Командир отряда связи СпН "Ахмат": "Забираясь под артогнем на вышку, начинаешь иначе понимать связистов"

О службе на флоте, ЧВК "Вагнер" и спецназе "Ахмат", о разнице между флотской и сухопутной военной связью, операции "Поток", а также о том, зачем связисту альпинистская подготовка и почему на войне нельзя привязываться к людям, журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир отряда связистов спецназа "Ахмат" с позывным "Тимсо".

- Знаю, что военный путь твой был тернистым. Расскажешь?- Я из семьи военных. У меня и отец, и мать военные. Я жил в самом западном военно-морском городе России Балтийске. Поэтому вариантов было немного: либо пожарный, либо военный моряк, либо что-то связанное с армией. Еще космонавтом хотел стать, но с вестибулярным аппаратом с детства проблемочки были.Закончил школу, пошел учиться в Балтийский военно-морской институт имени Федора Федоровича Ушакова, оконфузился на экзамене по физике…но учиться и служить ведь хочется! Пошел повторно сдавать экзамены в школу техников того же института. Там критерии отбора были немножечко проще, но по выпуску присваивали звание не лейтенанта, а мичмана. Ну и срок обучения был не пять лет, а три года.Поступил, три года учился. Какие-то дисциплины легко давались, какие-то – труднее, а вместо каких-то я чистил картошку, как и положено в любой военной организации. Окончил, но в год выпуска были упразднены воинские звания мичман и прапорщик. В итоге нас выпустили старшинами второй статьи.И тут есть маленькая юридическая заковыка. Мы заключали контракт на время обучения и на пять лет после. То есть это очень долгий контракт. То есть до начала второго контракта с момента воинской присяги должно было пройти восемь лет. У офицерского состава постановка на накопительную систему по ипотеке происходит сразу же после получения звания. То же самое у мичманов и прапорщиков. А вот у мичманов второй статьи работает правило для сержантского и старшинского состава. Только после заключения второго контракта ты имеешь право зайти в накопительную ипотечную систему.Пока я служил первый контракт, на моих глазах сменилось несколько поколений, которые становились участниками. А я нет. И это, мягко говоря, сильно расстраивало.После выпуска попал на Черноморский флот, служил на доблестном морском тральщике "Вице-адмирал Захарьин". Очень хороший экипаж, очень хороший командир, очень хороший старпом были на судне. Самые теплые воспоминания о службе на флоте. Задачи боевые были очень разнообразными, очень много где ходили по морю. Были и специфические задачи наподобие "Сирийского экспресса". Участвовал в операции по возвращению Крыма со стороны моря. Мы тогда в Абхазии были. Нас оттуда перекинули к полуострову. Мы стояли…вот этот перешеек, который соединяет Украину с Крымом. Так вот мы там стояли и ловили всяких диверсантов и специалистов по быстроходным лодкам. Реально очень интересной была служба. Процентов сорок времени мы провели в морях.После завершения контракта был у меня годичный перерыв. Пытался найти себя на гражданке, но не вышло. Решил вернуться на службу, но поскольку уже вернулся домой, то пойти решил уже на Балтийский флот. Пытался найти должность, подходящую для получения звания мичмана. Должностей свободных не было, но предвиделись. Подписал контракт… в общем, так я и прослужил. Это тоже заставило взгрустнуть настолько, что после окончания трехлетнего контракта, я решил уволиться. И да: ипотеку я решил не брать. Отслужив столько лет, ты с трудом представляешь, как будешь служить еще двадцать.Не то, что служба какая-то неинтересная или команда плохая. У меня до сих пор масса друзей оттуда. Поддерживаем связь. Некоторые из ребят добровольно ушли на фронт с корабля. Они в составе сводной группы Балтийского флота на разных участках воевали. Как в наступлении, так и в обороне. Командир мой бывший добровольно вызвался и сначала стоял в обороне южнее Волчанска, а потом его определили в снайперы и пошел он Покровск штурмовать. Долго воевал, получил недавно серьезное ранение. Сейчас в Питере, в больничке лежит. Надеюсь, что к Новому году вылечится и мы увидимся. Он вернется в строй, но уже на корабль. В моих глазах он просто герой. На таких ребят молодежи надо равняться.Просто нужно было еще двадцать лет служить, чтобы получить ипотеку, а на службе очень трудно семью создавать. Из-за частых выходов в море, неоднозначной обстановки. Плюс – зарплаты были такие, что с семейной жизнью вязались плохо.