Командир отряда связи СпН "Ахмат": "По человеку, как правило, видно, какая работа раскроет его потенциал"

Командир отряда связи СпН "Ахмат": "По человеку, как правило, видно, какая работа раскроет его потенциал" - 09.09.2025 Украина.ру

Командир отряда связи СпН "Ахмат": "По человеку, как правило, видно, какая работа раскроет его потенциал"

О бойцах своего подразделения, работе специалистов радиоэлектронной разведки, военных медиков и радиомонтажников, а также о боях за хутор Бердин, моральном состоянии противника и братьях наших меньших журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир отряда связистов спецназа "Ахмат" с позывным "Тимсо".

- По дороге на позиции РЭРовцев, ты очень тепло рассказывал о своих парнях. Можно подробнее узнать о твоем коллективе?- С чего бы начать? У меня сейчас столько людей. Давай тогда с РЭРовцев и начнем! У меня командир отделения РЭР – товарищ "Феликс". Он – один из тех, кто стоял у истоков отряда. То есть он на четырехмесячные контракты раньше заходил к нам. По-моему, два или три четырехмесячных контракта провел, а потом решил уволиться и зайти к нам сразу на год. Я его принял. Он тогда был радиомонтажником и хорошо себя зарекомендовал.Но вот он пришел, а мне казалось, что в отряде уже достаточно людей. И парень просто не мог себя найти. И в этот момент нам от моего товарища, брата и командира другого отряда связи товарища "Гюнтера" досталось оборудование. И нам предложили попробовать работать еще и в роли радиоэлектронной разведки. Почему нет? Если справимся, то будет польза фронту, нашему участку и, конечно же, спецназу "Ахмат".Я дал "Феликсу" время, аппаратуру, нашел выходы на производителя и парень за достаточно короткий промежуток времени, скажем так, треть всего массива необходимой информации выучил, освоил. И я ему тогда дал ребят, решив, что они башковитые, выносливые, смелые, а потому сумеют справиться с этой задачей. И вот постепенно, неделю за неделей, они совершенствовали свое мастерство. Данные от них приходили все более точные. Меньше было "левой" информации. Начала приходить обратная связь. Да, мол, по координатам было обнаружено то-то и то-то. И сейчас работой своего расчета РЭР максимально горжусь. Ребята очень достойные и, когда есть возможность, стараюсь поощрить отличившихся государственной наградой, ведомственной или какой-нибудь общественной. Поощрить их старания.Работа радиоэлектронного разведчика очень и очень тяжелая. Пацаны находятся практически на самой ЛБС. Зачастую подвергаются массированным атакам артиллерии и дронов. Они для противника являются приоритетной целью. Каждый день они дают новые и новые данные. Процентов 70–80 из них визуально подтверждается, и по этим координатам наносится огневое поражение. Если наши средства дотягиваются до этих участков.Расскажу о ситуации, которая имела место дня за три-четыре до вашего приезда. Пацаны работали на своем участке, исправно подавали данные, по этим данным работали и вот буквально на днях одновременно три вражеских дрона, идя друг за дружкой, вышли на их позицию. Вычислили. И отработали.Первые три "птицы" отработали: уничтожили машину, дом со складом продовольствия и БК, склад с топливом. Семь минут прошло – следующие три "птицы". Еще семь минут – еще три "птицы". То есть конкретно пытались уничтожить ребят, поскольку серьезный дискомфорт они доставляют противнику.Ребята отреагировали грамотно. Укрылись, ценное оборудование спасли. Машину, конечно, жалко, но дело наживное. Эта сгорела – другая появится со временем. Главное – люди живы. Они отказались от эвакуации. Мы их передислоцировали и в тот же день от них были новые данные. Ситуация лишь добавила им злости, азарта, ярости.- Им же в свое время накат пришлось отбивать, да?- Да! Когда противник пошел на Бердин, собрав все свои железные сараи, рассчитывая прорвать оборону и отрезать Большое Солдатское от дороги, по которой осуществлялось снабжение, а после, в зависимости от успехов попробовать раскрыться, как роза…в общем, расскажу со слов ребят.Сидят они в своем подвале, производят мониторинг. Слышат – прилет. Ну, ничего страшного. Обкладывают. Снова прилет. По ощущениям – прямо в дом. Что-то не то. Решают, стоит ли сворачивать оборудование. А то вдруг вычислили. Третий прилет прямо у дома. Решили сворачиваться. Четвертый прилет.