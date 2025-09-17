https://ukraina.ru/20250917/a-my-chem-khuzhe-zhivov-prizval-bit-po-oboronnym-zavodam-v-evrope-1068746682.html

А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе

Израиль бьет по любой точки мира, где, как он считает, засели его враги. Россия ничем не хуже, уверен начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

"Честно говоря, мне глубоко наплевать, что про нас подумают. Я бы уже давно бил и по Жешуву, и по оборонным заводам в Европе. Израиль спокойно наносит удары по любой стране, где, как он утверждает, находятся враги Израиля. А мы чем хуже?" - сказал он.Россия - ядерная держава, у нас тысячи боеголовок, добавил Живов."Ну что они нам сделают? Санкции введут? Энергетические ресурсы перестанут покупать? Так они сами вводят санкции и сами покупают. Они будут только бухтеть и возмущаться", - отметил собеседник издания.По его словам, никто на РФ в здравом уме нападать не будет. Россия может уничтожить континенты.Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.

