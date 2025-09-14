https://ukraina.ru/20250914/1049392381.html

Адрианопольский мир и овладение устьем Дуная. Почему Россия не пошла дальше

Адрианопольский мир и овладение устьем Дуная. Почему Россия не пошла дальше

Адрианопольский мирный договор между Россией и Османской империей был заключён 14 сентября 1829 года. Он зафиксировал максимальное продвижение границ Российской империи на дунайско-балканском направлении – Петербургу отошло более чем 4 тысячи квадратных километров между Килийским и Георгиевским рукавами (гирлами) великой реки

Данное территориальное расширение означало переход в руки России почти всего судоходства между Центральной Европой и Чёрным морем. Тем не менее, многие современники тех событий считали это приобретение державы Романовых слишком скромным бонусом по итогам победоносной для Петербурга русско-турецкой войны 1828-29 годов.В чём же состояла мотивация российского правительства и дипломатов тех лет?К концу правления императора Александра I стало очевидно, что уже традиционная роль России как державы - покровительницы христианских подданных султана (прежде всего для Молдавии и Валахии) себя не оправдывает. Вопреки обязательствам перед Петербургом Порта допускала в Дунайских княжествах произвольную смену господарей, провоцировала налоговый гнёт и т.п.Связанное условиями Священного союза правительство Александра I не желало новой русско-турецкой войны. Тем более, что европейские державы весьма подозрительно относились к активности России на Дунае и Балканах.И даже греческое восстание, вспыхнувшее в 1821 году и жестоко подавляемое османами, не принесло европейской поддержки российскому предложению коллективно встать на защиту христиан Османской империи.Раздосадованный этим Александр I незадолго до своей смерти объявил, что теперь, после многих лет бесполезных переговоров, он будет действовать в восточных делах "сообразно с правами и интересами" своей страны.В конце марта 1826 года новый российский царь Николай I направил Порте ультиматум, требовавший очистить Дунайские княжества от турецких войск. Также император указывал прислать османских представителей на границу для переговоров относительно дельнейшей судьбы Молдавии, Валахии и Сербии.Правда самодержец пошёл на этот шаг после подписания в Петербурге русско-английского протокола. Стороны договорились активизировать свои действия в отношении Османской империи, отказываясь при этом от каких-либо территориальных приобретений.Последнее условие стало следствием концепции, утвердившейся в Петербурге с подачи императорского статс - секретаря, основателя литературного общества "Арзамас"* (и бывшего секретаря российской миссии в Константинополе) Дмитрия Дашкова.Высокий сановник полагал, что расширению российского влияния в регионе будет способствовать создание "национальных правительств", обладающих широкой автономией от Порты. Для этого предлагалось закрепить возможность избрания господарей из числа местных бояр, демократизировать этот процесс, ограничить присутствие османских войск в княжествах, ликвидировать османскую торговую монополию.В ходе начавшихся в середине августа в бессарабском Аккермане русско-османских переговоров российская делегация отстаивала именно эти принципы. При этом Дашков рекомендовал в случае отказа от российских условий объявить Турции войну, оккупировать Дунайские княжества и провести в них необходимые преобразования своими силами. Попутно он считал необходимым объединить Валахию и Молдавию под властью одного государя "для их счастья". Порта, по его мнению, будет вынуждена согласиться с произошедшими изменениями.Тем самым российская стратегия на Дунае предполагала автономизацию национальных окраин Османской империи, правительства которых рассматривались как объективные союзники в международных делах.7 октября 1826 года в Аккермане была подписана русско-турецкая конвенция, в основу которой легли предложения Дашкова. Однако Турция рассматривала этот шаг как временную уступку и в конце 1827 года конвенция была аннулирована султаном.Попутно Махмуд II объявил о разрыве всех предыдущих договоров с Россией и призвал всех мусульман готовиться к войне за веру. Николай I воспринял этот шаг как начало вооружённого конфликта. Министерство иностранных дел России для успокоения европейских держав поспешило разослать объяснительную записку, что Петербург "не умышляет разрушения" Порты, а лишь стремится добиться исполнения ранее достигнутых договорённостей с османами.