СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на Донецк

2025-09-08T11:00

По факту атак украинской армии на столицу Донецкой народной республики 7 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом 8 сентября российское ведомство сообщило в своём телеграм-канале

2025-09-08T11:00

2025-09-08T11:00

2025-09-08T11:28

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного тремя статьями Уголовного Кодекса. В частности, по таким признакам, как покушение на убийство двух и более лиц, а также умышленные уничтожение и повреждение имущества.Уголовное дело возбуждено "в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований на город Донецк", отметили в следственном ведомстве."По данным следствия, 7 сентября украинские националисты при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли несколько ударов по гражданским объектам в городе Донецке. В частности, атаке подвергся парк "Гулливер", где в этот момент находилось много людей, в том числе семей с детьми. В результате преступлений ранение получили 6 мирных жителей, среди которых несовершеннолетняя. Также повреждены несколько жилых домов, две школы и другие объекты", - констатировали в СК РФ.Следователи осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты беспилотных летательных аппаратов - по ним будут назначены необходимые экспертизы. Также допрашиваются свидетели и проводятся иные следственные действия. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению указанных преступлений", - проинформировали в Следкоме.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по парку в Донецке, новый разговор Путина и Трампа. Главное на утро 8 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