Выходят на крыльцо. А были они на окраине Бердина. И вот прямо перед ними БТР с украинским флагом проезжает. И они стоят с автоматами и не могут понять, что происходит. Но там уже подключилась и артиллерия наша, и БПЛА, и танкисты. Там очень оперативно вступили в бой "птичники" группы "Аида". Оперативно подтянули резервы. И другие наши "птичники", и ребята из подразделений Министерства Обороны, которые там были, сразу подключились.Ребята спрятали ценную аппаратуру и подключились к одной из штурмовых групп спецназа "Ахмат", чтобы вести бой вместе с ними. Работали вместе ровно до тех пор, пока обстановка не разрядилась. Соответственно мы произвели эвакуацию ребят, эвакуацию оборудования. Для осмотра, инструктажа, переподготовки под задачу. Занимались восстановлением уничтоженных средств связи.К слову, о средствах связи! Так грамотно все замаскировали, что когда ВСУ зашли на территорию, они находились в двух точках, где были установлены ключевые ретрансляторы связи, но так и не сумели их обнаружить. Ретрансляторы продолжали работать и продолжали обеспечивать отряды связью.- О ком еще можешь рассказать?- Отделение тактической медицины и эвакуации. Товарищ "Драже" очень опытный парень. Несмотря на то, что у него нет медицинского образования, он очень здорово разбирается в медицине и неоднократно спасал ребятам жизнь. Когда на позицию ребят из Минобороны или спецназа "Ахмат" невозможно было зайти, он всегда был с ними на связи, подсказывал, что и как делать. Помощник его и в дождь, и в грязь залетает в любое место, если не дай Бог что-то случается, помогает, стабилизирует, эвакуирует.У меня пунктики на здоровье личного состава и безопасности. У всех должны быть аптечки первого эшелона, второго эшелона, противогазы и огнетушители в каждой боевой машине, противогазы и огнетушители на постах. Каждая рабочая машина должна быть укомплектована большим медицинским рюкзаком. За всем этим следят наши ребята.Тут, конечно, хочется огромную благодарность выразить нашим волонтерам, которые здорово помогают. Рюкзаки эти самые поставляют.Элитой отряда считаю радиомонтажников. Потому, что эти ребята на любой участок фронта, на любое приближение к противнику, под любым обстрелом заходят, осуществляют монтаж, демонтаж, ремонт средств связи, восстановление линий связи. Они здорово рискуют, но с задачей справляются на отлично.Новички у нас довольно быстро схватывают, поскольку сержантский состав этих отделений очень опытный. Они давно в отряде, со всей аппаратурой умеют работают, знают, где, что и как. И те, кто только приходит в отряд, перенимают у них эти знания. А лучший метод обучения – это, конечно же, практика.- Как ты понимаешь, кто с какой задачей лучше справится? Это командирское чутье, опыт или что-то еще?— Это опыт. Сколько я уже служу и сколько на СВО. Но даже при всем этом, я тоже порой ошибаюсь. Бывает, что ставишь человека на какую-то задачу, а потом видишь, что это не его. Надо искать что-то другое, чтобы он полностью раскрылся. Иногда по человеку видно, что его дело – сидеть на радиостанции. Он такой прилежный, пунктуальный, щепетильный, внимательный к мелочам. Сразу понятно, что из такого хороший оператор получится.- Что изменилось на вашем участке фронта с тех пор, как мы были у вас в феврале 24-го?- Когда началась операция "Поток" и мы единым фронтом, как по трубе, так и по земле, двинули противника, вытеснив с нашей земли, а потом еще две-три недели добивали их, большая часть боеспособных подразделений ВСУ была обескровлена. Большое количество их личного состава имеет очень слабую подготовку и такой же боевой дух. Вот мы сейчас видим и по телевизору, и в телеграмм-каналах, как человека, идущего с ребенком, могут забросить в машину, а ребенка в коляске просто бросить на улице. На Украине сейчас какой-то хаос происходит. Там орудует банда людоловов. Потому и с подготовкой, и с моралью у них проблемы.Но! Есть подразделения, которые продолжают учиться в западных странах. Такие подразделения стягивают на самые тяжелые для ВСУ участки фронта.Сейчас можно сказать, что ситуация, которая возникла в Краснояружском районе, уже стабилизирована. Начала создаваться буферная зона, а в некоторых местах мы уже наступаем в Харьковской области. На Курском направлении примерно то же самое: вдоль всей линии фронта наши войска стараются вести наступление уже на Сумскую область, на разных участках успехи разные, но тенденция позитивная, она сохраняется и идет на увеличение. Войска противника постепенно выдыхаются, но враг загоняет все новые подразделения. Людей своих Киев не жалеет. Они, судя по всему, действительно планируют воевать до последнего украинца.- Ты Герой Чеченской Республики. Как так получилось?