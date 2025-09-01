https://ukraina.ru/20250901/den-znaniy-na-ukraine-zelenskiy-v-chernom-i-minuta-molchaniya-v-pamyat-ob-ukrainskom-obrazovanii-1067998217.html

День знаний на Украине: Зеленский в черном и минута молчания в память об украинском образовании

День знаний на Украине: Зеленский в черном и минута молчания в память об украинском образовании - 01.09.2025 Украина.ру

День знаний на Украине: Зеленский в черном и минута молчания в память об украинском образовании

1 сентября на Украине начался новый учебный год. Зеленский посетил одну из школ в Киеве, где, как и во многих остальных учебных заведениях, больше внимания уделяется украинской символике, нежели образованию. Первый урок начинается с траура – с благодарности Вооруженным силам Украины и минуты молчания

2025-09-01T16:52

2025-09-01T16:52

2025-09-01T16:59

эксклюзив

украина

киевская область

канада

владимир зеленский

вооруженные силы украины

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067998099_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b11c927a7b30835e9e6d7e4780ffc868.jpg

День знаний наступил и на Украине. Владимир Зеленский надел чёрные штаны, рубашку с фальшпогонами, тактические кроссовки и в сопровождении охраны посетил одну из киевских школ. Одетый в чёрное гость улыбался не детям, не блондинке-директрисе во всём белом, а в объективы фотоаппаратов четырёх сотрудников своей пресс-службы. Впрочем, он это даже не скрывал.— Видишь камеру? — спросил он у одной из десятка первоклассников, специально выстроенных для фотографии с ним. — Если ты видишь камеру, значит, камера видит тебя.— Спасибо, что нас посетили! — сказала учительница.— До свидания, до свидания, — сказал Зеленский и ушёл смотреть столовую.Дети спели Зеленскому песенку, вроде специально сочинённую украинскими композиторами: "Молодцы, молодцы, у нас тетради и карандаши". К каждой парте привязали по воздушному шарику — жёлтому или синему. Кого-то из учеников нарядили в вышиванки. Видимо, в обычной одежде были дети тех, кто ещё не сформировал им самосознание, самоидентификацию и национальную гордость. Лиха беда начало — в украинском Минобрнауки уже согласовали и утвердили нужный план.План простой: первый урок должен начинаться со слов благодарности военнослужащим Вооружённых сил Украины, а продолжаться минутой молчания в знак скорби по погибшим. А так как малышам трудно будет сразу запомнить текст "Ще не вмерла", знакомство с ним начинается с рассказа о том, что у Украины есть герб (тризуб) и гимн.На продвинутом уровне детям предлагают ответить на вопрос: "Ще не?". Ещё им расскажут о самой красивой валюте в мире, памятнике пасхальному яйцу в Канаде, производстве лыж и сноубордов, сыграют в украиномовный аналог "Поля чудес".Учителя школ, которые могут набирать только учеников для дистанционного обучения, уже опубликовали в соцсетях такие видеопрезентации. Комментарии к ним отключены.В киевскую гимназию восточных языков №1, которая работает аж с 1936 года, Зеленский не поехал. На торжественную линейку пришли 740 нарядных учеников (против 1100 в 2020 году), первых классов — всего два. Директриса в чёрной вышиванке Оксана Проскура, которую украинские журналисты теперь называют "директоркой", рассказывает: ремонтировать сгоревший за десять дней до СВО корпус школы не будут. О реконструкции только мечтают.— Чтобы гимназия, как Феникс, восстала из пепла, как и Украина, — сказала она.В этом году на Украине мальчиков в школах меньше, чем девочек. Но насколько — не говорят. Двенадцатиклассник Александр подтверждает: девочек в его классе больше.— А после двенадцатого класса ты останешься на Украине или уедешь? — интересуется журналист.Мальчик в прямом эфире украинского телевидения говорит, что, конечно же, останется. А что ему ещё остаётся сказать? Гимназию с углублённым изучением иностранных языков даже директриса называет начальным этапом для будущих дипломатов. Остаются ли будущие дипломаты со знанием китайского или фарси на Украине? Ответ очевиден. Но герой сюжета спасает ситуацию: хочу, говорит, стать хирургом и спасать людей.— А мечтаешь о чём?— Нормально выучиться и хорошо жить. И ничего больше, в принципе, не нужно, — ответил он.В Хмельницкой области — плюс-минус то же самое. Ученикам Масивецкой гимназии пожелали на торжественной линейке позитивных эмоций в следующем году и, "конечно, перемоги". