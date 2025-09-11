https://ukraina.ru/20250911/poteri-vsu-za-sutki-v-boyakh-s-odnoy-rossiyskoy-gruppirovkoy-prevysili-poltysyachi-chchelovek-1068516387.html

Потери ВСУ за сутки в боях с одной российской группировкой превысили полтысячи человек

Более полутысячи человек потеряла украинская армия в боях с одной из группировок ВС РФ в зоне СВО за минувшие сутки. Об этом сообщает Украина.ру

За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. ими нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.В сводке также отмечены большие потери ВСУ на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в боях с российской "Южной" группировкой войск противник потерял более 200 военнослужащих, а в боях с группировкой "Запад" - свыше 230 военнослужащих, не считая матчасти. Также 11 сентября стало известно, что Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему был застрелен соратник Трампа и какие заговоры строит Зеленский. Главное на утро 11 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

