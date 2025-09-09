https://ukraina.ru/20250909/stalnaya-kavaleriya-snova-v-boyu-takticheskie-novinki-spetsoperatsii-1068348622.html

Стальная кавалерия снова в бою. Тактические новинки спецоперации

Сейчас уже невозможно представить фронт без мотовездеходной техники

На военных полигонах страны, в том числе в приграничных регионах, проходит отработка штурмовых действий с использованием мотоциклов, другой мотовездеходной техники. "Происходит подготовка непосредственно штурмовых групп к атаке на опорник противника с использованием мотовездеходной техники. Сначала действует огневая группа, отвлекая противника огнём из пулемёта. Под прикрытием огня выдвигается манёвренная группа, которая скрытно подлетает на мотоциклах к лесополосе, спешивается и начинает скрытно приближаться к противнику", — приводит пресс-служба Министерства обороны слова заместителя командира батальона с позывным Призрак.В информационном пространстве уже стало нормой появление видеозаписей, на которых российские военнослужащие используют двухколесную технику в штурмовых действиях практически на всех направлениях линии фронта. Некоторые эксперты уже заговорили о том, что наша армия в ходе СВО первой изобрела "байкерские войска".Дело в том, что знатоки военной истории знают, что на самом деле двухколесный транспорт активным образом применялся еще в Гражданскую войну легендарным Чапаевым, который после тяжелого ранения не мог нормально скакать на коне. Василий Иванович посылал требовательные телеграммы следующего содержания:" У меня вышиблена рука и порваны жилы, управлять лошадью не могу… Прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, 2 легковых автомобиля, 4 грузовика для подвозки снабжения. За невысылку таковых я обязан сложить с себя обязанности". Во Вторую мировую войну вермахт использовал мотоциклы с люлькой, с закрепленным пулеметом. Но и Красная Армия применяла двухколесный транспорт как собственного производства, так и трофейный.В ходе боевых действий во время войны в Персидском заливе в 1991 году на байках передвигались американские и британские военные при осуществлении разведки, рейдов в тылу противника и патрулировании пустынной местности. Боевая разведывательная машина M3 Bradley штатно комплектовалась специальным мотоциклом, перевозимым в десантном отделении у левого борта. Впоследствии натовские войска рассекали пересеченную местность на байках в ходе своего вторжения в Афганистан.В исторических хрониках, посвященных спецоперации России на Украине, на мой взгляд, назовут временем зарождения и активного использования БПЛА и мотоциклов. Сразу стоит оговориться, что господствуют беспилотники на линии боевого соприкосновения далеко не везде. На отдельных участках они появляются изредка, а кое-где превращают поле боя в зону запретного доступа. Это именно здесь в атаку направляют наземные беспилотники, которые, похоже, становятся единственными средствами борьбы с БПЛА. Точнее, не средством борьбы, а способом снижения потерь от дронов-камикадзе и сбросов.Так, на СВО появились мотоциклы, квадроциклы и открытые всем ветрам багги Desertcross 1000-3 из Китая. Преимуществ у подобной техники множество. Небольшие размеры до определенного момента могут скрывать машины от БПЛА-разведки и атакующих дронов, а высокая скорость усложняет поражение. На некоторых участках фронта, где есть дефицит FPV, оператор будет охотиться на танки, а одиночного мотоциклиста оставит без внимания. Просто пожалеет тратить дрон на второстепенную цель. А на мотоцикле в это время могли доставлять на передовую воду, что дороже золота. Загруженную "буханку" с припасами FPV-дрон в такой ситуации атаковал бы без раздумий.У мотоцикла есть еще одно неожиданное преимущество – он реже наезжает на мины. И колес поменьше, и ширина протектора поуже. Удивительно, но облегченную и лишенную брони технику стали широко использовать для атаки украинских позиций. На штурм идут не БМП и танки, а мотоциклы и багги! Точнее – танки используются, но работают на приличном удалении и лишь прикрывают штурмовиков огнем главного калибра.При этом нельзя ни в коем случае отвергать тотальное бронирование тыловой техники Российской Армии. На удалении даже в несколько десятков километров велики шансы попасть под кассетные боеприпасы НАТО, и до конца СВО эта опасность точно не исчезнет. То есть массовое использование багги и мотоциклов на передовой не должно останавливать бронирование всего и вся в зоне боевых действий.У спецоперации своя парадоксальная логика. Решения, которые казались еще вчера невероятными, сейчас активно апробируются на фронте. На передний край выходят машины, лишенные брони. Опять же, логика подсказывает, что на очереди танки, которые хоронят не одно десятилетие. Но пока терять танки никто не хочет – они регулярно наводят шороха на линии боевого соприкосновения. Все дело в крупнокалиберной пушке, которую ни одно другое шасси не способно подтянуть на передний край.Квадроциклы являются незаменимой техникой в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине из-за легкости, неприхотливости, высокой скорости передвижения, работы в труднопроходимых местах, где может застрять даже БТР, и возможности перевозить оружие. В зоне спецоперации они незаменимы для некоторых тактических способов ведения боевых действий. Например, чтобы подскочить на какую-то позицию, вывезти раненного. Квадроциклы особенно хороши в труднопроходимых местах, даже там, где, может быть, БТР или автомобиль застрянет, но они проскочат. Потому что они, во-первых, легкие, во-вторых, скоростные. По любой пересеченной местности передвигаются с хорошей скоростью и с хорошими темпами. Это машины, которые неприхотливы в эксплуатации, имеют возможность даже возить материальные средства на прицепах, и самое основное — они могут быть снабжены вооружением.Такая тактика может служить частью широкой стратегии для противодействия интенсивному использованию дронов ВСУ, отмечая важность рассредоточения сил и увеличения скорости перемещения отдельных групп. В сравнении с более тяжелой военной техникой, мотоциклы и квадроциклы экономически более выгодны и выделяются простотой обслуживания, считают аналитики. Трудно с этим не согласиться.На днях мне удалось побывать на одном из полигонов, где проходят подготовку штурмовики-мотоциклисты. Разговорился с опытным инструктором с позывным "Макака". Он даже гордится таким неблагозвучным, на первый взгляд, позывным. Дело в том, что Иваныч (так уважительно обращаются к нему сослуживцы) с детства любил мотоциклы. Его железный конь — был совсем не "Иж Планета", а М1А, а впоследствии и М1М, который получил у народа в советские времена прозвище "Макака". Сейчас уже сложно определить, откуда это повелось, но есть две основные версии. Первая связана со своеобразной посадкой водителя. А вторая гласит, что сочетание букв М и А в названии модели намекает на слово "макака". В любом случае, это прозвище крепко прилипло к первым минским мотоциклам и уже от них неотделимо. Кстати, Иваныч с первых дней спецоперации находился на передовой, сейчас обучает и передает богатейший боевой опыт молодым ребятам, недавно подписавшим контракт."Поначалу, проблему выхода на исходные позиции для штурма мы решили с помощью китайских мотоциклов. Интересно, где их взяли? Вариантов несколько — выдали, привезли гуманитарщики, купили сами. Один товарищ рассказывал, что весной у них был приказ по полку: всей авиаразведке пересесть на мотоциклы и передвигаться только на них. На вопрос, где их взять, был получен простой, лаконичный, такой армейский ответ: "Рожайте!" Товарищ "родил" через три дня, поехал в Луганск и купил, что ли, зарплата-то хорошая, зря только пропадает!"-рассказывал опытный инструктор.Каждая тренировка на этом полигоне учитывает особенности местности и сложности предстоящей работы, особое внимание уделяется не только передвижению на мототехнике, но и укреплённым точкам, блиндажам и "лисьим норам" (укрытиям от обстрелов, которые оборудуются в траншеях), говорят опытные бойцы. Для повышения реалистичности тренировок военные активно задействуют дроны. Штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных БПЛА, осваивают упражнения по защите от сбросов и имитируют поражение беспилотников. Это позволяет подготовить солдат к реальным условиям боя и повысить их шансы на успех.Стоит отметить, что использование мототехники во время штурма вражеских позиций стало одним из заметных нововведений СВО. Подразделения на мотоциклах, например, сыграли важную роль в освобождении Курахово. В ходе наступательной операции мотоциклисты завозили бойцов в город малыми группами. В колонне было, как правило, по три-четыре мотоцикла. Каждый экипаж состоял из водителя, хорошо ориентирующегося на местности, и штурмовика.