https://ukraina.ru/20250916/zatyanut-li-trampa-v-koalitsiyu-s-es-gotova-li-voevat-polsha-i-v-chm-glavnaya-zadacha-rossii--ischenko-1068760396.html

Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко

Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко - 16.09.2025 Украина.ру

Затянут ли Трампа в коалицию с ЕС, готова ли воевать Польша и в чём главная задача России — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, есть ли вариант у России в условиях провокаций избежать большой войны с Европой, а также проанализировал капкан, в который попал премьер-министр Израиля Нетаньяху

2025-09-16T18:57

2025-09-16T18:57

2025-09-16T18:57

видео

ростислав ищенко

всу

польша

белоруссия

коалиция

израиль

газа

сектор газа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068760009_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45b374002bb48ebaf2da599664fc4359.jpg

00:16 – Каких гарантий требует Зеленский от Трампа и ЕС?13:31 – Что придумает Европа до обрушения украинского фронта?22:13 – Есть ли возможность избежать большой войны?24:56 – Наземная операция Израиля в Газе.32:50 – Как России не попасть в военный капкан Израиля?

польша

белоруссия

израиль

газа

сектор газа

сша

россия

украина

ближний восток

европа

палестина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, всу, польша, белоруссия, коалиция, израиль, газа, сектор газа, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сво, украина, ес, граница, война, владимир зеленский, нато, ближний восток, европа, нефть, санкции, палестина, палестино-израильский конфликт, видео