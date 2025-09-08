https://ukraina.ru/20250908/naberm-ves-i-pribezhim-obratno-kursantki-tsentra-voin-o-vstreche-s-prezidentom-i-parashyutnom-pryzhke-1068327097.html

Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке

Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке - 08.09.2025 Украина.ру

Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке

Близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, курсантки центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", дали интервью корреспонденту... Украина.ру, 08.09.2025

2025-09-08T13:08

2025-09-08T13:08

2025-09-08T13:08

видео

россия

спорт

спортсмены

владимир путин

президент

соревнования

патриотизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068326811_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9e12850a74a21712273f687922da9542.jpg

Близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, курсантки центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", дали интервью корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой. Они рассказали, как научиться ставить цели и собирать автомат за 16 секунд, а также поделились впечатлениями о встрече с президентом России. Девочки – неоднократные победители военно-тактических соревнований, спортивных и интеллектуальных конкурсов, активные участники военно-патриотических акций. В их семье семеро детей, при этом старший брат близняшек служит на Тихоокеанском флоте.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, спорт, спортсмены, владимир путин, президент, соревнования, патриотизм, видео