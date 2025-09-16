Как судили и убили священника УПЦ, который препятствовал захвату храма в Хмельницкой области - 16.09.2025 Украина.ру
Как судили и убили священника УПЦ, который препятствовал захвату храма в Хмельницкой области
Союз православных журналистов Украины сообщил о гибели на фронте священника УПЦ, настоятеля Преображенского храма в селе Миньковцы Хмельницкой области и отца троих детей о. Николая Хланя. Пишут, что после мобилизации его специально отправили на "ноль".
Сама по себе ситуация трагическая, но, кроме трагизма, важным аспектом произошедшего является очевидная незаконность.Дело в том, что в апреле 2024 года Николая Хланя задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 161 УК Украины (разжигание ненависти) и ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (оправдание российской агрессии). Преследование священника без сомнения политически-мотивированное, потому что все, что ему предъявили — это посты в соцсетях, часть из которых сделана еще в 2021 году.Чтобы не быть голословными, приведем несколько из них:Кроме того, высказыванием, разжигающим религиозную ненависть, посчитали опубликованное Хланем изображение человека в рясе священника на фоне кладбища с украинскими флагами. Это известная в интернете антивоенная картинка, иллюстрирующая масштабы жертв среди военнослужащих и обычных граждан Украины.Остальные высказывания, очевидно, относятся к внутрицерковным делам и касаются не разжигания ненависти, а возмущения действиями государства в церковной политике.Посты Николая Хланя с "оправданием российской агрессии" датируются мартом 2022 года. Он писал, что "потеря ЛДНР — это трагедия для Украины", в которой виноваты Зеленский и лидеры европейских государств, "не захотевшие увидеть реальное положение дел в Украине"; что Украина имела шанс вернуть Донбасс по Минским соглашениям, а теперь, из-за действий Зеленского, его не вернуть никогда; что евродепутат от Словакии Любош Блаха критиковал Америку и ЕС за нежелание остановить войну, за их слепоту, "когда украинские наемники убивали детей на Донбассе или жгли мирных людей в Одессе".Дело открыли по доносу одного из односельчан отца Хланя, который "всегда мечтал о Томосе, который б позволил развиваться Украинской православной церкви и независимости Украины". Другой свидетель подтвердил, что жители села хотели перейти в ПЦУ, но Хлань, "как батюшка московского патриархата", не желал и "убеждал своих прихожан, что следует ходить в московскую церковь". Староста села заявила, что отец Хлань отказывался отдавать ключи от церкви сельскому руководству, которое собиралось передать ее ПЦУ.Суть понятна — батюшка противодействовал захвату сельского храма и на него написали донос. В его словах о том, что ответственность за развязывание войны лежит также на Западе и на украинском руководстве, легко обнаружили "оправдание российской агрессии", ведь размышлять о каких-то причинах конфликта, кроме "Путин встал не с той ноги и послал войска", на Украине запрещено.24 декабря 2024 года Николай Хлань получил 4 года реального срока. А теперь, самое главное — поскольку во время судебных разбирательств он находился не под стражей, под залогом с обязательством носить браслет и не покидать свой населенный пункт (естественно, и без паспорта), то после приговора первой инстанции, в тюрьму он не сел. Хмельницкий апелляционный суд должен был рассмотреть его дело 14 октября 2025 года и тогда стало бы понятно — в тюрьму или, например, на повторное рассмотрение.До апелляции Николай Хлань не дожил. Но как его могли мобилизовать с приговором и с GPS-браслетом?Ч.3. ст. 17 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" содержит положение о возможности отсрочки от призыва на срочную воинскую службу призывникам, которым сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения или касательно которых уголовное дело рассматривается судом, — до принятия соответствующего решения. То есть в указанном случае речь идет о призывниках. Вследствие принятых изменений редакция этого положения с 18 мая 2024 года содержит указание о направлении для прохождения базовой воинской службы (вместо срочной службы).Но сейчас призыв на срочную службу не производится. Производится призыв военнообязанных и резервистов во время мобилизации. А среди оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации (ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовки и мобилизации") отсутствует такое основание, как получение статуса подозреваемого или обвиняемого.Мало того, в УПК Украины есть положение, которые фактически позволяет призывать во время мобилизации подозреваемых или обвиняемых. Ст. 616 УПК Украины предусматривает возможность отмены меры пресечения в виде содержания под стражей во время досудебного расследования или судебного рассмотрения для подозреваемого или обвиняемого для прохождения воинской службы во время мобилизации. Исключением являются лица, которых подозревают в совершении преступлений против основ национальной безопасности.Итак, мы видим, что по закону мобилизовать Николая Хланя не могли. Во-первых, он многодетный, во-вторых, осужденный по статье, связанной с национальной безопасностью, в-третьих, нет соответствующего ходатайства прокурора и решения суда. По единственному имеющемуся судебному решению Хлань не имел права покидать свое село. Отправка на фронт очевидно нарушает условия по имеющейся мере пресечения, а GPS-браслет должен был бы просигнализировать о нарушении полиции. Адвокат жалобу почему-то не написал, считал, что военком и так должен освободить Хланя, говорил, что другой его подзащитный уже более 8 месяцев катается по Западной Украине (в т.