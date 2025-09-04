https://ukraina.ru/20250904/delo-parubiya-ded-lemberga---iz-rossii-mat-zhila-v-moskve-i-khotela-pisat-knigu-po-russki-1068158858.html

Дело Парубия: дед "Лемберга" - из России, мать жила в Москве и хотела писать книгу по-русски

Когда в Москве стало известно имя того, кто застрелил во Львове экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, им оказался бывший муж моей мимолетной знакомой – львовской писательницы Елены Чернинькой

Ее фамилия писалась именно так, как я написал: после "н" именно "и", а не "е". Они вместе с ее младшей сестрой – Юлией Чернинькой – на тот момент (дело было в 2012 году, когда я жил еще в Киеве) были авторами трех романов и сборника стихов. Все они были на украинском языке. Писали они стихи вместе или по отдельности я не знаю – сборника не видел. На публикуемом выше фото блондинка - Елена, брюнетка - Юлия.В этом же году я, тогда главный редактор киевского сайта Revizor.ua, взял у обеих писательниц интервью в письменном виде (присылал им вопросы по-русски, они отвечали тоже по-русски).На то, что "народный мститель" Михаил Сцельников приходится мужем Елены Чернинькой, и на то, что я брал у нее с сестрой когда-то интервью, обратил мое внимание мой давешний знакомый – одесский историк Александр Васильев, бывший журналист издания Украина.ру, а ныне мой соведущий в программе "Новороссия – жемчужина России" на радио "НовоРоссия сегодня".Действительно в 2011 году я стал главредом этого издания и пробыл им вплоть до своей политэмиграции в Москву в феврале 2014 года. Его владельцем был руководитель партии "Родина" и с 2012 года депутат Партии Регионов одессит Игорь Марков. Моим сотрудником был действительно очень талантливый журналист-гей Дмитрий Литвин, ныне он ближайший советник и спичрайтер Владимира Зеленского. Курировал проект Александр Васильев.Марков в 2013 году отказался от этого издания, и его взялся издавать нынешний пи-арщик Зеленского – Владимир Петров, хороший и когда-то антиоранжевый и антинационалистический тележурналист. Сам он родом из Кривого Рога. Из-за своей большой любви к денежным знакам он теперь работает на Зеленского и после начала СВО перешел на мову, хотя прежде ее терпеть не мог и никогда не говорил.После моей политэмиграции Петров Revizor.ua не просто прикрыл, а скрыл от глаз публики. Поэтому мое интервью с сестрами Чернинькими сохранилось благодаря тому, что после выхода оно было перепубликовано одним украинским сайтом, который был посвящен книгам. Вот его и нашел Васильев. Спасибо ему за это.Отрывки из этого интервью я и публикую сегодня на сайте издания Украина.ру. Они интересны тем, что дают понимание того, в какой атмосфере рос молодой львовский айтишник Михаил-Виктор Сцельников, который в 2022 году отправился добровольцем на фронт, взяв позывной "Лемберг", и сам в 2023 году попросил о своем переводе в Бахмут, где и пропал без вести. Кстати, как выяснилось, он служил в одном подразделении с Парубием. Известно, что он пошел на фронт из национал-патриотических убеждений, из-за чего поссорился со своим отцом, будущим ликвидатором Парубия. Тот отговаривал сына идти на войну.Какой я запомнил Елену Черненькую? Прежде чем рассказать об этом, хочу выразить сочувствие ее горю матери. Сочувствую ей несмотря на то, что ее сын добровольно приехал в мой родной Донбасс, став на сторону убийц донецких граждан, вся вина которых была только в том, что они всего лишь не хотели жить вместе с бандеровцами в одном государстве. Потеря ребенка – это страшная трагедия для матери, которая к тому же, если он точно погиб (пока у него статус "пропавшего без вести"), не может его до сих пор похоронить. Судя по всему, Елена Чернинькая гордится своим сыном, не считает, что его уход в ВСУ был ошибкой, и написала книгу о нем – "Лемберг. Мама, ну не плачь". "Герои не умирают" - так пишет она о нем.Итак, я, по-моему, познакомился с ней в социальных сетях. Видел ее и ее сестру один раз в своей жизни., когда они приезжали по делам из Львова в Киев. На меня и Елена, и Юля произвели очень хорошее впечатление: интеллигентные, веселые, с юмором, красивые, со вкусом. Говорили по-русски. Встретились в офисе у одного политолога, с которым мы пили водку и закусывали беконом и овощами. Мне очень захотелось тогда съесть цыбули – так на Украине мы называем зеленый лук – и я его употребил. Когда пришли сестры Чернинькие, Елена, услышав, что от меня несет луком, естественно, скривилась – и правильно сделала – спросив: ты что, ел лук? Голос ее звучал с укором. Так что это для меня всегда будет вечным позором.Никакого украинского национализма, никакой нетерпимости к русскому языку и к русской культуре в нашем общении с львовянками не было абсолютно.Публикуемые отрывки из интервью интересны некоторыми примечательными фактами, которые они рассказали о себе: их отец родом из Белгорода, значит, русский; и украинский, и русский являются для них родными; следующие два романа, которые они собирались написать, должны были выйти на русском языке; один из них должен был называться "… in Moscow", в его основу должна были быть положены впечатления от жизни Елены в Москве; второй роман, который должен был носить название "Контур", должен был создаваться то ли "под присмотром", то ли совместно с автором нашего издания, ныне политэмигрантом – писателем и политологом Дмитрием Выдриным; среди трех любимых писателей сестер двое были русскими – Пушкин и Булгаков, третий – итальянец Альберто Моравиа.В общем, как вы видите никаким бандеровским угаром от сестер Черниньких абсолютно не несло, как от меня тогда зеленым луком. Их дыхание было свободно от националистического чада. Видимо, в этой позитивной атмосфере и рос "Лемберг". В интервью Елена упомянула, что разведена с мужем и воспитывает сына одна.Кстати, они мне тогда сказали, что хотят написать детективно-приключенческий сценарий об украинском Джеймсе Бонде, который скрывался под личиной журналиста. Его прототипом должен был выступить я. Мое романное имя должно было быть по замыслу таким: Алексей Чал.С романами они хотели выйти на российский рынок, но не вышли. Я, на всякий случай, зашел на Озон, но книг сестер там не нашел. Единственная писательница, которая там была с такой же фамилией – Яна Черненькая, но к ним она не имела никакого отношения.Связь с сестрами я давно потерял, поэтому не общаюсь. А само интервью с ними я публикую ниже.- Сёстры, что сегодня означает быть украинскими писательницами, пишущими на украинском языке?Сестры Чернинькие: - Оба языка - украинский и русский - нам родные. Пока три романа и сборник поэзий вышли на украинском языке. Следующие два романа, которые уже практически написаны, будут на русском. Быть украинскими писательницами нам приятно и комфортно. Но мы мало общаемся с украинским писательским бомондом. Скорее стоим особняком. И это тоже элемент нашего комфорта.- А вы не боитесь, что ваши коллеги с Галичины назовут вас предательницами за то, что вы собираетесь издать два романа на русском, когда вон мэтр Андрухович призвал украинцев не давать русскоязычным девушкам после принятия закона Кивалова-Колесниченко?- Что не давать?- В смысле не заниматься любовью с ними? А вы что, сёстры, об этом ничего не слышали?Сестры Чернинькие: - Любовью занимаются по любви, а не по распоряжению Андруховича. Насчет коллег - мы уважаем и любим всех людей. А если кто-то нас не любит, то это их личное дело.- Ну, хорошо. Но вы ведь все-таки из Львова. Не боитесь, что какой-нибудь Михальчишин (на тот момент глава львовской социал-националистической партии "Свобода"* - прим.) или Фарион вас проклянут?Сестры Чернинькие: - У нас иммунитет от проклинателей. Мы не реагируем на агрессию и злость людскую.Revizor.ua: - Хорошо, а о чем ваши новые два романа?