Ещё одним плюсом мотоциклов бойцы называют их высокую проходимость. Также мототехника даёт больше возможностей увернуться от FPV-дронов и не попасть под огонь артиллерии. Например, чтобы уйти от удара БПЛА-камикадзе, водитель может в случае крайней необходимости просто завалить мотоцикл на бок.На передовой особенно популярны сейчас кроссовые мотоциклы, предназначенные для езды по пересечённой местности. Такие машины обладают хорошей проходимостью, манёвренностью и достаточной скоростью. В ходу у военных и электробайки. Главное преимущество таких машин — низкая шумность и пониженная тепловая сигнатура по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Используются в мотовзводах и квадроциклы — на них работают группы эвакуации, забирающие раненых с поля боя. Мотоциклы поступают на передовую не только по линии силового ведомства, но и по линии волонтёров.В истории современной армии это, безусловно, новое слово, тем более в условиях реальных боевых действий. Это новый элемент, и тут надо отдать должное нашим стратегам и тактикам, которые поняли, что надо пользоваться техникой, которая даёт возможность стремительного броска вперёд. Специалисты полагают, что благодаря опыту СВО применение мотоциклов в ВС РФ будет расширяться. В определённых структурах российской армии, можно не сомневаться, появится целая линейка различных мотоциклов. Особенно это касается подразделений, которые ходят на штурмы, которым надо быстро выйти на рубеж атаки, на захват вражеской позиции."Мы слишком быстро поняли, что война поменялась, и по учебникам 70-го и 80-го года в современных условиях воевать не получится, — комментировал создание мото-батальона основатель "Эспаньолы" Станислав Орлов. По его словам, уже тогда он и его боевые товарищи начали искать нестандартные пути к решению поставленных перед армией задач. Задачи мото-батальона, по словам Испанца, заключаются в стремительных атаках на позиции противника под прикрытием средств РЭБ, доставке грузов на передок и вывозе раненых. Сейчас, когда небо грязное, когда много "птичек", "мавиков", FPV со сбросами, соответственно — штурмовикам нужно быть быстрыми и мобильными. Поэтому пришли к выводу, что надо восстанавливать, как в былые времена, кавалерию. Но не на лошадях, а на мотоциклах", — добавляют ребята о создании мотобата.Недавно Минобороны более подробно рассказало о мото-штурмовиках. В частности, об их участии в штурме опорников противника на Угледарском направлении. "Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа", — рассказал тогда командир штурмового взвода с позывным "Круглый". Боец "Канхан" добавил, что для штурмов используются мотокроссовые мотоциклы, потому что они более маневренные и устойчивые в этой местности. "Едем быстро и неожиданно для врага", — сказал Канхан. По его словам, уходить от дронов — задача "посложнее": "приходится увиливать". "FPV летают со скоростью 140 км/ч груженые, бывают с ними сложности, но ребята справляются", — также рассказал российский военный.Побывав на полигоне, еще раз убедился в том, что у всех подразделений, связанных с передовой - общий секрет успеха. Например, у танкистов и мотоциклистов. Техника должна быть в идеальном состоянии. Такие важные моменты учитываются при обучении. А еще Иванович, провожавший меня с полигона, вспомнил разговор с одним из репортеров еще в начале боевых действий на Украине. Журналист посетовал, что есть не самые положительные отзывы об использовании мотоциклов. Привел цитату: "Лезть в атаку на этом – это просто самоубийство. Проблема, с которой сталкивается такой штурмовик, абсолютно та же, что и у парней, сидящих на корпусе БТРа, а не внутри. Любое осколочное поражение может стать фатальным". Что бы вы на это ответили?Иваныч подумал, затем спокойным тоном уточнил, что ответ заложен в вопросе. Ходить в атаку в принципе опасно – и не имеет значения, на чем ты передвигаешься: на мотоцикле, на БТР, пешком, хоть в танке. Если в тебя прилетит, то мало не покажется. Два года назад на передовой в своем пикапе УАЗ "Патриот" он поехал со штурмовым медиком и еще одним нашим бойцом вытаскивать тяжелых "трехсотых". В пикап прилетел FPV, четко ударил сзади в подлокотник. В итоге машина сгорела, но ребята отделались легкой контузией. Если ты назвался груздем – полезай в короб. Если ты назвался штурмовиком – выполняй свою работу так, как говорят тебе твои адекватные и грамотные командиры. Такого принципа Иванович с позывным "Макака" старается придерживаться всегда при обучении штурмовиков-мотоциклистов.Подробнее, что происходит в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях

