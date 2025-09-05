https://ukraina.ru/20250905/potmkinskie-ukrepleniya-i-vozvraschenie-mamaya-chto-proiskhodit-v-poltave-1068175983.html

Потёмкинские укрепления и возвращение Мамая. Что происходит в Полтаве

Потёмкинские укрепления и возвращение Мамая. Что происходит в Полтаве

В Полтавской области на этой неделе разгорелся серьёзный скандал, ставший продолжением войны между Офисом президента и антикоррупционерами из НАБУ, действующими под крышей западных посольств. Полтавскую областную военную администрацию (ОВА) НАБУ обвинила в воровстве 200 миллионов гривен на строительстве фортификаций.

Депутат Рады Ярослав Железняк от фракции "соросят" "Голос" назвал построенные фортификации "декорациями".По его словам, в 2024 году Полтавская ОВА заключила контракты на более чем 370 млн грн для строительства фортификаций в Донецкой области, однако вместо укреплений были возведены "декорации", а как минимум 200 млн грн разворованы через коррупционные схемы. В частности, были заказаны более 13 600 противотанковых пирамид по 2161 грн за штуку, тогда как сам посредник покупал их в четыре раза дешевле — по 541 грн. Только по этой позиции переплата могла составить более 22 млн грн, утверждает нардеп.Нардеп Сергей Рахманин ранее утверждал, что фортификации, которые Полтавская администрация строила в Донецкой области, созданы "для камикадзе".Наибольшие злоупотребления, по словам Железняка, касались фиктивных услуг на сумму более 200 млн грн (перевозка стройматериалов, которая по факту не осуществлялась). Железняк подчеркнул, что ключевую роль в схеме играл тогдашний глава Полтавской ОВА Филипп Пронин — одноклассник вице-премьера Алексея Кулебы. После скандала с фортификациями Пронин получил должность в Госфинмониторинге, то есть должен заниматься мониторингом финансовых преступлений.При этом компании, которые участвовали в схемах, избежали ответственности и получили новые контракты от Министерства восстановления на строительство дорог в Полтавской области на сумму более 1 млрд грн.Проще говоря, даже при обнаружении коррупционных схем их участникам выдают новые должности и новые контракты. В Полтавской администрации обвинения отрицают, а проверить "декоративность" возведённых фортификаций уже не представляется возможным, так как эти позиции в Донецкой области ВСУ потеряли.В четверг, 4 сентября, бывший глава Полтавской ОВА (нынешний председатель Финмониторинга) Филипп Пронин появился в Раде, где попытался оправдаться. В своём отчёте он основной акцент делал на том, что лично всё контролировал. Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что Пронин является назначенцем главы Офиса президента Андрея Ермака, но считает его лишь мелким мошенником. Бывший нардеп Игорь Мосийчук особо подчёркивает тот факт, что из 370 миллионов разворовали 200 миллионов, то есть откаты при схемах воровства на фортификациях уже превышают 50%.Полтавские СМИ, тем временем, сообщают, что в городе уже фактически началась предвыборная кампания. С тех пор как избранного мэра Полтавы Александра Мамая отстранили от должности, обвинив в разглашении "секретных данных" о ВСУ, городом и областью управляют назначенцы Офиса президента. Однако Мамай никуда не делся и уже активно готовится к выборам, сообщает полтавское издание "Зміст". Ранее Мамай упорно противодействовал уничтожению в регионе памятников, связанных с Полтавской битвой и советской эпохой, став одним из объектов травли националистов. Теперь же он рассказывает СМИ, что делает особый акцент на своём фонде, который раздаёт семьям полтавчан наборы для первоклассников и продуктовые наборы для пенсионеров. В интервью он говорит, что намерен побороться за пост мэра Полтавы, хотя и не знает, когда Зеленский назначит выборы. Мамай осторожно отказался дать оценку действиям нынешних властей, подчеркнув, что эту оценку должны дать сами жители своим голосованием на выборах.Особую тревогу в Полтавской области сейчас вызывают заявления со стороны руководства РФ об ответных ударах по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины. В последнее время в Полтавской области была серия "прилётов" по газовым месторождениям."На Полтавщине целенаправленно комплексно атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения", — сообщало недавно министерство энергетики Украины.В результате на Украине вновь заговорили о перспективах тяжёлой зимы без отопления. Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, анализируя маршруты движения российских БПЛА, в начале сентября сообщал, что РФ производит тщательную разведку объектов энергетической и газовой инфраструктуры.Украинские эксперты отмечают, что, несмотря на импорт газа, до сих пор главную роль в пополнении запасов играет газ внутренней добычи в Харьковской и Полтавской областях, который затем перекачивают в подземные хранилища на западной Украине. Для этого используются газокомпрессорные станции в Полтавской и Харьковской областях. Теперь же в "Нафтогазе" Украины опасаются, что после ударов по местам добычи газа и этим станциям они не успеют к октябрю заполнить хранилища в требуемом объёме.Читайте также: Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске

