Удар по парку в Донецке, новый разговор Путина и Трампа. Главное на утро 8 сентября
Украинские военные совершили прицельную атаку в Донецке. Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным
Вечером 7 сентября стало известно об ударе Вооружённых сил Украины по парку в Донецке.
"Беспилотник ВСУ ударил по парку "Гулливер" в Калининском районе Донецка. Массированная атака Донецка и Макеевки продолжается. По предварительным данным есть раненые мирные жители", — сообщил телеграм-канал "Донбасс решает" в 21:32.
Примечательно, что детский парк "Гулливер" был открыт незадолго до обстрела, о чём сообщалось в новостях. 29 августа парк открыл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Вместе с Москвой сделали подарок дончанам ко Дню города — на месяц раньше срока завершили благоустройство парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка. Вместе с жителями проверили качество выполненных работ на объекте. Взрослые и дети довольны, что в городе появилась еще одна современная площадка для прогулок, отдыха, развлечений и спорта", — заявил в тот день Пушилин.
Он рассказал, что к благоустройству приступили в начале февраля вместе с регионом-шефом Москвой. Перед началом работ собрали мнения жителей, каким они хотят видеть парк. Был запрос — сохранить озеленение и обустроить отдельную площадку для выгула животных. Все предложения учли.
"Теперь на объекте есть скейт-парк, шесть спортивных и четыре детских площадки, а также шесть зон отдыха и амфитеатр для концертов. Установили 900 светильников и продумали декор. Сохранили особенность парка — фигуру Гулливера. Только теперь она стала лучше. Знаю, как жители ждали открытия парка. Подрядчик не подвел — все работы выполнены добротно, будто делали для себя. Теперь важно сохранить все в должном качестве. Поэтому на территории установили администрацию для обслуживания, а также 58 видеокамер", — рассказывал Пушилин.
Он пообещал, что в ДНР будут создавать больше мест для отдыха, новых знакомств и прогулок.
"Напомню, в этом году благоустроим 48 общественных пространств, а к 2030 году доведем их количество до 401", — отметил Пушилин.
И вот, спустя неделю с небольшим он сообщил уже жертвах о прицельного удара ВСУ по новому парку.
"Шесть мирных жителей, в т.ч. ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Он также сообщил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления
Новый разговор Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
"Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Трамп при этом не уточнил, какой будет тема их беседы. Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
Президенты также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Политолог Марат Баширов отметил, что грядущий разговор вписывается в логику происходящего.
"Прошла встреча президентов Путина и Трампа на Аляске, где мы сделали предложение по условиям мира. Европейская "Коалиция желающих" + Зе следом прилетели в Вашингтон и Трамп рассказал об этих условиях. Гости не согласились и Трамп предложил им выдвинуть свой план. Европейцы провели серию консультаций, последняя прошла в прошлый четверг в Париже. На ней присутствовал Уиткофф (правда всего 20 мин, не понравилось ему то, что он там увидел)", — напомнил Баширов о том, что уже произошло.
Он обрисовал и то, что будет дальше.
"Европейцы прилетят в Вашингтон завтра, чтобы рассказать Трампу что они там нарешали (на самом деле - ничего, у них разброд). Главная их цель - убедить Трампа остаться гарантом безопасности для Украины и Европы силами Пентагона. Потом Трамп позвонит президенту Путину", — написал Баширов в своём телеграм-канале 8 сентября.
По его словам, мир серьёзно изменился за последние дни.
"За эти дни мир изменился (итоги ШОС вернее изменили), а Трамп уже увлечен и нагружен другими проектами (что делать с Китаем и Индией, Венесуэла, Израиль, внутренние беспорядки). Украина его тяготит", — указал эксперт.
Баширов отметил, что европейцы надеются на то, что республиканцы проиграют будущие выборы в Конгресс США.
"Однако, европейцы раз за разом тянут время и дата выборов в Конгресс США (осень 26-го) всё ближе. Надежда "Коалиции Ж", глобалистов и демократов США связана с этими выборами. Если они вернут себе контроль в Конгрессе, то парализуют Трампа. Прогноз: "война на истощение" - это самое точное описание ситуации, а время застынет", — подытожил эксперт.
Ранее, 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам" заявил о возможности новой встречи лидеров.
"Конечно, возможен [второй раунд переговоров Путина и Трампа]. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована", – отметил Песков.
По словам Пескова, новая встреча двух президентов может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно, указал Песков.
О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова ""Стальной дикобраз" превращается в фарш, но Запад делает вид, что не видит этого. Украина за неделю".
