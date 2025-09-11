Потери ВСУ за сутки в боях с одной российской группировкой превысили полтысячи человек - 11.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250911/poteri-vsu-za-sutki-v-boyakh-s-odnoy-rossiyskoy-gruppirovkoy-prevysili-poltysyachi-chchelovek-1068516387.html
Потери ВСУ за сутки в боях с одной российской группировкой превысили полтысячи человек
Потери ВСУ за сутки в боях с одной российской группировкой превысили полтысячи человек - 11.09.2025 Украина.ру
Потери ВСУ за сутки в боях с одной российской группировкой превысили полтысячи человек
Более полутысячи человек потеряла украинская армия в боях с одной из группировок ВС РФ в зоне СВО за минувшие сутки. Об этом сообщает Украина.ру
2025-09-11T12:49
2025-09-11T12:50
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
всу
разгром всу
потери всу
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068320983_0:416:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc54d72b52c2f557e9b73be4acd3beb7.jpg
За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. ими нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.В сводке также отмечены большие потери ВСУ на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в боях с российской "Южной" группировкой войск противник потерял более 200 военнослужащих, а в боях с группировкой "Запад" - свыше 230 военнослужащих, не считая матчасти. Также 11 сентября стало известно, что Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему был застрелен соратник Трампа и какие заговоры строит Зеленский. Главное на утро 11 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068320983_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_376527ededd016905dc1fb43b881ce4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, разгром всу, потери всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, сводка СВО

Потери ВСУ за сутки в боях с одной российской группировкой превысили полтысячи человек

12:49 11.09.2025 (обновлено: 12:50 11.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Более полутысячи человек потеряла украинская армия в боях с одной из группировок ВС РФ в зоне СВО за минувшие сутки. Об этом сообщает Украина.ру
За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. ими нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.
В сводке также отмечены большие потери ВСУ на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Так, в боях с российской "Южной" группировкой войск противник потерял более 200 военнослужащих, а в боях с группировкой "Запад" - свыше 230 военнослужащих, не считая матчасти.
Также 11 сентября стало известно, что Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему был застрелен соратник Трампа и какие заговоры строит Зеленский. Главное на утро 11 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУразгром ВСУпотери ВСУСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиясводка СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Украине скоро потребуется рекордная помощь Запада
14:00Правительство Украины решило напрячь налогоплательщиков
13:52Латвия вслед за Польшей закрывает воздушное пространство на границе с РФ и Белоруссией
13:27У Украины нет денег на погибших, азербайджанский газ больше не поступает. Главное на 13:00 11 сентября
13:25Армия России установила огневой контроль над трассой Херсон-Николаев
13:25Министр внутренних дел Польши высказался о сроках закрытия границы с Белоруссией
13:04Дата нового телефонного разговора Путина и Трампа может быть быстро согласована - Песков
12:59Суд в ЛНР приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии
12:54ВС РФ ведут бои по периметру Купянска и южной окраины Заречного
12:49Потери ВСУ за сутки в боях с одной российской группировкой превысили полтысячи человек
12:15Главные новости к 12:15 11 сентября
12:12Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
11:5915 миллионов гривен в рассрочку: власти Украины изменили порядок выплат семьям погибших
11:51Убийство Чарли Кирка: стрелок в бегах, Трамп скорбит и обвиняет "левых"
11:50Последствия ударов ВС РФ по целям ВСУ в Вилково
11:26Операция "ЫЫ". Что не так с "заблудившимися" над Польшей дронами
11:20Президент Финляндии приехал в Киев
11:18ВС РФ освободили большую часть поселка Заречное в ДНР
10:59Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной
10:29Украинская пропаганда выдавала спасательное судно за военный корабль
Лента новостейМолния