ч. через блокпосты) с постановлением суда по мере пресечения и ни разу не было проблем. Адвокат не подумал, что Хлань не просто очередной подзащитный, а человек, мешавший ПЦУ "отжать" храм.Кроме того, были и другие случаи, когда езда подсудимых через блокпосты заканчивалась мобилизацией. Причем военкомы бывают настолько отбитыми, что запирают людей в здании ТЦК и не пускают туда не только адвокатов, но даже следователей и прокуроров, а полиция просто снимает браслет и все. Но для обычных подсудимых "все" — это учебка, а для таких как Хлань, "любишь Россию, вот Россия тебя сейчас и убьет".К украинским коммунистам братьям Кононовичам, которые провели несколько дней мучительных пыток в "спортзале" СБУ, а потом несколько месяцев в СИЗО и вышли на домашний арест с браслетами только благодаря международной поддержке, тоже несколько раз приезжали из ТКЦ и пытались похитить средь бела дня прямо посреди города. Результатом случайной облавы это назвать нельзя, поскольку братья живут и судятся в Киеве, но прописаны в Луцке, где и проходят в местном ТЦК как уклонисты. То есть их собирались везти из Киева в Луцк, хотя мера пресечения таких перемещений не предполагает. Кононовичей снова спасла публичность и быстрая адекватная реакция адвоката. В противном случае они могли бы повторить судьбу священника.На 14 октября у покойного Николая Хланя назначена апелляция. Интересно, как суд объяснит его отсутствие на заседании и на каком основании закроет дело?Подробности о "спортзале" СБУ — в материале "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ".
Союз православных журналистов Украины сообщил о гибели на фронте священника УПЦ, настоятеля Преображенского храма в селе Миньковцы Хмельницкой области и отца троих детей о. Николая Хланя. Пишут, что после мобилизации его специально отправили на "ноль".
Сама по себе ситуация трагическая, но, кроме трагизма, важным аспектом произошедшего является очевидная незаконность.
Дело в том, что в апреле 2024 года Николая Хланя задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 161 УК Украины (разжигание ненависти) и ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (оправдание российской агрессии). Преследование священника без сомнения политически-мотивированное, потому что все, что ему предъявили — это посты в соцсетях, часть из которых сделана еще в 2021 году.
Чтобы не быть голословными, приведем несколько из них:
  • "Сегодня годовщина "собора нечестивых", на котором была создана отдельная от Церкви Христовой "Православная церковь Украины" (ПЦУ)".
  • "21 декабря 1941 года. Официальные заявления о праздновании рождественских праздников. Городская Управа доводит до сведения гражданского населения, учреждений и предприятий г. Полтава, что празднование рождественских праздников в этом году будет проводиться одновременно с немецкими вооруженными силам, а именно: 24, 25 и 26 декабря. Глава раскольнической заявил, что поддерживает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Эту "ошибку" надо исправить. Только иностранных войск не хватает".
  • "Тут буквально намедни вижу у меня на телефоне звонок, Неизвестный номер, поднимаю номер. Ну и человек представляется: "я представитель Православной церкви Украины… мы хотим вам предложить, мы сейчас делаем всем предложение, священникам авторитетным, которые могли бы за собою повести паству, ну и хотим вас также пригласить в нашу православную церковь Украины, а..., чтобы вы перешли на нашу сторону и тем самым уберегли свою паству, сохранили свой храм. Более того, мы вам предлагаем стать настоятелем большого храма, большого собора, предлагаем продолжать вести свою медийную деятельность в Интернете… ну, у нас не хватает кадров, чтобы охватить все возможные храмы и монастыри. Поэтому мы обзваниваем и предлагаем тихо, по мирному всем перейти". Хочу ли я быть этим? Можно ли меня купить деньгами? Можно ли меня купить властью? Можно ли меня купить перспективами? И как оказывается нет… Ребята, что-то с ПЦУ совсем не то. Я не знаю, куда смотрит гарант Конституции товарищ Зеленский, но я думаю, что ему стоит свой взор устремить внутрь церкви, которую я ни за какие орешки, ни за какие конфетки и фантики возглавлять никогда не буду. Никогда не буду ее представлять. Никогда не стану предателем. Я всегда буду священником Украинской православной церкви. Аминь".
Кроме того, высказыванием, разжигающим религиозную ненависть, посчитали опубликованное Хланем изображение человека в рясе священника на фоне кладбища с украинскими флагами. Это известная в интернете антивоенная картинка, иллюстрирующая масштабы жертв среди военнослужащих и обычных граждан Украины.
Остальные высказывания, очевидно, относятся к внутрицерковным делам и касаются не разжигания ненависти, а возмущения действиями государства в церковной политике.
Посты Николая Хланя с "оправданием российской агрессии" датируются мартом 2022 года. Он писал, что "потеря ЛДНР — это трагедия для Украины", в которой виноваты Зеленский и лидеры европейских государств, "не захотевшие увидеть реальное положение дел в Украине"; что Украина имела шанс вернуть Донбасс по Минским соглашениям, а теперь, из-за действий Зеленского, его не вернуть никогда; что евродепутат от Словакии Любош Блаха критиковал Америку и ЕС за нежелание остановить войну, за их слепоту, "когда украинские наемники убивали детей на Донбассе или жгли мирных людей в Одессе".
