Битва за наследие. Как Макрон лишает Францию памяти об исторической победе

Битва за наследие. Как Макрон лишает Францию памяти об исторической победе - 06.09.2025

Битва за наследие. Как Макрон лишает Францию памяти об исторической победе

Западные страны веками занимаются грабежом чужого культурного наследия. Экспозиции Британского музея и Лувра заполнены артефактами, награбленными в разных странах планеты — в Египте, Турции и Греции, в Индии и Афганистане, в Иране и Ираке, в Китае и Бирме, в Африке и Латинской Америке.

В музеи Франции и Великобритании попали даже черепа вождей покорённых колонизаторами народов, которые сейчас со скандалом возвращают для захоронения на Мадагаскар, в Новую Каледонию и Зимбабве.Грабёж культурно-исторических памятников продолжается по сей день. Древние византийские иконы были тайно переправлены из Киева в Париж под усиленным военным конвоем — якобы в целях безопасности. Причём на Украине узнали об этом задним числом, из публикаций французской прессы."Никто, кроме узкого круга лиц, не знал, что мы этим занимаемся", — рассказал об этой операции глава отдела византийского и восточнохристианского искусства Лувра Максимильен Дюран.Недавно стало известно, что украинские националистические "историки" вывозят с территории Донбасса скифские и половецкие каменные изваяния, стоявшие там веками, — несмотря на протесты местного населения. Один из них откровенно рассказал журналистам, что эти стелы могут передать на "реставрацию" в Великобританию. А из Лондона в подобных случаях обратной выдачи нет.Но иногда хищники дерутся друг с другом. Между Францией и Великобританией тоже разгорелся большой музейный скандал с выраженными политическими подтекстами.Предметом спора Лондона и Парижа стал всемирно известный гобелен из старинного города Байё, расположенного в Нормандии. Это многометровое льняное полотно, расшитое шерстяными нитками, изображает историю нормандского завоевания Англии. Кульминацией этого вторжения стала битва при Гастингсе, состоявшаяся 14 октября 1066 года, — когда высадившийся на английском берегу нормандский герцог Вильгельм атаковал войска последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона.Король Гарольд погиб в бою — стоит добавить, что его дочь Гита сумела бежать на Русь и вышла замуж за князя Владимира Мономаха. Герцог Вильгельм стал английским королём, положив начало долгому нормандскому правлению на Туманном Альбионе. Но поначалу его власть держалась на мечах прибывших из Франции рыцарей. И чтобы обосновать её легитимность в глазах англосаксонских подданных, нормандцы изготовили гобелен, который прославлял деяния Вильгельма и порочил его врагов.Этот памятник средневековой пропаганды много веков хранился в Байё. Время не пощадило хрупкую ткань — часть гобелена, включая сцену коронации Вильгельма, была утрачена. Однако основные фрагменты красочного полотна каким-то чудом сохранились в древнем нормандском соборе, предоставив современным историкам огромную информацию о той далёкой эпохе.Политическое значение гобелена тоже было огромным. В 1803 году Наполеон Бонапарт использовал его для того, чтобы воодушевить свои войска перед несостоявшейся высадкой в Англии. Французские националисты видели в этом средневековом шедевре историческое доказательство своего превосходства над жителями Британских островов. Хотя, строго говоря, Англию завоевали тогда не французы, а латинизированные нормандцы, действовавшие независимо от Парижа.Англичане, в свою очередь, требовали передать легендарный гобелен в Лондон — на том основании, что его якобы выткали в этом городе придворные дамы королевы Матильды Фландрской, жены Вильгельма Завоевателя.На самом деле точное место изготовления ковра неизвестно. Очевидно лишь то, что он выполнен в особой технике, характерной для нормандской народной вышивки. И никто из специалистов не сомневается, что создавшие гобелен мастерицы не были англичанками — где бы они над ним ни работали.Тем не менее Великобритания давно хотела забрать себе бесценное полотно, не особо утруждаясь поиском серьёзных исторических аргументов для подкрепления своих требований.Обещания привезти гобелен на английские берега впервые прозвучали во время коронации Елизаветы II в 1953 году. И с тех пор в Лондоне периодически поднимали эту тему во время общения с французским правительством — упорно настаивая на том, что вышивку необходимо хотя бы на время передать в Британский музей.Франция неизменно отвечала британским друзьям отказом. Это мотивировалось заботой о сохранности уникального памятника, который хранится в специально сделанном для него музее, где строго контролируются температура и влажность воздуха. Но, судя по всему, в Париже не доверяли англичанам, полагая, что назад гобелен попросту не вернут. Ведь в последнее время борьба за полотно из Байё стала элементом внутренней британской политики, и Найджел Фарадж даже показался перед избирателями в специальном галстуке, изготовленном по мотивам сценок на гобелене.А затем в ситуацию неожиданно вмешался Эммануэль Макрон, который пообещал одолжить средневековый памятник англичанам — очевидно, не осознавая его культурную, историческую и материальную ценность.Действия главы государства вызвали во Франции вполне обоснованные протесты. Известный журналист и искусствовед Дидье Рикнер выпустил петицию против перемещения гобелена, которую охотно подписывают недовольные политикой Макрона французы.А недавно вскрылись совсем уж скандальные факты. В прессу попали фрагменты соглашения о передаче знаменитого полотна, которое оказалось закрытым для общественности — как это всегда бывает в демократических странах. И оказалось, что президент Франции почему-то указан там его фактическим собственником — хотя никаких прав на это у него, конечно же, нет."В официальном документе написано, что гобелен из Байё принадлежит Макрону", — отмечает Орленко.Следует назвать вещи своими именами: Эммануэль Макрон тайком украл у народа его неотъемлемое наследие, чтобы передать его англичанам. И осознание этого неприглядного факта усилит недовольство политикой французского президента, который, похоже, всерьёз почувствовал себя некоронованным самодержавным монархом.Читайте также: Черная книга колониализма. Франция и Великобритания возвращают отрезанные головы

