https://ukraina.ru/20250909/posledniy-shans-makrona-prezidenta-frantsii-zagnali-v-ugol-chem-eto-opasno-dlya-evropy-i-mira-1068405274.html

Последний шанс Макрона. Президента Франции загнали в угол, чем это опасно для Европы и мира

Последний шанс Макрона. Президента Франции загнали в угол, чем это опасно для Европы и мира - 09.09.2025 Украина.ру

Последний шанс Макрона. Президента Франции загнали в угол, чем это опасно для Европы и мира

Франция вступает в острую стадию политического кризиса, который может превзойти своими масштабами восстание "Желтых жилетов" и спровоцировать досрочную отставку президента Эммануэля Макрона.

2025-09-09T22:55

2025-09-09T22:55

2025-09-09T23:07

эксклюзив

украина

франция

эммануэль макрон

великобритания

европа

социология

олеся орленко

кир стармер

верховный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068407322_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_75bc9a9e68ab99181c99700d00c28c59.jpg.webp

Его ставленник, премьер-министр Франсуа Байру, уже потерял свой пост. Национальная ассамблея Франции подавляющим большинством голосов отказала его правительству в вотуме доверия – поскольку глава кабинета собирался снизить базовые бюджетные расходы, включая пенсии, жилищные субсидии, пособия по безработице, льготы для многодетных семей и прочие социальные выплаты.Байру настаивал на том, что французы должны потуже затянуть пояса, чтобы сократить огромный государственный долг, который составляет на сегодня 3,4 триллиона евро – около 330 триллионов рублей.С этой целью он даже собирался отменить традиционные выходные дни на Пасху и День Победы. Но большинство французов давно не могут свести концы с концами, и новые меры экономии, на которых настаивает французский премьер – без оглядки на рост инфляции – сделают их по-настоящему нищими, увеличив число недоедающих и бездомных.Это не преувеличение. По данным недавнего общенационального опроса, который проводили социологи из Французского института общественного мнения, четверть жителей Франции испытывают постоянные трудности с покрытием основных бытовых расходов.47% французов систематически экономят на покупке гигиенических принадлежностей – причем 22% опрошенных респондентов признались, что вынуждены ограничить ежедневное потребление туалетной бумаги. А 33% француженок стали меньше пользоваться косметикой, потому что она стала для них слишком дорогим удовольствием.Покупательная способность населения постоянно снижается. Гражданам нередко приходится выбирать между продуктами питания и средствами гигиены, а молодежь из бедных семей просто-напросто ворует эти товары с магазинных прилавков.Отставка Байру сделала политическую ситуацию во Франции тупиковой. Макрон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы, прекрасно понимая, что его сторонники потерпят на них разгромное поражение. Скорее всего, он попытается предложить на пост премьера кандидатуру очередного временщика из своего окружения. Но его ставленников наверняка не поддержат в парламенте, где все громче добиваются отставки французского президента."Мы даем Макрону два выбора. Либо мы объявим ему импичмент, либо он может уйти в отставку", – заявила депутат Национального собрания Франции от левой партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано.В Елисейском дворце уверены, что хитро прописанные особенности французского законодательства позволят Макрону досидеть на своем троне до конца второго президентского срока.Однако его рейтинг упал до рекордного уровня, и не превышает сейчас 15%. Как показал опрос газеты Le Figaro, 64% французов решительно поддерживают отставку непопулярного президента. Оппозиция, которую поддерживают влиятельные французские профсоюзы, собирается отправить его на пенсию – под давлением социальных протестов, которые должны пройти завтра во всех основных городах страны."Отставка главы государства во Франции – дело возможное, но весьма долгое и непростое. Такое предложение должно быть изучено особой комиссией, потом пройдет голосование в нижней палате парламента, а затем вся эта процедура должна быть проделана в верхней палате. И уже после этого решение должен принять Верховный суд – причем как минимум двумя третями голосов.Макрон склонен, как всегда, недооценивать проблему. Тогда как большинству понятно, что налицо все признаки очередного политического коллапса, который может быть усилен новыми социальными протестами. Ближайшие готовятся уже 10 сентября", – рассказывает эксперт Олеся Орленко.За развитием ситуации во Франции с тревогой наблюдают сегодня во всей Европе, потому что власти Великобритании и Германии также столкнулись сегодня с беспрецедентным кризисом общественного доверия, а личные рейтинги Кира Стармера и Фридриха Мерца тоже постоянно обновляют антирекорды."Произошедшее политическое землетрясение во Франции – это не только приговор правительству. Отставка Байру имеет символическое общеевропейское измерение. Она указывает на нарастающий кризис глобалистских элит, сделавших стратегическую ставку на противостояние с Россией и забросивших дела у себя дома, за что им неизбежно придется заплатить высокую цену. И не только во Франции", – пишет об этом журналист Сергей Строкань.Но загнанные в угол европейские лидеры вполне могут решиться на попытку втянуть Европу в большую войну – для того, чтобы обеспечить себе безлимитную абсолютную власть и установить диктатуру по украинскому образцу, запретив протестные акции и объявив недовольных соотечественников пособниками Москвы.Для подавления завтрашних протестов планируется задействовать рекордное число полицейских. С этой целью подготовили целую армию в составе 80 тысяч оснащенных спецсредствами силовиков. А члены просроченного французского правительства заранее угрожают недовольным жесткими задержаниями и суровыми судебными приговорами."Мы не потерпим никакой блокады улиц и учреждений, никаких беспорядков. Гнев нельзя выплескивать на улице", – заявил сегодня французский министр внутренних дел Брюно Ретайо.Представители французской политической верхушки берут пример с британского руководства. Лондонская полиция только что с беспрецедентным размахом подавила выступления против этнических чисток в секторе Газа – причем не менее 900 протестующих были сразу же отправлены под арест.Всемирно известный уличный художник Бэнкси нарисовал на стене Королевского суда судейского чиновника, избивающего молотком демонстранта – но это граффити оперативно закрыли щитами, приставив к нему охрану. А самому художнику тоже грозят уголовным преследованием за его антиправительственное творчество.По мнению наблюдателей, британский кабинет рассматривает эти репрессии в качестве подготовки к разгону масштабных акций протеста против проекта бюджета на 2026 год – потому что в нем также запланированы тотальные сокращения госрасходов.Все это говорит о том, что на Западе решили отказаться от имитации представительской демократии. Европейский правящий класс исчерпал запасы пряников и грозит народу кнутом, рассчитывая осуществлять свое господство за счет прямого насилия.А самым удобным предлогом для нормализации диктаторских порядков является эскалация украинского конфликта, который становится для коллективного Макрона последним шансом сохранить свой контроль над массами.Также читайте: Черная книга колониализма. Франция и Великобритания возвращают отрезанные головы

https://ukraina.ru/20250909/1068357934.html

украина

франция

великобритания

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, франция, эммануэль макрон, великобритания, европа, социология, олеся орленко, кир стармер, верховный суд