На гражданке искал себя долго. Это, наверное, просто не мое. Ушел в торговлю. Это была сеть строительных торговых центров. Работал у них. Но началась СВО. Я поначалу читал новости, радовался: захватили то, захватили это. Но я же человек военный, а потому вижу, когда приукрашивают. Появилось огромное желание уйти на фронт, но инстинкт самосохранения заставлял задуматься. Месяца полтора-два решался, поскольку я военный моряк. Я всегда ходил на судне, был связистом, и в пехотных делах понимал мало. Плюс – стандарты пехотной связи для меня были чем-то загадочным. Я привык к корабельной связи, а это здоровенные шкафы. Там аппаратура габаритная.Собрался, пошел в Калининградский наш комиссариат и стал проситься на СВО. Но мне предлагали тыловые части, поскольку я хороший морзянщик. Одно из предложений – узел связи на Новой Земле. Там и "полярные" платили, но это же не фронт. Отказался от этой идеи. Пошел в мобилизационный пункт. Взяли все данные у меня, поблагодарили за гражданскую позицию и сказали ждать. Первые дней пять я просто ждал, а потом стал время от времени позванивать. И на второй неделе звонил уже каждый день, и мне в итоге сказали, что есть негласная команда – мобилизационный ресурс из области не отправлять, поскольку неизвестно, что будет.И в этот момент товарищ прислал мне контакт. Предложил пообщаться с товарищем. Мне, мол, понравится. Объяснять ничего не стал. Связался, познакомились, он рассказал о себе, о работе. Я быстро понял, кто это. Не буду скрывать, что во время службы на флоте присутствовала эта мальчишеская романтика: отстаивать интересы России в Африке.Взял на работе два дня выходных и поехал в Молькино вожатым в пионерлагерь. Звонит работодатель: "Серега, ты где?" "Поехал воевать", - говорю.- Как твое решение коллеги восприняли?- Двоякое ощущение. Ребята простые и начальник мой непосредственный восприняли с изумлением, но положительно. По крайней мере, в моем отделе много патриотов было. Но в дальнейшем, когда обращался к ребятам за поддержкой, не происходило примерно ничего. Вроде и ребята хорошие, но официальная позиция их не ясна.А вот на новой работе проблем у меня не было. По здоровью все было хорошо, но был один момент. Назывался он "модный блогер". Когда учился в школе, заводил странички во "ВКонтакте". Забыл пароль – завел новую. И снова, и снова. Здорово устал их удалять.Зашел, работал связистом. Характеристику себе давать неправильно. Ребята, которые знают меня, справятся с этим лучше. Со многими поддерживаем общение.Когда пришел работать в Компанию (ЧВК "Вагнер", – прим. авт.), понял, что многие навыки мои, позиции жизненные, — это вообще не та история. Я очень много чего делал неправильно. В Компании перекраивал себя заново.- Что ты имеешь в виду?- Если в профессиональном плане, то я работал на одной аппаратуре (зачастую – советской), а в Компании открыл для себя новый стандарт связи, о существовании которого даже не подозревал. То есть я широко открытыми глазами смотрел на это все, изучал, впитывал знания, как губка и довольно быстро освоил в положенном объеме.А в человеческом плане я реально понял, как читать людей. То есть люди на войне для тебя, как открытая книга. За полчаса общения понимаешь, кто перед тобой. Негативные люди сразу видны. Война учит ценить жизнь, ценить дружбу, преданность, верность, а также отличать достойных людей от недостойных.Взгляд на жизнь и смерть меняется кардинально уже после первого боя. У Компании было золотое правило, которому я не следовал, будучи первоходом, - "никогда и ни к кому не привязывайся". То есть ты можешь иметь с человеком теплые отношения, но привязываться к нему по-настоящему не стоит, поскольку на войне с людьми порой случается непоправимое. Если ты к нему сильно привязан, то это может быть слишком тяжело. Поэтому, отношения нужно пропускать через определенный фильтр, чтобы соблюдать баланс между теплыми дружескими отношениями и зависимостью от человека. Тема глубокая, тяжелая, философская. Возможно, гражданский человек этого не поймет или даже отнесется негативно, но такова правда жизни на войне.В нашей армии хороших людей действительно очень много. Максимальное количество порядочных, душевных и серьезных ребят. Светлых личностей, у которых во главе угла стоят не деньги, а какие-то духовные ценности. А вот наши "коллеги" с другой стороны…у них такие люди – это большая редкость. У них -похабное отношение друг к другу. Они не уважают свою страну, свою историю. Отношение к жизни товарища у них наплевательское. Это просто ресурс для них.- Чем занимался в Компании?