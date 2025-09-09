https://ukraina.ru/20250909/suslov-evropa-planiruet-prevratit-ukrainu-v-voennyy-taran-protiv-rossii-1068328203.html

Суслов: Европа планирует превратить Украину в "военный таран" против России

План Европы по предоставлению Украине гарантий безопасности направлен на институализацию её статуса как военного инструмента Запада против России, предусматривая размещение натовских войск и более тесное военное сотрудничество, чем между странами НАТО

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058563690_0:316:3079:2047_1920x0_80_0_0_81906fded8f94d08f53160ed09c45ed7.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.Эксперт пояснил, что европейский подход принципиально противоречит российскому видению нейтрального статуса Украины."Россия хочет, чтобы Украина стала нейтральной страной. Если Украина будет нейтральной, у нее будут внешние гарантии безопасности. Но европейский подход ничего общего с нейтралитетом не имеет", — заявил Суслов.Он раскрыл суть западных планов: "Они говорят: "Ок. Украина официально не будет членом НАТО. Но на ее территории будут размещаться натовские войска. И интенсивность военного сотрудничества между Киевом и альянсом будет крепче, чем между самими странами НАТО"".Суслов резюмировал, что такая модель окончательно закрепит за Украиной роль антироссийского инструмента."Повторюсь, все это укрепляет положение Украины как военного инструмента антироссийской политики коллективного Запада, которую сегодня воплощает в жизнь руководство Евросоюза", — заключил эксперт.В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча так называемой "коалиции желающих", в которой приняли участие лидеры ряда европейских стран, представители Евросоюза и Владимир Зеленский.Как заявил президент Франции Макрон по итогам встречи, о готовности отправить войска на Украину или принять участие в поддержке этой коалиции и в рамках обеспечения "гарантий безопасности для Украины" заявили 26 стран.В рамках встречи участники созвонились с Дональдом Трампом по видеосвязи. Позднее американский президент не только отказался обсуждать новые ограничительные меры в отношении Москвы, но и подверг критике существующую санкционную политику, назвав ее неэффективной и вредной для экономик самих западных стран.Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.

