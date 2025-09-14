https://ukraina.ru/20250914/bespilotnyy-proryv-zhivov-zayavil-o-skachke-kachestva-v-primenenii-dronov-vs-rf-1068565711.html

Беспилотный прорыв: Живов заявил о скачке качества в применении дронов ВС РФ

В армии России в 2025 году произошел качественный скачок в развитии и применении беспилотных авиационных систем по всем сегментам, что привело к появлению уникальных стратегий и впечатляющих результатов. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

По его словам, рост связан как с увеличением числа опытных операторов, так и с динамичным развитием самого сегмента БПЛА после прихода в руководство Минобороны Андрея Белоусова.Эксперт отметил, что по применению ударных БПЛА типа "Герань" российские военные вышли на мировой уровень, а в области разведывательных и FPV-дронов ситуация также улучшается.Живов отдельно выделил работу специализированных проектов, которые демонстрируют высокую эффективность за счет интеллектуального подхода."Появились проекты ЦСН "Барс-Сармат", "Рубикон", работает "Анвар". Они демонстрируют шикарные результаты за счет интеллектуального переосмысления стратегии применения дронов", — заявил он.Собеседник издания резюмировал, что изменения ощутимы во всех сегментах."Все впечатлены этой стратегией. Можно сказать, что в 2025 году произошел качественный скачок по всем сегментам. Где уже совсем круто, где-то еще надо доработать, но изменения ощутимы", — подчеркнул Живов.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.

