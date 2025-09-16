Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко - 16.09.2025 Украина.ру
Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко
Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, есть ли вариант у России в условиях провокаций избежать большой войны с Европой, а также проанализировал капкан, в который попал премьер-министр Израиля Нетаньяху
2025-09-16T18:57
2025-09-16T18:57
видео
00:16 – Каких гарантий требует Зеленский от Трампа и ЕС?13:31 – Что придумает Европа до обрушения украинского фронта?22:13 – Есть ли возможность избежать большой войны?24:56 – Наземная операция Израиля в Газе.32:50 – Как России не попасть в военный капкан Израиля?
Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко

18:57 16.09.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, есть ли вариант у России в условиях провокаций избежать большой войны с Европой, а также проанализировал капкан, в который попал премьер-министр Израиля Нетаньяху
00:16 – Каких гарантий требует Зеленский от Трампа и ЕС?
13:31 – Что придумает Европа до обрушения украинского фронта?
22:13 – Есть ли возможность избежать большой войны?
24:56 – Наземная операция Израиля в Газе.
32:50 – Как России не попасть в военный капкан Израиля?
