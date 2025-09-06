Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин - 06.09.2025 Украина.ру
Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин
Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин - 06.09.2025 Украина.ру
Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин
Решение киевского режима отпустить за границу молодежь призывного возраста свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не верит в длительную войну и готовится к капитуляции, которую планирует представить как победу
2025-09-06T06:00
2025-09-06T06:00
новости
украина
россия
трамп и зеленский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт пояснил, что этот шаг имеет и предвыборный расчет — обеспечить поддержку женщин-избирательниц, которые проголосуют за Зеленского, если их дети будут в безопасности. При этом Сорокин отметил, что украинские женщины, будучи "патриотками за чужой счет", поддерживают войну, но не готовы жертвовать своими семьями."Зеленский готовит свои условия для капитуляции, которую он преподнесет как победу", — заявил Сорокин.Эксперт также сообщил о критической ситуации на фронте: киевский режим близок к потере Купянска, Покровск находится в огневой блокаде, а северо-восточные заслоны Красного Лимана рухнули. По его словам, Зеленский хочет переизбраться в первом туре, чтобы избежать рисков второго тура, и только после этого пойти на компромисс с Россией."Одним словом, Парубий и молодежь – это звенья одной цепи", — резюмировал Сорокин.Стоит отметить, что с Украины не выпускают молодых людей в возрасте 18-22 лет, которые числятся в розыске по линии ТЦК. Подробнее в материале Повезло не всем: Украина ограничила выезд парней 18-22 лет, которые числятся в розыске ТЦК.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
новости, украина, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин

06:00 06.09.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Решение киевского режима отпустить за границу молодежь призывного возраста свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не верит в длительную войну и готовится к капитуляции, которую планирует представить как победу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт пояснил, что этот шаг имеет и предвыборный расчет — обеспечить поддержку женщин-избирательниц, которые проголосуют за Зеленского, если их дети будут в безопасности. При этом Сорокин отметил, что украинские женщины, будучи "патриотками за чужой счет", поддерживают войну, но не готовы жертвовать своими семьями.
"Зеленский готовит свои условия для капитуляции, которую он преподнесет как победу", — заявил Сорокин.
Эксперт также сообщил о критической ситуации на фронте: киевский режим близок к потере Купянска, Покровск находится в огневой блокаде, а северо-восточные заслоны Красного Лимана рухнули. По его словам, Зеленский хочет переизбраться в первом туре, чтобы избежать рисков второго тура, и только после этого пойти на компромисс с Россией.
"Одним словом, Парубий и молодежь – это звенья одной цепи", — резюмировал Сорокин.
Стоит отметить, что с Украины не выпускают молодых людей в возрасте 18-22 лет, которые числятся в розыске по линии ТЦК. Подробнее в материале Повезло не всем: Украина ограничила выезд парней 18-22 лет, которые числятся в розыске ТЦК.
- РИА Новости, 1920, 02.09.2025
2 сентября, 22:05
Бесконечная мобилизация: Киев заявил о продолжении призывов даже после прекращения огняШокирующее заявление прозвучало из высших эшелонов украинской власти: заместитель главы Офиса президента Украины Палиса официально подтвердил, что мобилизация в стране не остановится даже в случае прекращения огня. Об этом сообщил 2 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния