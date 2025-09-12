https://ukraina.ru/20250912/nesdayuschiysya-tramp-provaly-vsu-obuchenie-polskikh-voennykh-glavnoe-na-ukraine-na-utro-12-sentyabrya-1068553987.html

Несдающийся Трамп, провалы ВСУ, обучение польских военных. Главное на Украине на утро 12 сентября

Трамп не хочет прекращать работу по урегулированию на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе.По его словам, значительная часть европейских политиков мешает действиям Трампа по установлению мира на Украине, однако Венгрия их поддерживает и надеется, что президент США "не откажется от своих миротворческих усилий".Накануне Рубио в телефонном разговоре с венгерским министром иностранных дел обсудил украинское урегулирование.В то же время глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине с приостановленной точки."Мы неоднократно подчеркивали риск распространения конфликта (на Украине – ред.). <...> Мы видим риски, к сожалению, они реализуются. Конфликт, начавшийся три с половиной года назад, имел риск распространения. Мы подчеркивали это. Сегодня мы заявляем об этом снова. Мирные переговоры, переговоры о прекращении огня должны быть возобновлены с приостановленной точки", - призвал Фидан на пресс-конференции в Италии.Провалы ВСУВ ночь на пятницу в Сумах прогремело несколько серий взрывов.Также накануне поздним вечером взрывы звучали в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне.Вооруженные силы Украины остаются в незавидном положении: испытывают острую нехватку оружия и бойцов.В российских силовых структурах рассказали, что командование ВСУ бросило попавших в окружение в Юнаковке Сумской области штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Они же отметили, что ВСУ потеряли 80 процентов брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области штурмовых групп.В тех же силовых структурах информировали, что полк ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы неподготовленными военнослужащими."Так называемые "покупатели" из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" забирают из учебных центров неподготовленный личный состав, находящийся на обучении не более недели. Цель - быстрое доукомплектование штурмовых групп и отправка их в штурмы", - сказали там.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье, расположенном в Волынской области, здание полностью разрушено. Информации о пострадавших нет.Минувшей ночью дежурные средства российской ПВО сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России. Из них 85 уничтожили над Брянской областью, 42 - над Смоленской, 28 над Ленинградской, 18 над Калужской, 14 над Новгородской.Кроме того, по девять аппаратов уничтожено над территориями Орловской области и московского региона, семь - над Белгородской областью, по три - над Ростовской и Тверской, по одному дрону уничтожено над Псковской, Тульской и Курской областями.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнял в своем телеграм-канале, что в порту Приморск ликвидировано возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет.А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах."В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы. Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь в телеграм-канале.Обучение польских военныхПремьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности информировал, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны."Я с удовольствием принял предложение президента Зеленского. Мы уже говорим о технических моментах", - сказал Туск.Он уточнил, что с целью организации такого обучения в Киев направляются министры обороны и иностранных дел Польши.Украинские СМИ написали, что Сикорский уже приехал в Киев. Также внезапно с визитом на Украину приехал британский принц Гарри, сообщает Guardian.Причем Польша закрыла информацию о направлении своих военных на Украину обучаться сбивать дроны, следует из слов заместителя министра национальной обороны республики Цезари Томчика."Это не та информация, которую можно передавать. Об этом нет смысла говорить", - заявил Томчик в эфире телеканала Polsat.На днях Туск выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Подробнее об инциденте с БПЛА - в материале "Инцидент раздувать не будут": Зверев о том, почему сбитые над Польшей дроны — дело рук ВСУ на сайте Украина.ру

