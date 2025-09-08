https://ukraina.ru/20250908/udar-po-parku-v-donetske-novyy-razgovor-putina-i-trampa-glavnoe-na-utro-8-sentyabrya-1068313838.html

Удар по парку в Донецке, новый разговор Путина и Трампа. Главное на утро 8 сентября

Удар по парку в Донецке, новый разговор Путина и Трампа. Главное на утро 8 сентября - 08.09.2025 Украина.ру

Удар по парку в Донецке, новый разговор Путина и Трампа. Главное на утро 8 сентября

Украинские военные совершили прицельную атаку в Донецке. Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным

2025-09-08T09:54

2025-09-08T09:54

2025-09-08T09:54

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир путин

денис пушилин

вооруженные силы украины

пентагон

шос

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068307028_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_eceaf948b4abe2bea1bc8af6154ad71d.jpg

Вечером 7 сентября стало известно об ударе Вооружённых сил Украины по парку в Донецке."Беспилотник ВСУ ударил по парку "Гулливер" в Калининском районе Донецка. Массированная атака Донецка и Макеевки продолжается. По предварительным данным есть раненые мирные жители", — сообщил телеграм-канал "Донбасс решает" в 21:32.Примечательно, что детский парк "Гулливер" был открыт незадолго до обстрела, о чём сообщалось в новостях. 29 августа парк открыл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Вместе с Москвой сделали подарок дончанам ко Дню города — на месяц раньше срока завершили благоустройство парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка. Вместе с жителями проверили качество выполненных работ на объекте. Взрослые и дети довольны, что в городе появилась еще одна современная площадка для прогулок, отдыха, развлечений и спорта", — заявил в тот день Пушилин.Он рассказал, что к благоустройству приступили в начале февраля вместе с регионом-шефом Москвой. Перед началом работ собрали мнения жителей, каким они хотят видеть парк. Был запрос — сохранить озеленение и обустроить отдельную площадку для выгула животных. Все предложения учли."Теперь на объекте есть скейт-парк, шесть спортивных и четыре детских площадки, а также шесть зон отдыха и амфитеатр для концертов. Установили 900 светильников и продумали декор. Сохранили особенность парка — фигуру Гулливера. Только теперь она стала лучше. Знаю, как жители ждали открытия парка. Подрядчик не подвел — все работы выполнены добротно, будто делали для себя. Теперь важно сохранить все в должном качестве. Поэтому на территории установили администрацию для обслуживания, а также 58 видеокамер", — рассказывал Пушилин.Он пообещал, что в ДНР будут создавать больше мест для отдыха, новых знакомств и прогулок."Напомню, в этом году благоустроим 48 общественных пространств, а к 2030 году доведем их количество до 401", — отметил Пушилин.И вот, спустя неделю с небольшим он сообщил уже жертвах о прицельного удара ВСУ по новому парку."Шесть мирных жителей, в т.ч. ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровленияНовый разговор Путина и ТрампаПрезидент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным."Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Трамп при этом не уточнил, какой будет тема их беседы. Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.Президенты также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.Политолог Марат Баширов отметил, что грядущий разговор вписывается в логику происходящего."Прошла встреча президентов Путина и Трампа на Аляске, где мы сделали предложение по условиям мира. Европейская "Коалиция желающих" + Зе следом прилетели в Вашингтон и Трамп рассказал об этих условиях. Гости не согласились и Трамп предложил им выдвинуть свой план. Европейцы провели серию консультаций, последняя прошла в прошлый четверг в Париже. На ней присутствовал Уиткофф (правда всего 20 мин, не понравилось ему то, что он там увидел)", — напомнил Баширов о том, что уже произошло.Он обрисовал и то, что будет дальше."Европейцы прилетят в Вашингтон завтра, чтобы рассказать Трампу что они там нарешали (на самом деле - ничего, у них разброд). Главная их цель - убедить Трампа остаться гарантом безопасности для Украины и Европы силами Пентагона. Потом Трамп позвонит президенту Путину", — написал Баширов в своём телеграм-канале 8 сентября.По его словам, мир серьёзно изменился за последние дни."За эти дни мир изменился (итоги ШОС вернее изменили), а Трамп уже увлечен и нагружен другими проектами (что делать с Китаем и Индией, Венесуэла, Израиль, внутренние беспорядки). Украина его тяготит", — указал эксперт.Баширов отметил, что европейцы надеются на то, что республиканцы проиграют будущие выборы в Конгресс США."Однако, европейцы раз за разом тянут время и дата выборов в Конгресс США (осень 26-го) всё ближе. Надежда "Коалиции Ж", глобалистов и демократов США связана с этими выборами. Если они вернут себе контроль в Конгрессе, то парализуют Трампа. Прогноз: "война на истощение" - это самое точное описание ситуации, а время застынет", — подытожил эксперт.Ранее, 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам" заявил о возможности новой встречи лидеров."Конечно, возможен [второй раунд переговоров Путина и Трампа]. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована", – отметил Песков.По словам Пескова, новая встреча двух президентов может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно, указал Песков.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова ""Стальной дикобраз" превращается в фарш, но Запад делает вид, что не видит этого. Украина за неделю".

https://ukraina.ru/20250905/zelenskiy-prosit-deneg-na-rakety-indiya-prodolzhaet-pokupat-neft-u-rossii--glavnoe-na-vecher-5-1068219793.html

https://ukraina.ru/20250905/tramp-ne-khochet-vvodit-novye-sanktsii-v-kieve-sobiraetsya-novyy-maydan-glavnoe-na-1300-5-sentyabrya-1068206620.html

сша

украина

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины, пентагон, шос, сша, украина, донецк