Дело открыли по доносу одного из односельчан отца Хланя, который "всегда мечтал о Томосе, который б позволил развиваться Украинской православной церкви и независимости Украины". Другой свидетель подтвердил, что жители села хотели перейти в ПЦУ, но Хлань, "как батюшка московского патриархата", не желал и "убеждал своих прихожан, что следует ходить в московскую церковь". Староста села заявила, что отец Хлань отказывался отдавать ключи от церкви сельскому руководству, которое собиралось передать ее ПЦУ.
Суть понятна — батюшка противодействовал захвату сельского храма и на него написали донос. В его словах о том, что ответственность за развязывание войны лежит также на Западе и на украинском руководстве, легко обнаружили "оправдание российской агрессии", ведь размышлять о каких-то причинах конфликта, кроме "Путин встал не с той ноги и послал войска", на Украине запрещено.
24 декабря 2024 года Николай Хлань получил 4 года реального срока. А теперь, самое главное — поскольку во время судебных разбирательств он находился не под стражей, под залогом с обязательством носить браслет и не покидать свой населенный пункт (естественно, и без паспорта), то после приговора первой инстанции, в тюрьму он не сел. Хмельницкий апелляционный суд должен был рассмотреть его дело 14 октября 2025 года и тогда стало бы понятно — в тюрьму или, например, на повторное рассмотрение.
До апелляции Николай Хлань не дожил. Но как его могли мобилизовать с приговором и с GPS-браслетом?
Ч.3. ст. 17 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" содержит положение о возможности отсрочки от призыва на срочную воинскую службу призывникам, которым сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения или касательно которых уголовное дело рассматривается судом, — до принятия соответствующего решения. То есть в указанном случае речь идет о призывниках. Вследствие принятых изменений редакция этого положения с 18 мая 2024 года содержит указание о направлении для прохождения базовой воинской службы (вместо срочной службы).
Но сейчас призыв на срочную службу не производится. Производится призыв военнообязанных и резервистов во время мобилизации. А среди оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации (ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовки и мобилизации") отсутствует такое основание, как получение статуса подозреваемого или обвиняемого.
Мало того, в УПК Украины есть положение, которые фактически позволяет призывать во время мобилизации подозреваемых или обвиняемых. Ст. 616 УПК Украины предусматривает возможность отмены меры пресечения в виде содержания под стражей во время досудебного расследования или судебного рассмотрения для подозреваемого или обвиняемого для прохождения воинской службы во время мобилизации. Исключением являются лица, которых подозревают в совершении преступлений против основ национальной безопасности.
Итак, мы видим, что по закону мобилизовать Николая Хланя не могли. Во-первых, он многодетный, во-вторых, осужденный по статье, связанной с национальной безопасностью, в-третьих, нет соответствующего ходатайства прокурора и решения суда. По единственному имеющемуся судебному решению Хлань не имел права покидать свое село. Отправка на фронт очевидно нарушает условия по имеющейся мере пресечения, а GPS-браслет должен был бы просигнализировать о нарушении полиции. Адвокат жалобу почему-то не написал, считал, что военком и так должен освободить Хланя, говорил, что другой его подзащитный уже более 8 месяцев катается по Западной Украине (в т.ч. через блокпосты) с постановлением суда по мере пресечения и ни разу не было проблем.
Адвокат не подумал, что Хлань не просто очередной подзащитный, а человек, мешавший ПЦУ "отжать" храм.
Кроме того, были и другие случаи, когда езда подсудимых через блокпосты заканчивалась мобилизацией. Причем военкомы бывают настолько отбитыми, что запирают людей в здании ТЦК и не пускают туда не только адвокатов, но даже следователей и прокуроров, а полиция просто снимает браслет и все. Но для обычных подсудимых "все" — это учебка, а для таких как Хлань, "любишь Россию, вот Россия тебя сейчас и убьет".
К украинским коммунистам братьям Кононовичам, которые провели несколько дней мучительных пыток в "спортзале" СБУ, а потом несколько месяцев в СИЗО и вышли на домашний арест с браслетами только благодаря международной поддержке, тоже несколько раз приезжали из ТКЦ и пытались похитить средь бела дня прямо посреди города. Результатом случайной облавы это назвать нельзя, поскольку братья живут и судятся в Киеве, но прописаны в Луцке, где и проходят в местном ТЦК как уклонисты. То есть их собирались везти из Киева в Луцк, хотя мера пресечения таких перемещений не предполагает. Кононовичей снова спасла публичность и быстрая адекватная реакция адвоката. В противном случае они могли бы повторить судьбу священника.
На 14 октября у покойного Николая Хланя назначена апелляция. Интересно, как суд объяснит его отсутствие на заседании и на каком основании закроет дело?
Подробности о "спортзале" СБУ — в материале "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ".
Больше материалов по теме:
