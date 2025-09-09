https://ukraina.ru/20250909/dmitriy-shtraus-dazhe-esli-ssha-bystro-zakhvatyat-karakas-armiya-venesuely-pereydet-k-partizanskoy-voyne-1068362349.html

Дмитрий Штраус: Даже если США быстро захватят Каракас, армия Венесуэлы перейдет к партизанской войне

Официальная военная доктрина Венесуэлы предусматривает в случае вторжения крупной державы быстрый переход к партизанской войне. В венесуэльской армии, конечно, есть и разгильдяйство, и халатность, но если хоть какая-то ее часть серьезно готовилась и последует этой доктрине, то она сможет создать много проблем агрессорам.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Каракасе (столица Венесуэлы) преподаватель русского языка в Центре открытого образования, управляемом ГИПУ им. В.Г. Короленко, гражданин Венесуэлы и России Дмитрий Штраус.Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал отправить 25 тысяч военнослужащих национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана для защиты суверенитета страны перед лицом возможной агрессии США.Ранее Пентагон сосредоточил в южной части Карибского моря ракетный крейсер "Озеро Эри" и три эсминца типа "Арли Бёрк" с управляемыми ракетами. Кроме того, в район прибыли десантный корабль "Иводзима" и два десантных транспорта "Сан-Антонио" и "Форт-Лодердейл". На их борту находится 22-я тактическая группировка морской пехоты США. - Дмитрий, способна ли Венесуэла отразить возможную американскую интервенцию?- Если США нанесут несколько атак дронами, бомбовых или ракетных ударов, то Венесуэла это, конечно, выдержит. Сейчас ситуация в стране стабильная. Я вернулся сюда после пятилетнего перерыва и ощутил разительный контраст. Многие проблемы уменьшились, население более или менее удовлетворено нынешним положением.О второй половине прошлого десятилетия люди вспоминают с содроганием, как мы про 90-е годы. Поэтому никакой дестабилизации в случае даже нескольких недель воздушных ударов не будет.Что касается вторжения, то развернутые напротив побережья силы чрезвычайно малы. Их не хватит для вторжения. В Панаму вторгалась группировка в размере 26 тысяч военнослужащих. Венесуэла — это далеко не Панама, хотя бы по размерам. И у Панамы была только Национальная гвардия с легким стрелковым оружием.Венесуэльская армия неплохо оснащена. У нее есть на вооружении "Грады", "Ураганы" и "Смерчи". Сейчас я никакого вторжения не ожидаю. Если же США решат ввязаться в крупную авантюру и вторгнуться на территорию Венесуэлы, то соотношение сил будет несопоставимым.Но уже много лет официальная военная доктрина Венесуэлы предусматривает в случае вторжения крупной державы быстрый переход к партизанской войне. В венесуэльской армии, конечно, есть и разгильдяйство, и халатность, но если хоть какая-то ее часть серьезно готовилась и последует этой доктрине, то она сможет создать много проблем агрессорам.Значительная часть территории Венесуэлы для партизанской войны подходит, потому что представляет собой леса и горы. Даже быстрый захват столицы не означает, что вторжение будет успешным.- Может ли быть реализован "иранский" сценарий с точечным уничтожением военно-политического руководства и вторжением прокси-сил в виде колумбийских наемников, многие из которых получили боевой опыт на Украине?- Иранский сценарий волне возможен. Тем более что, кроме Ирана, США в этом году бомбили и Йемен. Таков стиль Трампа: наносить бомбовые удары и не ввязываться в рискованные наземные операции.Что касается колумбийских наемников, то они могут оказать какую-то поддержку, но нынешнее правительство Колумбии, скорее, союзник Венесуэлы. Как поведет себя правая колумбийская армия с американской выучкой, непонятно. Там могут быть силы, которые только и мечтают, чтобы Венесуэлы начали бомбить.Наверно, размещение дополнительных венесуэльских сил вдоль колумбийской границы и призвано купировать подобный сценарий. Колумбийские парамилитарес серьёзной силы из себя не представляют. Они были хороши для террора против мирного населения, а прямых столкновений с колумбийскими партизанами они не выдерживали. Тем более не выдержат столкновения с венесуэльской армией.- Официально заявленная Вашингтоном цель этой кампании — это война с наркокартелями. Как на самом деле обстоит дело с наркотрафиком в Венесуэле, борются ли с этой проблемой власти страны?- Какая-то часть наркотического потока из Колумбии проходит через Венесуэлу. Несколько лет назад такой странный маршрут пролегал через восток Венесуэлы. Наркотики оказалось удобно транспортировать до штата Сукре, где есть безлюдные места. Оттуда поток направлялся дальше. Но все это были мелочи по сравнению с тихоокеанским маршрутом через Мексику.То есть поднятая шумиха насчет могущественных венесуэльских картелей, связанных с правительством, надуманная.Тем более самый проблемный наркотик в США — это не кокаин, а фентанил, к которому ни Венесуэла, ни Колумбия отношения не имеют.Борьба с наркотиками в стране ведется, время от времени грузы перехватываются, арестовываются коррумпированные военные. Больше 15 лет назад в одном из портов Венесуэлы нашли большую партию. Мешки с наркотиками были привязаны ниже ватерлинии торгового судна. Экипаж был многонациональный, там были в том числе и украинцы. К компетентным украинским органам обратились даже с запросом – проходили ли эти люди курсы подводного плавания.Вообще, в Венесуэле никогда не было настолько развитой организованной преступности, как в Колумбии или Мексике. Уличные банды в Венесуэле были мелкими и вечно друг с другом воевали. У них не было дисциплины в отличие от мексиканских картелей, которые располагают собственными армиями. К примеру, крупнейшая преступная организация в штате Гуарико лидера Эль Пикуре, погибшего десять лет назад в перестрелке, насчитывала около 150 человек.Сейчас уровень преступности в Венесуэле в несколько раз меньше.- Сейчас мы наблюдаем в действиях Трампа вокруг Венесуэлы реализацию новой редакции доктрины Монро (Латинская Америка – задний двор США). Насколько это угрожает интересам России в этом регионе?- У Мадуро есть некоторая тенденция к авторитаризму, но по сравнению с правыми латиноамериканскими диктатурами 60-80-х годов Венесуэла очень свободная страна. Если его правительство США удастся свернуть и поставить своих марионеток, то сотрудничество с Россией свернут.В оппозиции есть разумные люди, которые в случае прихода к власти продолжали бы сотрудничество с Россией, но США ставят не на них. Они ставят на экстремистов, большинство которых находится в эмиграции. Это самозванный президент Хан Гуайдо, Мария Корина Мачадо. Они свои интересы всегда идентифицировали с интересами США. И между собой они соревновались в том, кто из них лучший друг США.- Известно, что едва ли не половина латиноамериканских наемников, которые воюют на Украине, это колумбийцы. Мексиканские наркокартели также отправляют своих бойцов на службу в ВСУ, чтобы те обучились управлять дронами. Как наличие значительного числа людей с опытом современной войны сказывается на ситуации в этих регионах?- Для латиноамериканских стран, где есть проблема организованной преступности, ничего хорошего в этом нет. Уже были кадры, как боевики картеля Jalisco Nueva Generación используют дроны. В том числе там был и дрон, похожий на украинскую "Бабу Ягу", которая доставляет много проблем на фронте.Конечно, это не приведет к дестабилизации обстановки в той или иной латиноамериканской стране, потому что та же мексиканская армия может справиться с боевиками в открытом противостоянии.Вернувшиеся с Украины боевики могут усилить боевой потенциал и колумбийских парамилитарес, но погоды они также не сделают.

