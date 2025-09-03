https://ukraina.ru/20250903/donbass--ne-ukraina-galichanam-luchshe-soglasitsya-s-etim-chtoby-ne-gibnut-v-ldnr-1068110560.html

"Донбасс – не Украина". Галичанам лучше согласиться с этим, чтобы не гибнуть в ЛДНР

"Донбасс – не Украина". Галичанам лучше согласиться с этим, чтобы не гибнуть в ЛДНР - 03.09.2025 Украина.ру

"Донбасс – не Украина". Галичанам лучше согласиться с этим, чтобы не гибнуть в ЛДНР

Убийца Парубия найден – им оказался львовянин Михаил Сцельников, отец погибшего в 2023 году в Бахмуте молодого галицкого парня с позывным "Лемберг". Его мотивом была месть украинским властям за смерть сына

2025-09-03T18:31

2025-09-03T18:31

2025-09-03T18:39

мнения

позывной "лемберг"

михаил сцельников

андрей парубий

артемовск

донбасс

днр

юрий андрухович

остап дроздов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068109398_0:56:771:489_1920x0_80_0_0_3d7a93baf3907a20a4b9cb5fc2b78129.jpg

Парубия он выбрал в качестве цели, потому что тот жил рядом. Но мог бы убить и Порошенко*. Однако сейчас выяснилось, что экс-спикер Рады и Лемберг, по словам одного беглого российского либерала, служили в одной части.Никогда не мог понять галичан, которые добровольно отправляются в Донбасс умирать под русскими снарядами и FPV-дронами. Я в курсе их логики и пафоса, что они поехали туда сражаться против "орков" и за Украину, за Европу, за "цивилизацию". Но вот вопрос: где они увидели в Бахмуте или Покровске Украину? Её же там просто нет.Помню, как в конце 2016 года познакомился и делал интервью с польским журналистом Томашем Мацейчуком, который летом/осенью волонтёрил на оккупированной Киевом территории ДНР. Он мне сам рассказывал, что украинские нацики из одного из добробатов постоянно говорили ему, чтобы он свёл к минимуму контакты с местными, так как все они ватники и сепары со всеми вытекающими отсюда для собственной безопасности последствиями.Из месяца в месяц украинские СМИ вплоть до февраля 2022 года публиковали интервью с тем или иным украинским бойцом, с тем или иным украинским командиром, служившим то ли в Авдеевке, то ли в Мариуполе, то ли в Волновахе, в которых бы не говорилось, что местные против них, и что они сдают "сепарам" информацию, где какая часть квартирует и что у них за вооружение. Любой сторонний объективный аналитик, выслушав эти рассказы, сделает однозначный вывод: ну не принимает Донбасс ВСУ и Украину, а самым главным желанием дончан и луганчан было только одно: как можно быстрее войти в состав России.Из всех дончан в состав Украины хотели вернуться только немногочисленные местные нацики и Ринат Ахметов с Сергеем Тарутой. Последние — чтобы возвратить своё имущество.И вот что, за имущество Ахметова должны гибнуть молодые и немолодые галичане?Меня, зная о моих убеждениях, можно назвать "москальским империалистом", но мой "империализм" заключается лишь в одном: я стою на том, что все исторические русские земли должны войти в состав единого русского государства. В 1991 году я переживал из-за распада СССР не потому, что больше не смогу жить в одном государстве вместе с Литвой, Азербайджаном и Таджикистаном, с ними вместе жить я не хотел — просто мы разные, а потому, что РСФСР, Украина и Белоруссия больше не одно государство. Так же, как и я, наверное, чувствовали себя очень многие на постсоветских просторах.При этом ни мне, ни им никогда и в голову не приходила мысль, что если все три русских государства объединятся в одно, в такое объединение должна войти не принимающая ни под каким соусом "русню" Западная Украина (кроме Подкарпатской Руси/Закарпатской области), и в частности Галичина. Не перевариваем мы друг друга, поэтому нам лучше расстаться, чем морочить друг другу голову.Против такой позиции, помню, возражали только русские патриоты московского извода, которые мало знали и понимали, что из себя представляет Украина, и поэтому на основании того, что более 100 лет назад во Львове и в других галицких городах жило 1–2 тысячи галицких москвофилов, делали неправильный вывод, что и Галичину надо включать в "состав Империи". И как я им ни доказывал, что "галицкие москвофилы" в этом крае были не народным, а немногочисленным интеллигентским движением, которое быстро исчезло в ходе Первой мировой войны, они упорно стояли на своём.Помню, как один исторический публицист из Киева пророссийской ориентации (не Бузина) в ответ на мой тезис, что "Галичина — не Россия", поэтому должна существовать отдельно от нас, грозно так бросил мне в соцсетях: "Кто тебе дал право разбрасываться … имперскими землями?". Это Галичина у него "имперская земля". Чья? Разве что Габсбургов. А мы тут тогда при чём?И в российском обществе, и в российской политике очень давно сложился консенсус: Галичина в составе России не нужна, пусть её забирают поляки. Никто в России на Львов с Тернополем не претендует.А вот патриотичные галицкие мальчики, увы, на Донбасс претендуют. И за их напрасные смерти ответственность несут не только политики, и, в частности, Парубий, но и разного рода галицкие "властители дум", которые внушают неокрепшему уму галицкого молодняка, что "Донбасс — це Украина".А им надо слушать таких галицких товарищей-русофобов, как ивано-франковский писатель Юрий Андрухович или львовский телеведущий Остап Дроздов. Такие русофобы мне, русскому, нравятся: они категорически не хотят, чтобы дончане жили с ними в одном государстве.Так, у Андруховича однажды в 2014 году спросили о его отношении к законам, которые Украина должна была принять согласно Минским соглашениям. На это писатель ответил, что законы эти гадкие и хорошо то, что их выполнить невозможно. "Я знаю лишь то, что наша цель — свободная, человечная европейская страна — и без Донбасса достижима с фантастическим трудом, а уж с Донбассом так просто недостижима, забудьте", — сказал тогда Андрухович. Вот и отлично. Я готов быть для него и для Дроздова хоть орком, хоть обезьяной. Главное, чтобы у них никогда не возникало даже мысли, что дончане и галичане — это "один народ", и из этого делались неправильные выводы, что за такой "народ" надо погибать в Бахмуте.* лицо, состоящее в организации, признанной в РФ экстремистскойЧитайте также: Одесса встречает День города в оккупации, радуясь убийству Парубия

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

артемовск

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

мнения, позывной "лемберг", михаил сцельников, андрей парубий, артемовск, донбасс, днр, юрий андрухович, остап дроздов