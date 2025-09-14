"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи" - 14.09.2025 Украина.ру
"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи"
"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи" - 14.09.2025 Украина.ру
"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи"
Убийство экс-спикера Рады Андрея Парубия во Львове стало актом мести за ничтожность и бездушие киевского режима, а не расчетливой ликвидацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин, лично знакомый с погибшим
2025-09-14T07:45
2025-09-14T07:45
новости
львов
россия
андрей парубий
дмитрий выдрин
рада
верховная рада
Эксперт охарактеризовал Парубия как типичного "майданного заводилу" с ограниченной совестью и политическими горизонтами, органично вписанного в среду "некрасивых женщин и несостоявшихся мужчин". Выдрин отверг конспирологические версии о конфликте внутри украинской элиты, отметив, что все её группировки близки по уровню "булыжной жестокости и местечкового рогулизма".По мнению политолога, стрелок Михаил Сцельников, отец погибшего айтишника, действовал не как хладнокровный киллер, а как мститель, доведенный до отчаяния ничтожностью режима, который символизировал Парубий."Я немного знал Парубия лично. Это был типичный майданный заводила. С майданной ограниченной совестью, с майданными горизонтами политических представлений, с майданным чувством превосходства, с майданными уловками, гешефтами и запросами", — заявил Выдрин."Парубий был просто идеальным воплощением всей этой системы, ее наглядной визуализацией. Еще и в шортах щеголял. Такие себе политические "поющие трусы". Он как никто другой символизировал дикое украинское несоответствие между запредельной ценой жертв общества и ничтожностью политической камарильи, вскормленной этими жертвами", — пояснил политолог."Писали, что стрелок был хладнокровен. Какое там! Ведь он в людном месте давил до предела на спусковой крючок, пока не закончилась обойма. Раньше был мэм "семь пулек как в Сараево", а здесь целых восемь. Так не ликвидируют расчетливо — так мстят неистово", — резюмировал Выдрин.Напомним, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове Михаилом Сцельниковым, который, по данным СМИ, мстил за гибель сына в зоне СВО. Мать погибшего, писательница Елена Черненькая, ранее была соавтором книг с Дмитрием Выдриным.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы" читайте на сайте Украина.ру.
львов
россия
новости, львов, россия, андрей парубий, дмитрий выдрин, рада, верховная рада
Новости, Львов, Россия, Андрей Парубий, Дмитрий Выдрин, Рада, Верховная Рада

"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи"

07:45 14.09.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України / Перейти в фотобанкПарубий
Парубий - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Перейти в фотобанк
Убийство экс-спикера Рады Андрея Парубия во Львове стало актом мести за ничтожность и бездушие киевского режима, а не расчетливой ликвидацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин, лично знакомый с погибшим
Эксперт охарактеризовал Парубия как типичного "майданного заводилу" с ограниченной совестью и политическими горизонтами, органично вписанного в среду "некрасивых женщин и несостоявшихся мужчин". Выдрин отверг конспирологические версии о конфликте внутри украинской элиты, отметив, что все её группировки близки по уровню "булыжной жестокости и местечкового рогулизма".
По мнению политолога, стрелок Михаил Сцельников, отец погибшего айтишника, действовал не как хладнокровный киллер, а как мститель, доведенный до отчаяния ничтожностью режима, который символизировал Парубий.
"Я немного знал Парубия лично. Это был типичный майданный заводила. С майданной ограниченной совестью, с майданными горизонтами политических представлений, с майданным чувством превосходства, с майданными уловками, гешефтами и запросами", — заявил Выдрин.
"Парубий был просто идеальным воплощением всей этой системы, ее наглядной визуализацией. Еще и в шортах щеголял. Такие себе политические "поющие трусы". Он как никто другой символизировал дикое украинское несоответствие между запредельной ценой жертв общества и ничтожностью политической камарильи, вскормленной этими жертвами", — пояснил политолог.
"Писали, что стрелок был хладнокровен. Какое там! Ведь он в людном месте давил до предела на спусковой крючок, пока не закончилась обойма. Раньше был мэм "семь пулек как в Сараево", а здесь целых восемь. Так не ликвидируют расчетливо — так мстят неистово", — резюмировал Выдрин.
Напомним, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове Михаилом Сцельниковым, который, по данным СМИ, мстил за гибель сына в зоне СВО. Мать погибшего, писательница Елена Черненькая, ранее была соавтором книг с Дмитрием Выдриным.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2025
5 сентября, 07:00
Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентовВерсия об убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия одиночкой выглядит наиболее вероятной, поскольку он не представлял реальной угрозы для власти и не имел даже государственной охраны, а его навыки организатора майданов были невостребованы в текущих политических условиях
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы" читайте на сайте Украина.ру.
НовостиЛьвовРоссияАндрей ПарубийДмитрий ВыдринРадаВерховная Рада
 
