Почему Израиль не боится воевать на нескольких фронтах и как Нетаньяху подставил Трампа — Кирпичёнок - 14.09.2025
Почему Израиль не боится воевать на нескольких фронтах и как Нетаньяху подставил Трампа — Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру объяснил, для чего Европе нужен Израиль и как Нетаньяху подставил Трампа... Украина.ру, 14.09.2025
2025-09-14T21:02
2025-09-14T21:02
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру объяснил, для чего Европе нужен Израиль и как Нетаньяху подставил Трампа. Кроме того, эксперт проанализировал развитие отношений между Анкарой и Иерусалимом. 00:26 – Удар Израиля по Катару и последствия атаки на Доху; 04:50 – Новая операция Нетаньяху в Газе; 08:55 – Санкции Европы против Иерусалима; 14:13 – Противостояние Турции и Израиля. ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich
Почему Израиль не боится воевать на нескольких фронтах и как Нетаньяху подставил Трампа — Кирпичёнок

21:02 14.09.2025
 
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру объяснил, для чего Европе нужен Израиль и как Нетаньяху подставил Трампа. Кроме того, эксперт проанализировал развитие отношений между Анкарой и Иерусалимом.
00:26 – Удар Израиля по Катару и последствия атаки на Доху;
04:50 – Новая операция Нетаньяху в Газе;
08:55 – Санкции Европы против Иерусалима;
14:13 – Противостояние Турции и Израиля.

ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich
