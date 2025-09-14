https://ukraina.ru/20250914/mstili-neistovo-a-ne-raschetlivo-vydrin-o-rasstrele-parubiya-kak-simvola-nichtozhnoy-kamarili-1068567127.html

"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи"

Убийство экс-спикера Рады Андрея Парубия во Львове стало актом мести за ничтожность и бездушие киевского режима, а не расчетливой ликвидацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин, лично знакомый с погибшим

Эксперт охарактеризовал Парубия как типичного "майданного заводилу" с ограниченной совестью и политическими горизонтами, органично вписанного в среду "некрасивых женщин и несостоявшихся мужчин". Выдрин отверг конспирологические версии о конфликте внутри украинской элиты, отметив, что все её группировки близки по уровню "булыжной жестокости и местечкового рогулизма".По мнению политолога, стрелок Михаил Сцельников, отец погибшего айтишника, действовал не как хладнокровный киллер, а как мститель, доведенный до отчаяния ничтожностью режима, который символизировал Парубий."Я немного знал Парубия лично. Это был типичный майданный заводила. С майданной ограниченной совестью, с майданными горизонтами политических представлений, с майданным чувством превосходства, с майданными уловками, гешефтами и запросами", — заявил Выдрин."Парубий был просто идеальным воплощением всей этой системы, ее наглядной визуализацией. Еще и в шортах щеголял. Такие себе политические "поющие трусы". Он как никто другой символизировал дикое украинское несоответствие между запредельной ценой жертв общества и ничтожностью политической камарильи, вскормленной этими жертвами", — пояснил политолог."Писали, что стрелок был хладнокровен. Какое там! Ведь он в людном месте давил до предела на спусковой крючок, пока не закончилась обойма. Раньше был мэм "семь пулек как в Сараево", а здесь целых восемь. Так не ликвидируют расчетливо — так мстят неистово", — резюмировал Выдрин.Напомним, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове Михаилом Сцельниковым, который, по данным СМИ, мстил за гибель сына в зоне СВО. Мать погибшего, писательница Елена Черненькая, ранее была соавтором книг с Дмитрием Выдриным.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы" читайте на сайте Украина.ру.

