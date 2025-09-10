Как роботы заменяют людей на фронте: Рожин о новой войне, которая идёт уже сейчас - 10.09.2025 Украина.ру
Как роботы заменяют людей на фронте: Рожин о новой войне, которая идёт уже сейчас
Как роботы заменяют людей на фронте: Рожин о новой войне, которая идёт уже сейчас - 10.09.2025 Украина.ру
Как роботы заменяют людей на фронте: Рожин о новой войне, которая идёт уже сейчас
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру заявил, что война будущего уже наступила и рассказал, как развивается роботизация Украина.ру, 10.09.2025
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру заявил, что война будущего уже наступила и рассказал, как развивается роботизация российской и зарубежных армий. ТГ-канал Бориса Рожина — https://t.me/boris_rozhin
Как роботы заменяют людей на фронте: Рожин о новой войне, которая идёт уже сейчас

14:35 10.09.2025
 
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру заявил, что война будущего уже наступила и рассказал, как развивается роботизация российской и зарубежных армий.
ТГ-канал Бориса Рожина — https://t.me/boris_rozhin
