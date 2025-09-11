https://ukraina.ru/20250911/otvetyat-kollektivno-ursula-fon-der-lyayen-pridumala-kak-popilit-rossiyskie-aktivy-1068527157.html

Ответят коллективно. Урсула фон дер Ляйен придумала, как попилить российские активы

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодной программной речью перед Европейским парламентом. Присутствующим в зале депутатам пришлось больше часа слушать смесь из благих обещаний, неумелых самооправданий и свежей порции угроз в адрес России

Игры в демократиюС одной стороны, ничего сверхнового фон дер Ляйен не озвучила. Все это так или иначе проговаривалось евробюрократами на разных уровнях и раньше. Чего стоят хотя бы вот такие пустые в своей сути заявления:Ритуальные камлания вокруг темы единства Европы в реальности никакого единства не приносят, и глава ЕК это понимает, поэтому вынуждена была проговаривать неприятные для нее темы: трудности с экономикой, проблемы с мигрантами, социальный кризис и т.д.Из более-менее нового – конец единогласия в ЕС."Я считаю, что нам необходимо перейти к принятию решений квалифицированным большинством в некоторых областях, например, во внешней политике. Пора освободиться от оков единогласия. Дело в том, что нам нужно убедиться, что наш Союз работает быстрее и способен принести пользу европейцам", - сказала фон дер Ляйен, добавив, что работает над пакетом законов, которые расширят права большинства.Другими словами, мнение меньшинства боссов ЕС теперь особо не интересует. В этом пассаже так и проглядывает камень в огород Венгрии, которая продолжает блокировать любые попытки приблизить к Евросоюзу Украину и вообще имеет в ЕС репутацию отщепенца.Кто будет платитьГлава Еврокомиссии продолжает думать, что среди главных чаяний рядового жителя Европы первые строчки занимает Украина. Именно туда фон дер Ляйен собирается закачивать очередные миллиарды из общеевропейской кубышки."Мы предложим новую программу под названием "Качественное военное преимущество". Она будет способствовать инвестированию в возможности Вооруженных сил Украины. Мы можем использовать нашу промышленную мощь для поддержки Украины в войне беспилотников. Мы можем помочь превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя и в совместную индустриализацию. Вот почему я могу объявить, что Европа выделит 6 млрд евро и вступит в альянс по беспилотникам с Украиной. И вместе мы можем обеспечить: чтобы Украина сохранила свои преимущества, а Европа укрепила свои", - сказала она.Сотни миллиардов туда, сотни сюда – какая разница."Ранее в этом году мы запустили программу "Готовность 2030", которая может привлечь до 800 млрд евро инвестиций в оборону. Это включает в себя программу SAFE, которая теперь готова выделить 150 млрд евро на совместные закупки. 19 государств-членов уже подали заявки. Программа уже запущена в полную силу", - объявила фон дер Ляйен.Коллективная ответственность Глава Европейской комиссии признала, что никто не выделил Украине столько денег, сколько ушло туда от ЕС, но это не повод уменьшать траты на киевский режим."На данный момент военная и финансовая помощь составляет около 170 млрд евро. Потребуется еще больше усилий", - сказала она.Далее фон дер Ляйен перешла к одному из наиболее интригующих фрагментов своей речи: отстегивать Украине деньги все равно придется, но европейские налогоплательщики больше не могут тянуть это исключительно на своем горбу.Глава Еврокомиссии вспомнила про замороженные в 2022 году российские активы за рубежом, на которые давно облизываются европейские управленцы. Проблема в том, что банально украсть эти средства Запад не может, т.к. это настолько не вписывается в законы, что даже для современной Европы это уже перебор. Но фон дер Ляйен, похоже, придумала, как тут можно подсуетиться.Она рассказала, что сами активы останутся неприкосновенными, а вот прибыль с них пойдет в карман Украине. И в этом тоже нет ничего нового, а вот дальше интересней."Риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации", - заявила глава ЕК.Фон дер Ляйен, по существу, намекает на старую-добрую круговую поруку, когда одна страна залезет в активы РФ, а отвечать, если вдруг придется, станут все. То есть все и никто одновременно.И про репарации – тоже любопытно. Никаких таких репараций от России Украине не видать, как своих ушей. То есть кредиты Киеву пойдут за просто так, если же конечно фон дер Ляйен всерьез не верит в то, что РФ окажется в столь унизительном положении проигравшего.Воевать до последнего украинцаГлава Европейской комиссии охотно рассуждает о том, какие суммы и куда уйдут на помощь Украине, но не может сформулировать ничего существенного по реальным вызовам, перед которыми стоит Евросоюз.Европейцы в ужасе от платежек за электроэнергию – виновато "грязное российское ископаемое топливо", а решение проблемы в "чистой энергии собственного производства".Недовольство миграцией – демократия все решит, надо лишь помочь вернуться назад тем, кто не имеет законных прав находится на территории ЕС.Цены на жилье выросли более чем на 20% с 2015 года, а число разрешений на строительство сократилось более чем на 20% за пять лет – будем проводить первый саммит на эту тему.И так во всем. Российские золотовалютные запасы, оказавшиеся блокированными на Западе, явно застилают европейской верхушке взор, из-за чего внутренние противоречия и кризис внутри ЕС оказываются на периферии их внимания. Нынешняя программная речь фон дер Ляйен подтверждает, что Европа готова и дальше воевать с Россией руками украинцев, не жалея на это денег и ресурсов.О том, в каких громких скандалах фигурирует имя Урсулы фон дер Ляйен - в материале издания Украина.ру СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемы.

