Трамп выступил с обращением по поводу убийства Чарли Кирка
Президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором пообещал найти всех и каждого, кто причастен к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом в ночь на 11 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают", — заявил президент США.Трамп назвал произошедшее "темным моментом для Америки", и обвинил "радикальных левых" в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США."Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны... Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране", — сказал президент.Он потребовал немедленно прекратить распространение в стране подобной риторики.Американского консервативного активиста Чарли Кирка застрелили через две минуты после начала выступления перед массовой студенческой аудиторией в университетском кампусе штата Юта. От полученного в шею ранение он скончался несмотря на экстренную эвакуацию в медицинское учреждение.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя произошедшее, призвал команду президента США Дональда Трампа осознать, что поддерживая Украину, власти США поддерживают убийства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
04:12 11.09.2025 (обновлено: 04:14 11.09.2025)
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру