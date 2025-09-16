https://ukraina.ru/20250916/zatyanut-li-trampa-v-koalitsiyu-s-es-gotova-li-voevat-polsha-i-v-chm-glavnaya-zadacha-rossii--ischenko-1068760396.html
Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко
Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, есть ли вариант у России в условиях провокаций избежать большой войны с Европой, а также проанализировал капкан, в который попал премьер-министр Израиля Нетаньяху
00:16 – Каких гарантий требует Зеленский от Трампа и ЕС?13:31 – Что придумает Европа до обрушения украинского фронта?22:13 – Есть ли возможность избежать большой войны?24:56 – Наземная операция Израиля в Газе.32:50 – Как России не попасть в военный капкан Израиля?
00:16
– Каких гарантий требует Зеленский от Трампа и ЕС?
13:31
– Что придумает Европа до обрушения украинского фронта?
22:13
– Есть ли возможность избежать большой войны?
24:56
– Наземная операция Израиля в Газе.
32:50
– Как России не попасть в военный капкан Израиля?