парад в Пекине, где Народно-освободительная армия представила новейшие ракеты "Дунфэн-5С" и "Дунфэн-61", стал наглядным предупреждением для Тайваня.
"Нет чёткой границы, какие вооружения считать наступательными против Тайваня, а какие нет. Мы не стремимся к вооружению для удара по острову. Мы хотим мирного решения. Но если придётся решать вопрос военным путём, нам не нужны сотни ультрасовременных систем — достаточно обычных вооружений, чтобы победить. Китай будет воевать так, чтобы понести наименьшие потери и добиться наибольшего успеха", — подчеркнул Хэ Лэй.
По его словам, решающим фактором в войне является не оружие, а люди и их способность вести совместные и системные боевые действия. Обвинения США в том, что Китай якобы резко наращивает ядерный потенциал, генерал назвал безосновательными.
"Наша ядерная политика неизменна с 1964 года, со времени первого испытания атомной бомбы. Ядерное оружие Китая служит исключительно для самообороны. Мы единственная страна, которая открыто заявила: никогда не будем первыми применять ядерное оружие", — отметил Хэ Лэй.
Касаясь ситуации в Южно-Китайском море, генерал резко высказался в адрес Манилы, чьи корабли недавно вторглись в территориальные воды у рифа Хуанъяндао и даже пошли на провокационное столкновение с китайским патрульным судном.
"Это мелкая возня, и успеха у неё не будет. Наоборот, такие действия закончатся для Филиппин разбитыми лбами. Терпение китайского народа не бесконечно, а ответ НОАК будет решительным и мощным", — предупредил генерал.
Больше важных и интересных новостей в обзоре: "Села Украины эвакуируют, Лондон начнет платить Киеву, Трамп приземлился в Виндзоре. Итоги 17 сентября".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
