Как роботы заменяют людей на фронте: Рожин о новой войне, которая идёт уже сейчас

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру заявил, что война будущего уже наступила и рассказал, как развивается роботизация Украина.ру, 10.09.2025

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру заявил, что война будущего уже наступила и рассказал, как развивается роботизация российской и зарубежных армий. ТГ-канал Бориса Рожина — https://t.me/boris_rozhin

