ПВО за ночь сбила почти два десятка украинских дронов над Россией - 11.09.2025
ПВО за ночь сбила почти два десятка украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти два десятка украинских дронов над Россией - 11.09.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти два десятка украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны РФ, передает 11 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-11T07:37
2025-09-11T07:37
новости
россия
воронежская область
курская область
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Шесть из них сбили над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале добавил, что по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
воронежская область
курская область
новости, россия, воронежская область, курская область
Новости, Россия, Воронежская область, Курская область

ПВО за ночь сбила почти два десятка украинских дронов над Россией

07:37 11.09.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Украина.ру
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны РФ, передает 11 сентября телеграм-канал Украина.ру
Шесть из них сбили над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале добавил, что по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