Между тем российский МИД озаботился послевоенным устройством европейских владений Османской империи. Своими предложениями попросили поделиться недавнего главу внешнеполитического ведомства России, возглавившего молодое Греческое государство, Иоанна Каподистрию.Последний представил обновлённую концепцию Балканской конфедерации, которую он обосновывал ещё в 1816 году Александру I. Он предлагал объединить в союз пять новых государств: Сербию (включая Болгарию и Боснию), Греческое королевство, Македонию (включая Фракию), Эпир (включая Верхнюю и Нижнюю Албанию), Дакию (объединение Валахии и Молдавии). Союзный сейм, по его мнению, стоило созвать в вольном городе Константинополе. Россию Каподистрия призывал отказаться от эксклюзивного протектората над Дунайскими княжествами и Сербией.Между тем русские войска без особого сопротивления заняли весной 1828 года Молдавию и Валахию. Летом российская армия под командованием Петра Витгенштейна перенесла боевые действия за Дунай, заняла Добруджу. Однако относительно немногочисленным русским войскам оказалось не под силу овладеть турецкими крепостями к югу от Дуная. Подкрепление в виде Гвардейского корпуса позволило сломить сопротивление лишь Варны. Турецкие гарнизоны в Шумле и Силистре продолжали оборону, а между тем мусульманские партизаны стали наносить болезненные удары по российским коммуникациям.Недовольный итогами кампании 1828 года Николай I назначил нового командующего - Ивана Дибича. 11 мая 1829 года русские войска добились решающей победы в битве при Кулевче в Восточной Болгарии. Вскоре после этого сдалась Силистра, россияне пересекли Балканы и заняли Адрианополь вблизи Константинополя. Порта была вынуждена запросить мирных переговоров.Дибич был готов продолжать наступление вплоть до Константинополя, но признавал, что имевшихся у него 25 тысяч солдат явно не достаточно для покорения полумиллионной столицы Османской империи.Между тем российская делегация на переговорах в Адрианополе получила указание добиваться мирного соглашения на условиях подтверждения Аккерманской конвенции и покрытия военных расходов России. Данная директива основывалась на обосновании Дашкова, что внезапное падение Османской империи может вызвать интриги европейских держав и формирование враждебных союзов против России. Царедворец настаивал, что Российская империя не нуждается в новых территориях. Вместо этого ей нужно "распространение её влияния между соседствующими народами", которое можно обеспечить "продлив существование Оттоманской империи на известных условиях".Турецкие переговорщики на переговорах без малейшего сопротивления приняли российские условия. Дибич по поводу этого писал, что османы уже не смотрят на Дунайские княжества как на своё достояние "и без всякого затруднения согласились бы на полную уступку".Однако правительственные круги были непреклонны. Через два дня в Петербурге Николаем I был созван Особый комитет по восточным делам. Собрание рассмотрело альтернативные варианты политики России в отношении Турции.Наряду с выше описанными программами Каподистрии и Дашкова на рассмотрение комитета был вынесен меморандум российского представителя в Греции Марка Булгари. Последний предлагал превращение Константинополя в вольный город под российским протекторатом. Среди прочих государств на территории разделённой Османской империи Булгари предусматривал образование зависимого от России объединённого княжества Молдавии, Валахии и Дунайской Болгарии.Комитет высказался в поддержку продолжения политики "слабого соседа" в отношении Порты. Ключевым аргументом являлось стремление не раздражать европейские державы. Но разразившаяся через два десятилетия Крымская война показала ошибочность этой концепции.Потеряв в 1856 году выход к Дунаю, Петербург утратил своё былое влияние в Валахии и Западной Молдавии. Последующие события вокруг Румынии показали, что обладающей более слабой экономикой России сложно конкурировать за влияние в малых государствах с более сильными европейскими экономиками. Гораздо более надёжным средством доминирования являлось включение оспариваемых регионов в состав Российского государства. Об этом свидетельствовали примеры Прибалтики, Финляндии, Польши и той же Бессарабии.* Наиболее известным членом этой группы был А.С. Пушкин.

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