- Мой ратный путь начался с полей перед Попасной. Потом участвовали в штурме города и сыграли ключевую роль. Дальше – Троицкое. И до Светлодарска, Мироновского. Но их противник сдал практически без боя. Если бы остались, то мы б их там и похоронили. Там сложная логистика, пара мостов. И потом была тяжелая операция – штурм электростанции. Дальше пошло уже Семигорье, Кодема. Где-то там я ушел в отпуск. Хотел вернуться в Компанию, но планы немножко переигрались. Решили с моим боевым товарищем заходить с подготовленной группой. То есть я по связи готовил, кто-то – по боевой, кто-то – по инженерной. Решили зайти в составе ВДВ. Нашли полигон, но я перед Новым годом на московском льду сломал ногу в трех местах.Что ни делается, то к лучшему. Возможно, что благодаря этому происходит то, что происходит. Пути господни неисповедимы. Думаю, что это та самая ситуация. На полгода слег, мышцы ноги атрофировались. Начал учиться ходить на костылях. Звонит тот самый мой друг и сообщает, что сейчас в спецназе "Ахмат". Позвал за собой. Он знал, что я сильно хочу на фронт вернуться, но травма не дает.Недолго я думал. Да и не думал, а ждал заверения в том, что даже на костылях меня возьмут. Дождался. Ошибочные, правда, оказались. Прибыл. Спецназ "Ахмат", по большей части, тогда работал на Марьинке. Я хотел попробовать себя в роли БПЛАшника. Хотелось чего-то новенького. Но мне сказали, что с такой ногой не потяну. Там серьезные физические нагрузки. В итоге смирился с тем, что мой путь – это связь.Ходил, общался со всеми. Получил добро. "Возьмите его, пусть работает", - сказал Апти Аронович. Так мой путь в "Ахмате" и начался. С Марьинки.- А дальше? Какая география?- Потом ушли на Бахмутское направление. Это Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, сам Бахмут. Совсем чуть-чуть был Часов Яр. То направление. Потом был Волчанск, который плавно перерос в Белгородское направление, с охватом от Волчанска и до Грайворона. После этого был Курск. Мы там с колес в бой вступали. И сейчас у меня и Белгородское, и Курское.- В мирное время связисты считались не очень крутыми. Все хотели быть морпехами и десантниками. СВО показала, что без связи воевать невозможно, да и задачи у связистов опасные. Как так?- Не соглашусь с тобой. В мирное время все хотели быть связистами, РЛСниками, обеспеченцами, поскольку это считалось легкой службой. Многие думали, что можно как сыр в масле кататься, хотя даже по мирному времени мне на службе никогда не было скучно. В начале СВО многим тоже так казалось. Наверное, первый год. Сейчас люди, которые идут на эти должности, понимают, что они сложные.Уже когда у меня отряд формировался, единицы приходили и думали, что сядут в тихом штабе, в ста километрах от передовой, будут пить чай и раз в день по телефону отвечать. Как же они ошибались. Когда под артиллерийским обстрелом они лезли на двухсотметровую вышку с аппаратурой за спиной и прямо на ходу пересматривали свое мнение.Работа у нас тяжелая, многогранная. Да, в отряде есть какое-то свое обеспечение. Без него никуда. Но я стараюсь минимально там держать людей. Меня больше интересуют специалисты, которые работают в поле. У нас и операторы есть, и монтажники, которые еще и альпинисты. И радиоэлектронной разведкой мы занимаемся, и аэроразведкой. Свое отделение тактической медицины и эвакуации. Работа в отряде – это даже больше, чем связь, поскольку мы стараемся быть автономными.- Я помню, как в местах, где из-за дронов голову невозможно поднять, один из твоих ребят взял фонарик и полез на вышку.- Да, это мои пацаны. Моя гордость!- Я вижу у тебя два Ордена мужества. За что?- Первый – за обеспечение связи в Клещеевке. Там очень тяжелая обстановка была, но задача была выполнена. В ходе выполнения, к сожалению, погиб один из ребят-проводников, "Немец". Реально очень трудная задача. А вторая – за операцию "Поток".- Знаю, что тебя утомили вопросами об операции "Поток", но прошу рассказать о ней хотя бы вкратце.— Это было интересно. Это было грандиозно. Это было авантюрно и очень сложно. Все с большим энтузиазмом восприняли то, что предстоит уже через несколько часов. Желающих было огромное количество, но я отбирал по возрасту, по другим параметрам. Там нужна была огромная физическая выносливость. Плюс – клаустрофобия. Человек не должен был бояться закрытых пространств. Много психологических параметров. Ну и по специальности: кто лучше знает, умеет.Сложно было. Но все ребята справились. Отдельно хочу выделить не связистов, а штурмовиков, которые не только прошли этот путь, но и нашли в себе силы, чтобы идти дальше и бить врага, штурмовать и возвращать наши земли. У них после выхода из трубы было еще много трудных испытаний.Так же по теме - Командир штурмовиков "Ветер": "Лесные братья" и "Кулаки Путина" двигают противника к порогу вымирания

