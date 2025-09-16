https://ukraina.ru/20250916/sbu-obyavila-v-rozysk-glavu-tsik-rossii-ellu-pamfilovu-1068724988.html

СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову. Об этом со ссылкой на материалы украинских органов власти 16 сентября сообщает РИА Новости

Согласно карточке в базе данных украинского ведомства, Памфилова разыскивается с ноября 2024 года. Главе ЦИК России вменяется предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении "агрессивной войны".Памфилова с марта 2018 года также внесена в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", публикующего данные как "изменников Украины", так и деятелей культуры, журналистов и политиков из других стран.Служба безопасности Украины (СБУ) являясь репрессивным органом Киева преследует всех неугодных нацистскому режиму, включая в свои списки, помимо граждан Украины, российских политиков, журналистов и звёзд шоу-бизнеса.Ранее мы сообщали, что в розыске СБУ с марта 2022 года числится сенатор Совета Федерации РФ от Красноярского края Андрей Клишас. Председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству также вменяется предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, а также якобы пособничество и ведение агрессивной войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

2025

