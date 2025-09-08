https://ukraina.ru/20250908/vrach-v-zhitomire-spasala-ot-nasilstvennoy-mobilizatsii-za-600-1068326162.html
Врач в Житомире спасала от насильственной мобилизации за $600
Врач-невролог из больницы Житомира на возмездной основе оформляла инвалидность согражданам призывного возраста, на неё указали пациенты. Об этом 8 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Ранее Выяснилось, в каких гостсруктурах Украины было больше всего лжеинвалидов.Тем временем СБУ резко подняла цены включения военнослужащих в обмен с Россией – депутат.Также стало известно, что Украина экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек из-за провала фронта.
12:54 08.09.2025 (обновлено: 13:06 08.09.2025)
Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении обвиняемой и передали материалы в суд.
"После ликвидации МСЭК, она фактически выполняла ключевую роль в процедуре установления инвалидности. С марта 2025 года медик систематически получала неправомерную выгоду от пациентов, проходивших обследование для оформления инвалидности. В зависимости от возраста, пола и предварительных выводов, она обещала ускорить бюрократические процедуры. За свои "услуги" потребовала до 600 долларов США с человека. При этом большинство пациентов действительно имели заболевания, отвечающие критериям для установления группы", - рассказали в ГБР.
Врача изобличили в июле 2025 года, сообщив о подозрении в другом уголовном производстве. В нём исследуются факты содействия в изготовлении фиктивных медицинских документов, незаконного оформления групп инвалидности мужчинам призывного возраста, получение неправомерной выгоды должностными лицами и злоупотребление служебным положением.
"После разглашения информации в медиа, к правоохранителям обратились несколько человек, которые дали показания относительно коррупционных действий в медицинском учреждении и, в частности, вышеупомянутого врача", - отметили в ГБР.
Также уголовному преследованию подвергнута медсестра медучреждения, которая передавала средства врачам от пациентов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.