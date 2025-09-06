https://ukraina.ru/20250906/zelenskiy-gotovit-kapitulyatsiyu-pod-vidom-pobedy-otpuskaya-molodezh-za-granitsu--sorokin-1068196749.html

Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин

Решение киевского режима отпустить за границу молодежь призывного возраста свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не верит в длительную войну и готовится к капитуляции, которую планирует представить как победу

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт пояснил, что этот шаг имеет и предвыборный расчет — обеспечить поддержку женщин-избирательниц, которые проголосуют за Зеленского, если их дети будут в безопасности. При этом Сорокин отметил, что украинские женщины, будучи "патриотками за чужой счет", поддерживают войну, но не готовы жертвовать своими семьями."Зеленский готовит свои условия для капитуляции, которую он преподнесет как победу", — заявил Сорокин.Эксперт также сообщил о критической ситуации на фронте: киевский режим близок к потере Купянска, Покровск находится в огневой блокаде, а северо-восточные заслоны Красного Лимана рухнули. По его словам, Зеленский хочет переизбраться в первом туре, чтобы избежать рисков второго тура, и только после этого пойти на компромисс с Россией."Одним словом, Парубий и молодежь – это звенья одной цепи", — резюмировал Сорокин.Стоит отметить, что с Украины не выпускают молодых людей в возрасте 18-22 лет, которые числятся в розыске по линии ТЦК. Подробнее в материале Повезло не всем: Украина ограничила выезд парней 18-22 лет, которые числятся в розыске ТЦК.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

