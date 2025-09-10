https://ukraina.ru/20250910/neizvestnye-drony-provokatsiya-ofisa-prezidenta-ukrainy-i-ocherednaya-popytka-vtyanut-nato-v-voynu-1068462174.html

Неизвестные дроны. Провокация Офиса президента Украины и очередная попытка втянуть НАТО в войну

В среду 10 сентября все украинские СМИ заполонили причитания по поводу залёта дронов в соседнюю Польшу, что отодвинуло на задний план ситуацию на фронте и удары по украинским объектам той же ночью. Пострадавших в Польше нет, а обнаруженные дроны, по сообщениям польских СМИ, не имели боевой части и были дронами-имитаторами.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068469719_0:232:2730:1768_1920x0_80_0_0_79afdb48c12f0d1a61e9c82ec525a5e4.jpg

Но Киев немедленно требует вступления в войну не только Польши, но и всего блока НАТО.Зеленский пытается играть на тщеславии поляков, заявляя, что россияне якобы пытаются унизить одну из ключевых европейских стран. Попутно Зеленский предлагает помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских дронов, но делать это, вероятно, должны будут сами поляки, за деньги ЕС.Украинские блогеры-националисты намеренно провоцируют поляков, называя их слабыми и беспомощными. Однако депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский призывает не торопить Польшу в вопросах, в которых "они обогнали всех на 450 лет". Бужанский в данном случае ссылается на Ливонскую войну, пытаясь раздуть вражду между русскими и поляками.Украино-израильский эксперт Игаль Левин, работающий на ГУР МОУ, еще больше нагнетает ситуацию, утверждая, что целью залетевших БПЛА были именно американские солдаты, расквартированные в польском Жешуве.В Польше ссылаются на четвертую статью договора НАТО, которая предполагает лишь консультации в случае такого инцидента, но Киев требует активизировать пятую статью, где говорится о совместной реакции на нападение на одного из членов Альянса.Глава МИД Украины Андрей Сибига требует сбивать российские дроны над территорией Украины и пугает поляков тем, что "слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы". Глава Офиса президента Андрей Ермак пишет, что Россия якобы идёт по пути эскалации конфликта и требует от Запада остановить её "вместе".В то же время украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что Офис Президента использует ситуацию с дронами для возможности получить дополнительные финансирование, но куда важнее для Банковой новые санкции против России. "Андрей Ермак пытается уничтожить мирный трек Администрации Трампа, чтобы война в Украине затянулась и вопрос выборов не стоял в повестке, для этого нужно поднять эскалацию и втянуть европейские страны", - пишет "Резидент".Однако украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что не пройдет и двух суток, как уставшая от "внешнего политического давления" Польша прямо или через медиа обвинит Украину в провокациях и попытках ее втянуть в чужую войну. И произойдёт это, по его мнению, по причине "внутренних раздраев между Премьером и Президентом".Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что Киев сам запустил дроны на территорию Польши, чтобы усилить антироссийские настроения и потребовать ещё больше денег на войну, поскольку на выплаты военным уже в этом году не хватает 300 млрд гривен. Telegram-канал утверждает, что СБУ отправила сначала дроны по маршруту на Белоруссию, а оттуда уже на Польшу, чтобы подчеркнуть, что БПЛА точно были русскими."Зеленскому очень важно прогреть актуальность украинского кризиса, иначе денег не дадут на продолжения войны! Но, объясните европейцам, что чем дольше идёт война в Украине, тем чаще будут такие "залеты". Чем дольше идет война, тем больше будет трагедий. Выход из этой петли смерти один – мир", - пишет "Легитимный", подчеркивая, что у СБУ имеются сотни ранее подавленных и посаженных БПЛА "Гербера", которые фигурируют на польских фото.Одесский анархист Вячеслав Азаров тоже считает залёт дронов в Польшу провокацией с целью продолжения войны, как и удар по селу Яровая в Донбассе, повлёкший гибель пенсионеров. "Кучно так пошли, удар по Кабмину, по пенсионерам в Яровой, теперь налет на Польшу. Партия войны узнаваемо и настойчиво требует продолжения банкета", - пишет Азаров.Журналист-международник Олег Ясинский тоже полагает, что кровавая провокация с Яровой и сегодняшний "налет российских дронов на Польшу" нужны только одной стороне - той, что в отчаянии от недавней встречи в Тяньцзине Китая, России и Индии. По его словам, для этой стороны единственное спасение от военного и политического поражения - немедленное подключение к войне всей Европы.Тем не менее, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что после инцидента с дронами в Польше не будет никакого наращивания поддержки Украине со стороны Польши/НАТО по принципу "Мы, наконец, все поняли, держите сторятьсот Патриотов и три ядерные бомбы". Он говорит, что такие голоса на Западе будут, но советовал бы Киеву на них особо не надеяться. Он также читает, что с очень высокой вероятностью Запад ответит концентрацией ресурсов на защиту самого Запада, в том числе и за счет Украины.Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов тоже говорит, что "дальше скандала дело не пойдет" и Украине это "никак не сыграет на руку", так как деньги ЕС пойдут на собственную оборону, а не на Украину. "Европа, вероятно, теперь займется своей обороной, а не нашей. И деньги отправятся туда. Может быть, в этом и был план РФ", - говорит эксперт. Вместе с тем, он допускает, что на Западе эту историю могут использовать силы, заинтересованные в том, чтобы вернуть Дональда Трампа к более жёсткому противостоянию с Россией.Буквально на днях бывший польский президент Анджей Дуда признал, что Украина с 2022 года пыталась втянуть Польшу в войну с Россией. "В их интересах втянуть всех в войну. А особенно было бы хорошо, если бы удалось втянуть в войну страны НАТО… Это не новость. Это происходит с первого дня", — заявил в интервью экс-президент.Эту же тактику Киев упорно продолжает, поскольку самостоятельно войну не вытягивает.На фото: Место, куда упал беспилотники отгородили спецслужбы ПольшиО том, как Украина пытается втянуть европейские государства в войну с Россией - в статье Олега Хавича "В ожидании новых провокаций. Как Киев пытается втянуть Европу в войну с Россией"

