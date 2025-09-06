https://ukraina.ru/20250906/v-ozhidanii-novykh-provokatsiy-kak-kiev-pytaetsya-vtyanut-evropu-v-voynu-s-rossiey-1068235377.html

В ожидании новых провокаций. Как Киев пытается втянуть Европу в войну с Россией

Бывший президент Польши Анджей Дуда неожиданно признал, что осенью 2022 года Владимир Зеленский пробовал втянуть Польшу в войну с Россией. Тогда это у него не получилось. Однако это была не первая и не последняя попытка Киева сделать подобное с другими странами Европы.

2025-09-06T08:22

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_0:42:1086:653_1920x0_80_0_0_91b1bd0973fc37c17c8a6977cc2e1728.jpg

Анджей Дуда начинает новый этап своей профессиональной карьеры, присоединившись к команде онлайн-телеканала Kanal Zero. Этот набирающий популярность канал близок к оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), которая поддерживала на выборах как самого Дуду, так и его преемника Кароля Навроцкого."У KanalZero новый автор. Премьера – 15 сентября", – объявил официальный профиль канала 3 сентября. Речь идёт о серии общественно-политических программ, автором и ведущим которых будет Анджей Дуда. Бывший президент Польши открыто признался, что, несмотря на окончание президентских полномочий, не намерен завершать профессиональную карьеру. Как пояснил Дуда в интервью телеканалу Polsat News, ему 53 года, он полон энергии и не планирует уходить на пенсию. Политик рассматривает возможность поддержки патриотического лагеря и, возможно, создания собственного политического движения или партии.В преддверии запуска своей программы Анджей Дуда активно раздаёт интервью, в которых раскрывает разного рода тайны времён своего пребывания на посту президента. Среди них есть как бытовые – к примеру, любитель активных видов спорта Дуда в прошлом году потерял кончик одного из пальцев в ходе плавания на моторной доске с подводными крыльями, так и весьма серьёзные, касающиеся международных отношений.К примеру, в разговоре с Богданом Рымановским Анджей Дуда признал, что в ноябре 2022 года Украина была заинтересована в том, чтобы втянуть Польшу в войну с Россией.– Президент Зеленский звонил вам? Можете ли вы сказать, что он начал давить на Польшу, чтобы она немедленно заявила, что это была российская ракета? – спросил журналист.– Можно и так сказать, – ответил бывший президент Польши.– Вы были тогда шокированы? – продолжил Рымановский.– Нет, – прямо ответил Дуда.­– Вы не восприняли это как попытку втянуть Польшу в войну? – спросил журналист.– Я так и воспринял, – признался политик.– И что вы ему сказали? – выпытывал ведущий.– Ничего. Они с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и в идеале они могли бы привлечь страны НАТО. Очевидно, они ищут тех, кто будет активно воевать против России на их стороне. Это происходит с самого начала, – заявил бывший президент Польши.Напомним, 15 ноября 2022 года прилетевшая со стороны Украины ракета взорвалась в Пшеводове под Люблином, недалеко от польско-украинской границы. В результате погибли два гражданина Польши. Согласно информации, предоставленной тогда президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, вероятнее всего, это была ракета советского производства, выпущенная украинскими средствами ПВО по российским ракетам. Однако украинская сторона с самого начала утверждала, что огонь по польской территории будто бы вела Россия. Позже Зеленский несколько изменил риторику, заявив, что он "не знает на 100%", что произошло в Пшеводове.Хотя со дня этой трагедии прошло уже почти три года, следствие по этому делу в Польше до сих пор не может быть завершено – это связано с отсутствием сотрудничества со стороны Украины. "Украинским властям и украинской прокуратуре были направлены многочисленные запросы об оказании правовой помощи по этому делу. Я направил как минимум два письма с просьбой о помощи, но ответа так и не получил. Каждый раз, когда мы связываемся с украинской прокуратурой, я напоминаю им о необходимости завершения расследования", – говорил в ноябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Польши Адам Боднар. Его преемник Вальдемар Журек об этом деле пока не упоминал, но вряд ли позиция украинской прокуратуры изменилась.В марте 2025 года новый директор ФБР Кэш Патэль в интервью изданию The Epoch Times говорил, что непризнание ответственности за трагедию в Пшеводове является примером низкого доверия к украинскому президенту. Не исключено, что слова Дуды, прозвучавшие накануне встречи президентов Польши и США, были направлены прежде всего на американскую аудиторию.Стоит отметить, что удар по Пшеводову был не первой и не последней попыткой Киева втянуть европейские страны НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Сразу после начала СВО, 10 марта 2022 года, в Загребе упал беспилотник советского производства Ту-141 "Стриж", запущенный украинскими военными с аэродрома в Одесской области. На его борту была авиабомба весом в 120 кг, что дало премьеру Хорватии Андрею Пленковичу заявить о "вооружённой атаке" на его страну и риторически потребовать активации пятой статьи Североатлантического договора.