Сестры Чернинькие: - "...in Moscow" - лёгкий триптих с детективным сюжетом. Это скорее книга для отдыха, чем для философских размышлений. Но, любители приключений, авантюр и антиквариата, почерпнут из неё немало интересного и познавательного.Второй роман "Контур" — это проект Дмитрия Игнатьевича Выдрина. В нём будет показана история политических баталий в абсолютно новой трактовке.Revizor.ua: - Давайте сначала о первом романе. Я знаю, что кто-то из вас долгое время даже жил in MoscowСестры Чернинькие: - Лена жила in Moscow. Это было давно. Но некоторые моменты из той жизни всё же оставили след в новом романе.Revizor.ua: - И как жилось галичанке в Москве? Как она там оказалась, если не секрет?Сестры Чернинькие: - Жилось замечательно. Люди везде одинаковые. Особенно, если их не портит квартирный вопрос .Revizor.ua: - Действие романа будет происходить в Москве? Если да, то почему? Хотите на российский книжный рынок выйти?Сестры Чернинькие: - Да, действие романа будут происходить в Москве. А точнее, в её центральной части. И на российский книжный рынок тоже пора выходить.Revizor.ua: - Ну, а хотя бы о чём будет роман?Сестры Чернинькие: - В романе витиеватая жизнь богемных маргиналов неожиданно переплетается с жизнью интеллектуальной элиты. С их специфическим микросоциумом. Динамика и драйв сюжетных линий переносит читателя из улочек Старого Арбата на роскошный круизный лайнер, на аукцион "Кристи", а под конец - в логово к секретному агенту в отставке. Тайны и аферы с подлинником картины Айвазовского и контрабандным бриллиантом интересно оттеняет специфический сленг героев.Revizor.ua: - А как вам удалось заполучить в соавторы другого вашего "русского" романа Дмитрия Выдрина? В курсе ли вы, что до вас его соавтором был Никита Василенко, отец скандальной Сони Кошкиной?Сестры Чернинькие: - Да, в курсе. Дмитрий Игнатьевич - необыкновенный человек. И нам очень приятно, что он выбрал нас для одного из своих проектов. С ним мы познакомились на радио "Эра".Revizor.ua: - А как это было? И вообще, что за проект?Сестры Чернинькие: - Нас пригласили на радиоэфир в передачу "Ронин", автором и ведущим которой является Дмитрий Выдрин. Так и познакомились.Проект - это книга "Контур". Почему проект? Потому что, книга будет находиться в "открытом режиме" и главы её будут постоянно дописываться.Revizor.ua: - Сестры, расскажите немного о себе. Кто вы и откуда?Сестры Чернинькие: - Родились мы во Львове. Мама - с Тернополя. Папа - из Белгорода. Встретились и познакомились родители во Львове во времена учебы. Во Львове они поженились и пустили корни. Мы росли в дружной творческой семье. Мама - учитель музыки. Папа - дизайнер интерьеров. С детства занимались музыкой, пением, танцами, рисованием. Сочинять свои первые литературные наброски начали в раннем возрасте. До сих пор их храним, как память.Revizor.ua: - А кто вы по профессии? Замужем ли? Есть ли дети? Чем зарабатываете себе на жизнь?Сестры Чернинькие: - Лена: закончила экономический факультет Коммерческой Академии и факультет культуры и искусства в ЛНУ им. Франко. Занимаюсь фотоискусством. Разведена. Есть сын. Юля: закончила факультет культуры и искусства в ЛНУ им. Франко и продолжаю учебу в этом же вузе на факультете журналистики. Замужем. Детей пока нет.Revizor.ua: - Кто ваши любимые писатели?Сестры Чернинькие: - Альберто Моравиа, Булгаков, ПушкинRevizor.ua: - Если бы вам поручили написать сценарий о Джеймсе Бонде, о чем бы он был?Сестры Чернинькие: - Что-то похожее зреет уже у нас в планах. Но пока не сценарий, а новый роман. Современный украинский Джеймс Бонд, работающий под видом журналиста. Прототипами в нем будут вполне реальные люди. И Вы даже кое-кого узнаете.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также статью Александра Чаленко "Донбасс – не Украина". Галичанам лучше согласиться с этим, чтобы не гибнуть в ЛДНР