- Я не могу сам ответить на вопрос, почему именно я Герой Чеченской Республики, поскольку подобные решения принимает наш командир Апти Аронович Алаудинов. Могу лишь предположить, что за долгий срок службы в спецназе "Ахмат", за работу, которую мы выполняем, за нашу ответственность, за нашу храбрость. И хочу отметить, что это не столько моя награда, сколько всего нашего отряда. Это признание наших заслуг, нашего профессионализма и труда, который мы вкладываем в общее дело.- А как это было? Как ты узнал?- Мне позвонили и сказали, что в такое-то время, в такое-то место нужно приехать. Форма одежды – опрятная. Я спросил, к чему нужно готовиться. Сказали: приедешь – узнаешь. "Может меня ругать будут?" - спрашиваю. "Да нет. Придешь и узнаешь. Мы сами не в курсе", - отвечают.Приехал. Мы подождали командира немножко. Он пришел и собрал нас всех. Мы стояли в помещении. И когда вынесли звезды Героя Чеченской Республики, я обомлел. Я просто вот так по стойке смирно стоял, не понимая, что вообще происходит. Апти Ароновичу очень сильно благодарен за доверие, ношу эту награду с большой гордостью и считаю одной из самых важных в своей жизни. Да, по сути дела, это и есть самая важная награда за всю мою службу.- У всех боевых подразделений имеются какие-нибудь зверушки, но твой "зоопарк" — это что-то особое. Откуда эта любовь к животным?- Началось все, когда я еще не был командиром. Командовал мой товарищ, а отряд состоял из трех человек: я, "Каспер" и "Веселый". Была рабочая поездка в Попасную. Там была транзитная линия, из-за отказа которой пропала связь в Бахмуте. Поехали туда. Было темно. Увязались за "Уралом", за которым тянулось пылевое облако. Ехали-ехали-ехали, пока не поняли, что заехали не туда. Подождали пока пыль осядет, стали разворачиваться и я понял, что светом фар ослепил какое-то животное. А я очень сильно котика хотел. Выбежал. Там два котика было. Разноцветный сразу убежал, а второй остался и мяукал. Я взял его на руки и говорю: окей, будешь тогда "Мяу-Мяу". Так у меня появился первый котик. Второе прозвище у него, как у командирского, было "Уважаемый". Потому, что все мои гости приходили с подношениями для "Уважаемого". В общем, взаимодействие налаживалось через уважение к "Уважаемому". Котик чувствовал себя максимально вольготно, было весь такой статный.Потом появился котик, которого я назвал "Гав-Гав". Так они жили вместе: "Мяу-Мяу" и "Гав-Гав". Потом "Карамелька" появилась. Это талисман нашего отряда. Мы ее вообще подобрали возле магазина. Она со стаей бродячих собак гуляла. Мы ее позвали, а она забралась в машину и села. Поехали, отмыли ее, прививки сделали, в порядок привели. И так постепенно-постепенно… сейчас у нас в отряде около двадцати животных: котики, собачки. Всех очень любим, всеми дорожим.Почему? Жалко их. Все они либо были когда-то домашними, либо родились где-то в подвалах, окопах, блиндажах. Под обстрелами. Хочется их как-то отогреть. Плюс – это хороший антистресс для ребят. У меня на каждом ПВД, на каждой позиции живет либо котик, либо собачка, либо котик с собачкой.Здесь, к примеру, у меня живет котик "Сын маминой подруги". Он уже успел отличиться – решил, что мне не надо идти в отпуск. Сходил в копилку с моими отпускными накоплениями по своим кошачьим делам.Еще тут "Сармат" живет. Это подрастающий хаски. У него история и тяжелая, и очень интересная. Это щенок "Карамельки". Изначально он был выбран моим хорошим другом, Героем Российской Федерации "Талибом"*, царство ему небесное. Он его выбрал, а мы растили. Он приходил навещать его часто. А на День Росгвардии "Талиб" погиб в ходе выполнения боевой задачи. За день до этого я презентовал ему "Сармата". Он так обрадовался, всем его показывал. В общем, остался щенок без хозяина. И в память о своем друге, я решил этого щеночка никому не отдавать. Он живет с нами. У кого-то из вас уже ботинки украл по-хозяйски. Растет.- Говорят, что совсем недавно трехлапый котенок к вам прибился…- Да, у нас есть позиция на Глушковском участке. Зашел туда котенок трехлапый. Где лапу потерял – неизвестно. Ребята его осмотрели, обработали, подлечили, накормили и поставили на довольствие. Поэтому теперь на позицию, помимо тушенки, возят еще и молоко с "Вискасом". Отличный крысолов, кстати говоря. Притом, что без одной лапки.Первая часть интервью с командиром отряда связи Тимсо - "Командир отряда связи СпН "Ахмат": "Забираясь под артогнем на вышку, начинаешь иначе понимать связистов"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

