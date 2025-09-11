ПВО за ночь сбила почти два десятка украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны РФ, передает 11 сентября телеграм-канал Украина.ру
Шесть из них сбили над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале добавил, что по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
