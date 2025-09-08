https://ukraina.ru/20250908/naberm-ves-i-pribezhim-obratno-kursantki-tsentra-voin-o-vstreche-s-prezidentom-i-parashyutnom-pryzhke-1068327097.html
Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке
Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке - 08.09.2025 Украина.ру
Наберём вес и прибежим обратно: курсантки центра "Воин" о встрече с президентом и парашютном прыжке
Близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, курсантки центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", дали интервью корреспонденту... Украина.ру, 08.09.2025
2025-09-08T13:08
2025-09-08T13:08
2025-09-08T13:08
видео
россия
спорт
спортсмены
владимир путин
президент
соревнования
патриотизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068326811_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9e12850a74a21712273f687922da9542.jpg
Близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, курсантки центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", дали интервью корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой. Они рассказали, как научиться ставить цели и собирать автомат за 16 секунд, а также поделились впечатлениями о встрече с президентом России. Девочки – неоднократные победители военно-тактических соревнований, спортивных и интеллектуальных конкурсов, активные участники военно-патриотических акций. В их семье семеро детей, при этом старший брат близняшек служит на Тихоокеанском флоте.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068326811_143:0:1103:720_1920x0_80_0_0_c2a52f0872aeabb4ec81f26f0573b7da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, спорт, спортсмены, владимир путин, президент, соревнования, патриотизм, видео
Видео, Россия, спорт, спортсмены, Владимир Путин, президент, соревнования, патриотизм
Близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, курсантки центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", дали интервью корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой. Они рассказали, как научиться ставить цели и собирать автомат за 16 секунд, а также поделились впечатлениями о встрече с президентом России.
Девочки – неоднократные победители военно-тактических соревнований, спортивных и интеллектуальных конкурсов, активные участники военно-патриотических акций. В их семье семеро детей, при этом старший брат близняшек служит на Тихоокеанском флоте.