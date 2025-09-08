Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке - 08.09.2025 Украина.ру
Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке
Близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, курсантки центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", дали интервью корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой. Они рассказали, как научиться ставить цели и собирать автомат за 16 секунд, а также поделились впечатлениями о встрече с президентом России. Девочки – неоднократные победители военно-тактических соревнований, спортивных и интеллектуальных конкурсов, активные участники военно-патриотических акций. В их семье семеро детей, при этом старший брат близняшек служит на Тихоокеанском флоте.
Близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, курсантки центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", дали интервью корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой. Они рассказали, как научиться ставить цели и собирать автомат за 16 секунд, а также поделились впечатлениями о встрече с президентом России.
Девочки – неоднократные победители военно-тактических соревнований, спортивных и интеллектуальных конкурсов, активные участники военно-патриотических акций. В их семье семеро детей, при этом старший брат близняшек служит на Тихоокеанском флоте.
