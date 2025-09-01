https://ukraina.ru/20250901/1-sentyabrya-v-dnr-vse-shkolniki-donetska-vpervye-za-tri-goda-smogut-uchitsya-ochno-1068002269.html

1 сентября в ДНР: все школьники Донецка впервые за три года смогут учиться очно

1 сентября в ДНР: все школьники Донецка впервые за три года смогут учиться очно - 01.09.2025 Украина.ру

1 сентября в ДНР: все школьники Донецка впервые за три года смогут учиться очно

Такие положительные перемены в столице республики произошли потому, что российской армии, освобождающей Донбасс, удалось отодвинуть фронт на десятки километров

2025-09-01T18:51

2025-09-01T18:51

2025-09-01T18:51

эксклюзив

днр

вуз

школьники

школа

денис пушилин

наталья курянская

вода

техникум

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1068001026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90270247fe116b62aea4b7421fb1d60f.jpg.webp

1 сентября в России начинается учебный год и отмечается День знаний. Начался он и в ДНР. Однако из-за того, что республика четвёртый год находится в зоне боевых действий, учебный процесс на её территории имеет свои особенности.Министр образования ДНР Олег Трофимов рассказал изданию Украина.ру, сколько в этом году в донецкие школы и вузы пошло человек и как в них обстоят дела с питанием, водой и ремонтом.Прежде чем озвучить эту информацию, укажем, что сейчас происходит с учебным процессом на освобождённых в прошлом году территориях ДНР. Так, 1 сентября 2025 года в Кураховке (пгт в Покровском районе, не путать с Курахово — прим.) открылся опорный пункт организации образовательной деятельности для детей, проживающих на территории Кураховки и в близлежащих населённых пунктах.Опорный пункт посещают 25 детей, которые зачислены в ГБОУ "Сельская школа № 58 городского округа Горловка" Донецкой Народной Республики. Их обучение осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.Шесть педагогических работников, проживающих в пгт Кураховка и авблизлежащих населённых пунктах, приняты на работу в ГБОУ "Школа № 58 г. о. Горловка" и проводят уроки дистанционно.Учебные помещения опорного пункта оснащены мебелью и необходимым оборудованием для организации образовательного процесса. В помещениях подключён интернет. Все обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами РФ.1 сентября 2025 года в опорном пункте проведена торжественная линейка.В городе Селидово, который также был освобождён сравнительно недавно, учебный процесс, сейчас не осуществляется. В опорном пункте проводятся ремонтные работы.Что касается остальной территории ДНР, где учебный процесс налажен, то, по словам министра образования республики Олега Трофимова, дела обстоят так:Одна из серьёзнейших проблем ДНР — это постоянные обстрелы территории республики со стороны ВСУ, поэтому многие школы, увы, перешли три года назад на дистанционную форму обучения. Правда, благодаря тому, что фронт существенно отодвинут от Донецка, Макеевки, Ясиноватой и других населённых пунктов, дети возвращаются в школы и детские сады, а студенты — в вузы.В связи с этим в очном режиме будут функционировать 478 детских садов и 530 школ, а вот на дистанционном обучении ещё остаются 52 школы, а 79 детских садов не будут принимать воспитанников. Правда, в 2025–2026 годах 31 школа с общим количеством учеников — 5800 человек — начнёт очно функционировать впервые за три года.По словам министра, в предстоящем учебном году произойдёт масштабное восстановление образовательной инфраструктуры ДНР. Так, в 2025 году будет отремонтировано 131 объект: 8 из них по госпрограмме РФ, 81 — с помощью регионов-шефов, закреплённых за каждым населённым пунктом, 42 — силами ППК "Единый заказчик" (ППК — публично-правовая компания — прим.).Ситуацию с учебными заведениями и учебным процессом в республике держит на контроле её глава Денис Пушилин: так, он поручил увеличить число автобусов на маршрутах из-за выхода молодёжи на учёбу, а также с учётом этого дал указание провести корректировку расписания маршрутов.1 сентября он лично прибыл в макеевский лицей № 1, где когда-то сам учился, чтобы поздравить его нынешних учеников с Днём знаний. В своём телеграм-канале он сообщил о том, что все школы Донецка в этом году перешли на очную форму обучения. Однако в некоторых средних учебных заведениях столицы есть проблемы с подвозом воды.О том, как обстоят дела в школах тыловых городов ДНР, рассказала изданию Украина.ру член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская, которую в этом качестве постоянно приглашают в одно из средних учебных заведений города Снежное на 1 сентября и на последний звонок. Город Снежное — шахтёрский город. Есть центр города, а вокруг него расположены шахты с прилегающими к ним посёлками."Вот одну из таких посёлковых школ, в данном случае № 12, находящуюся в посёлке шахты № 21, я ежегодно посещаю. Разговариваю как со школьниками, так и с учителями. Школа двухэтажная, не очень большая, ухоженная и уютная. Всего 58 учеников. В этом году в первый класс пошли пять человек: четыре мальчика и одна девочка. Так что девочке повезло, вокруг неё будут учиться четыре подрастающих рыцаря. Я побывала сегодня на линейке, поздравила педагогов, детей и их родителей с началом учебного года и подарила сладкие подарки первоклассникам. Это стало для меня приятной традицией", — рассказала Курянская.По её словам, проблемой многих школ являются кровли, которые протекают, если они покрыты шифером, ввиду его износа или порчи по какой-то иной причине. Естественно, ещё одна проблема — отсутствие воды. Поэтому в школах установлены специальные ёмкости, заполняемые службами водоканала по графику и по мере необходимости.Несмотря на то что школа небольшая, нагрузка на неё в этом году увеличилась, так как из-за ремонта в соседнем среднем учебном заведении ученики стали ходить в неё тоже, но во вторую смену.Также её очень радует, что выпускники школы № 12, становясь педагогами, возвращаются преподавать в свою родную школу.А вот что 1 сентября происходило на территории, подконтрольной киевскому режиму: День знаний на Украине: Зеленский в черном и минута молчания в память об украинском образовании

днр

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

эксклюзив, днр, вуз, школьники, школа, денис пушилин, наталья курянская, вода, техникум, донецк