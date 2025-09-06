https://ukraina.ru/20250906/zelenskiy-gotovit-kapitulyatsiyu-pod-vidom-pobedy-otpuskaya-molodezh-za-granitsu--sorokin-1068196749.html
Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин
Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин - 06.09.2025 Украина.ру
Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин
Решение киевского режима отпустить за границу молодежь призывного возраста свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не верит в длительную войну и готовится к капитуляции, которую планирует представить как победу
2025-09-06T06:00
2025-09-06T06:00
2025-09-06T06:00
новости
украина
россия
трамп и зеленский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068166976_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5f0ad86eeb1d6e6e71a01de71fa0f0f3.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт пояснил, что этот шаг имеет и предвыборный расчет — обеспечить поддержку женщин-избирательниц, которые проголосуют за Зеленского, если их дети будут в безопасности. При этом Сорокин отметил, что украинские женщины, будучи "патриотками за чужой счет", поддерживают войну, но не готовы жертвовать своими семьями."Зеленский готовит свои условия для капитуляции, которую он преподнесет как победу", — заявил Сорокин.Эксперт также сообщил о критической ситуации на фронте: киевский режим близок к потере Купянска, Покровск находится в огневой блокаде, а северо-восточные заслоны Красного Лимана рухнули. По его словам, Зеленский хочет переизбраться в первом туре, чтобы избежать рисков второго тура, и только после этого пойти на компромисс с Россией."Одним словом, Парубий и молодежь – это звенья одной цепи", — резюмировал Сорокин.Стоит отметить, что с Украины не выпускают молодых людей в возрасте 18-22 лет, которые числятся в розыске по линии ТЦК. Подробнее в материале Повезло не всем: Украина ограничила выезд парней 18-22 лет, которые числятся в розыске ТЦК.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250902/beskonechnaya-mobilizatsiya-kiev-zayavil-o-prodolzhenii-prizyvov-dazhe-posle-prekrascheniya-ognya-1068064148.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068166976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_eb531b26a6aec612c2372877ceb88511.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин
Решение киевского режима отпустить за границу молодежь призывного возраста свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не верит в длительную войну и готовится к капитуляции, которую планирует представить как победу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт пояснил, что этот шаг имеет и предвыборный расчет — обеспечить поддержку женщин-избирательниц, которые проголосуют за Зеленского, если их дети будут в безопасности. При этом Сорокин отметил, что украинские женщины, будучи "патриотками за чужой счет", поддерживают войну, но не готовы жертвовать своими семьями.
"Зеленский готовит свои условия для капитуляции, которую он преподнесет как победу", — заявил Сорокин.
Эксперт также сообщил о критической ситуации на фронте: киевский режим близок к потере Купянска, Покровск находится в огневой блокаде, а северо-восточные заслоны Красного Лимана рухнули. По его словам, Зеленский хочет переизбраться в первом туре, чтобы избежать рисков второго тура, и только после этого пойти на компромисс с Россией.
"Одним словом, Парубий и молодежь – это звенья одной цепи", — резюмировал Сорокин.
Стоит отметить, что с Украины не выпускают молодых людей в возрасте 18-22 лет, которые числятся в розыске по линии ТЦК. Подробнее в материале Повезло не всем: Украина ограничила выезд парней 18-22 лет, которые числятся в розыске ТЦК
.