Примечательно, что также входящие в НАТО Румыния и Венгрия, над территориями которых украинский "Стриж" проследовал в Хорватию, даже не попытались его сбить. Киев так никогда и не признал ответственности за инцидент в Загребе, а попытки связать его с Россией вскоре сошли на нет, поскольку оказалось, что все Ту-141, доставшиеся ВКС РФ от Советской армии, были уничтожены в качестве мишеней ещё в 1990-е.Однако попыток втянуть Румынию в войну с Россией в Киеве не оставили. С осени 2023 года средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ стали намеренно перенаправлять на румынскую территорию российские "Герани", нацеленные на военные объекты в Одесской области. При этом украинские военные и политики публично призывали Румынию "дать решительный ответ России". Однако в Бухаресте проявили понятную сдержанность, что вызвало ярость в Киеве.Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ до февраля 2024-го, а ныне посол Украины в Великобритании, в марте этого года рассказал журналистам: "Румыния вообще всё понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит: "Молчи". А потом звонят: "Ты зачем включил РЭБ, дроны полетели к нам? Говорю: "Так сбивайте, у вас 40 истребителей F-16 стоит".В последнее время усилились попытки Киева втянуть в войну с Россией ещё и Эстонию. Украинские беспилотники, которые атакуют российские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге, намеренно запускают так, чтобы финальный этап их траектории пролегал от эстонско-российской границы. Очевидно, делается это с целью вызвать удар ПВО России в направлении Эстонии, и если какая-то ракета ошибочно всё же залетит в эстонское воздушное пространство – требовать от Таллинна "решительного ответа".Правда, пока что эстонскую территорию атаковал лишь украинский боевой беспилотник. 26 августа Минобороны и полиция безопасности (КаПо) Эстонии сообщили, что накануне в волости Эльва (40 км от Тарту) местный фермер обнаружил на своём участке остатки упавшего дрона и кратер от взрыва."По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это был украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России, но который Россия с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбила с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии", – заявил глава КаПо Марго Паллосон. Он также отметил, что это был боевой дрон: к беспилотнику было прикреплено взрывчатое вещество и оно сдетонировало. К счастью, в отличие от украинского удара по Польше, человеческих жертв не было.Несмотря на упомянутые выше провокации, пока что Киеву не удалось прямо втянуть ни одну страну в войну с Россией, хотя попытки сделать это предпринимаются регулярно – взять хотя бы очередное заседание "коалиции желающих", состоявшееся 4 сентября в Париже. И подобные действия киевских властей явно продолжатся, ведь разжигание глобальной войны практически официально объявлено целью Украины.К примеру, 15 июля 2025 года обслуживающий Офис президента Украины журналист Виталий Портников заявил, что "Третья мировая война – один из возможных сценариев сохранения украинской государственности, ибо в глобальном огне легче выжить на периферии". А его коллега Владимир Петров в конце августа сказал, что "война – это государствообразующий процесс", и "люди, которые гибнут во время этого конфликта – это не самая большая проблема для Украины".Потому неудивительно, что на фестивале в посёлке Тихань в прошлый уикенд глава МИД Венгрии Петер Сийярто, вспомнив об атаке дронов ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил: в ближайшее время следует ожидать, что украинцы "совершат самую грубую, самую темную провокацию, чтобы втянуть Венгрию в войну". Этого же опасается и премьер Словакии Роберт Фицо, который 5 сентября в Ужгороде пытался призвать к благоразумию Владимира Зеленского (ранее в ходе встречи с Владимиром Путиным в Китае Фицо заявил, что Словакия "очень жёстко" реагирует на украинские удары по нефтепроводу "Дружба").Однако Зеленский после встречи с Фицо заявил, что "у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего". После того, как украинские диверсанты безнаказанно подорвали газопроводы системы "Северный поток" в территориальных водах стран НАТО, ничто не помешает им ударить по нефтяной инфраструктуре Венгрии и Словакии (газовую атакуют вряд ли, ведь по ней Украина получает российский газ).Не исключено, что атака будет проведена "под чужим флагом", с использованием упавших на территории Украины российских боевых дронов. Конечно, втянуть таким образом Венгрию и Словакию в конфликт с Россией не удастся, однако партнёры Зеленского по разжиганию войны из Берлина, Лондона и Парижа получат очередной аргумент для эскалации.О том, как Европа готовится воевать с Россией - в статье Павла Волкова "Пушки вместо масла. Милитаризацию Европы не остановить"

2025

Олег Хавич

