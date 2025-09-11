https://ukraina.ru/20250911/pochemu-byl-zastrelen-soratnik-trampa-i-kakie-zagovory-stroit-zelenskiy-glavnoe-na-utro-11-sentyabrya--1068499618.html

Почему был застрелен соратник Трампа и какие заговоры строит Зеленский. Главное на утро 11 сентября

Почему был застрелен соратник Трампа и какие заговоры строит Зеленский. Главное на утро 11 сентября - 11.09.2025

Почему был застрелен соратник Трампа и какие заговоры строит Зеленский. Главное на утро 11 сентября

Инцидент с дронами в небе Польши получил развитие. В США убит соратник американского президента Дональда Трампа. На Днепропетровском направлении группировка войск "Восток" приступила к финальному этапу зачистки Сосновки и ее окрестностей

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068503615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d241c0d360b7057004ebfdc8d42a6b48.jpg

Накануне польское оперативное командование сообщило, что силы ПВО страны при поддержке авиации НАТО и Нидерландов уничтожили несколько ударных беспилотников.Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент с БПЛА "масштабной провокацией", а не атакой. Он также официально заявил, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российскими беспилотниками.Сегодня история продолжается. В четверг польский президент Кароль Навроцкий просе телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого главы государств обсудили произошедший инцидент."Я только что разговаривал по телефону с Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Эта беседа является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса", – заявил он. Одновременно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о срочном направлении Швецией дополнительных самолетов и средств противовоздушной обороны для усиления безопасности страны.Владимир Зеленский, в свою очередь, придерживается легенды о российских беспилотниках, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Так, глава киевского режима заявил, что в небе были не только российские "Герберы", как это утверждалось ранее, но и "Шахеды". "Дональд [Туск] проинформировал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "Шахеды", найдены во многих городках и селах", – сказал Зеленский. Ранее Польша сообщила, что не обнаружила взрывчатых веществ ни на одном из сбитых или упавших БПЛА. Кроме того, в сети были опубликованы только фото дронов-обманок "Гербера".В МИД России позиция Москвы уже была озвучена: дроны, о которых заявляет Польша после ночного инцидента, прилетели со стороны Украины. Об этом накануне в Варшаве заявил журналистам временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.Позднее в ежедневном отчете Минобороны было сказано, что объекты для поражения на территории Польши не планировались."Максимальная дальность полёта применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши", — резюмировали в военном ведомстве.Телеграм-канал "Сварщики", в свою очередь, опубликовал сообщение, в котором говорится, что "в условиях, когда Украине нужна эскалация конфликта с переносом на территорию НАТО, а Польше нужно больше средств от ЕС на усиление обороны — странно, что "русские" Герани не нарушили воздушное пространство Польши раньше". Подробнее об этом — в публикации "Штаты замешаны в атаке на Польшу": как заявление Туска подтверждает украинскую легенду.В чем "провинился" соратник Трампа?В Университете долины Юты был убит известный американский консерватор, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк. Отмечается, что в популярного республиканца выстрелили во время выступления в кампусе университета Юта Вэлли. Позднее его доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его кончине. Полиции пока не удалось задержать стрелявшего, однако среди подозреваемых уже называют члена Демократической партии.Телеграм-канал SHOT напомнил, что за полгода до своей гибели Кирк критиковал поддержку в отношении Киева, утверждая, что конфликт выгоден правящему классу Украины. На митинге шесть месяцев назад американский активист задался вопросом, кто выигрывает от конфликта на территории Украины, если и простым американцам, и всему человечеству выгоден мир. Бенефициарами происходящего он назвал "военно-промышленный комплекс и олигархов правящего класса Украины".Стоит отметить, что Кирк часто критиковал Владимира Зеленского в ответ на обвинения Киева о недостаточной поддержке со стороны США. Активист называл его "неблагодарным, капризным ребенком, ответственным за миллион смертей".Кроме того, сторонник Трампа призывал к восстановлению дипломатических каналов с Москвой и считал, что российско-украинский конфликт во многом был ненужным. Помимо этого, в одном из эфиров Кирк даже заявил, что ему не нравится идея отправки американского оружия ВСУ.Фронтовая сводкаТелегарам-канал "Два майора" написал, что в ночь на четверг, 11 сентября, ВС РФ поразили цели в Черниговской области, Изюмском районе Харьковской области, Сумах и оккупированном ВСУ Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР). В публикации военкоров также было отмечено, что враг нанёс удар из РСЗО HIMARS по жилым домам и району Республиканского травматологического центра в Донецке. Одна из украинских ракет ударила в многоэтажный дом. В Курской области в результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме.Военкор Евгений Лисицын опубликовал в своем Телеграм-канале опубликовал ежедневную сводку новостей с поле боя. Так, в сообщении говорится, что на Покровском направлении ВС РФ ведут бои в Муравке и Удачном. Кроме того, российские продвигаются к Новопавловке, заходят в Покровск и ведут ожесточенные бои в Чунишино. Отмечается, что противник контратакует в Никоноровке, Владимировке и Новоторецком. По данным Телеграм-канала "Северный ветер", на Сумском направлении идут ожесточенные бои на юге Юнаковки и в окрестностях. Противник перебрасывает подкрепления, в том числе спецназ. За сутки Северяне отразили две контратаки ВСУ в районе Андреевки и Алексеевки. Враг задействовал штурмовые группы при поддержке западной бронетехники и артиллерии. Военкоры Телеграм-канала "Два майора" написали, что на Днепропетровском направлении группировка войск "Восток" приступила к финальному этапу зачистки Сосновки и ее окрестностей. Сохраняются очаги сопротивления ВСУ, которые не оставляют попыток контратаковать. Идут ожесточенные бои на окраинах Новопетровского (Тернового), а ВС РФ продвигаются в направлении Новониколаевки. На Запорожском фронте, подчеркивает в публикации военкоров, идут встречные бои на границе села Плавни и Приморского. Враг подтягивает подкрепления, в том числе подразделения БПЛА, постоянно контратакует. У Степногорска подразделения ВДВ России закрепились на южных окраинах города, ВСУ пытаются контратаковать российские позиции при многочисленной поддержке вражеских дронов-камикадзе. Между тем стало известно, что ПВО за ночь сбила почти два десятка украинских дронов над Россией. Отмечается, что шесть из них сбили над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.

