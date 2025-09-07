Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 7 сентября - 07.09.2025 Украина.ру
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 7 сентября
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 7 сентября
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 7 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-09-07T10:13
2025-09-07T10:31
В начале суток 7 сентября стало известно, что в Северском районе обломки украинского БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода был эвакуирован.Российская ПВО сбила в одном из районов Воронежской области несколько БПЛА, ранен мужчина, поврежден частный дом, сообщил губернатор Александр Гусев.Отбой воздушной опасности в Таганроге объявила глава города Светлана Камбулова.К утру воскресенья 7 сентября стало известно, что ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.Один человек пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор ГладковРоссийские силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских дронов, сообщило Минобороны:🟥 21 - над Краснодарским краем; 🟥 13 - над Воронежской областью;🟥 10 - над Белгородской областью; 🟥 7 - над Астраханской областью; 🟥 6 - над Волгоградской областью; 🟥 4 - над Азовским морем; 🟥 3 - над Ростовской областью; 🟥 2 - над Брянской областью; 🟥 По 1 БПЛА - над Курской, Рязанской областями и Крымом.В начале суток 7 сентября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились и отменялись в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда, а также в "Жуковском", сообщила Росавиация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореАрмия России отразила контратаки ВСУ, Трамп и Си Цзиньпин собрались на саммит АТЭС. Новости к 10:00 Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 7 сентября

10:13 07.09.2025 (обновлено: 10:31 07.09.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 7 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В начале суток 7 сентября стало известно, что в Северском районе обломки украинского БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В результате загорелась одна из технологических установок.
Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода был эвакуирован.
Российская ПВО сбила в одном из районов Воронежской области несколько БПЛА, ранен мужчина, поврежден частный дом, сообщил губернатор Александр Гусев.
Отбой воздушной опасности в Таганроге объявила глава города Светлана Камбулова.
К утру воскресенья 7 сентября стало известно, что ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Один человек пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Гладков
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских дронов, сообщило Минобороны:
🟥 21 - над Краснодарским краем;
🟥 13 - над Воронежской областью;
🟥 10 - над Белгородской областью;
🟥 7 - над Астраханской областью;
🟥 6 - над Волгоградской областью;
🟥 4 - над Азовским морем;
🟥 3 - над Ростовской областью;
🟥 2 - над Брянской областью;
🟥 По 1 БПЛА - над Курской, Рязанской областями и Крымом.
В начале суток 7 сентября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились и отменялись в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда, а также в "Жуковском", сообщила Росавиация.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореАрмия России отразила контратаки ВСУ, Трамп и Си Цзиньпин собрались на саммит АТЭС. Новости к 10:00
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
