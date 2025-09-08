В украинских тюрьмах и на зонах российских военнопленных почти нет, констатировал Дубинский. По его словам, в тюрьмах содержатся минимальные “свежие” поступления, с которыми работает контрразведка НГУ. В Киевском СИЗО российские пленные раньше занимали все левое крыло 2 этажа корпуса “катьки”, и правое крыло полуподвала, а сейчас - всего 2 “хаты” - 35 человек."Зеленскому просто не на кого менять украинских солдат из российского плена, потому и возникают новости о том, что Украина не забирает тысячи своих пленных. Зато проводится “отбор” - условно, если у Зеленского есть только 100 россиян, то из плена можно вернуть только 100 из нескольких тысяч украинцев", - отметил депутатОн также констатировал резкий рост расценок на торговлю людьми, к которой причастна Служба безопасности Украины (СБУ)."Это привело к резкому росту цен на попадание в обменный список - с 20-30 до 50 тысяч долларов, которые берет СБУ. А потом россияне выходят с заявлениями о том, что Киев “тщательно выбирает”, кого хочет вернуть из плена. В основном, того, кто заплатил. За “азовцев”* оптом вносит деньги Ахметов, к примеру, - рассказал депутат. - Чтобы создать “обменный фонд”, власть Украины массово осуждает невиновных людей по статьям “госизмена” (109-114ККУ)".Дубинский снова обратил внимание всех, кто сегодня занимается подготовкой "дорожной карты" мирного урегулирования, в том числе в России, на "необходимость безусловного освобождения всех гражданских заложников и реабилитации их в правах".Эти тезисы изложены в письме, которое группа сторонников Дубинского отправила в Совбез ООН. В своём телеграм-канале депутат опубликовал это письмо.Дубинский содержится под стражей в СИЗО Киева.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористическойРанее в новостях: Львовская область: переправка уклониста через Карпаты подорожала до $15 тыс Также на эту тему: "Даже на Бориса Джонсона найдётся ледоруб". Украинские эксперты о том, кто ответит за войну и кровь Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
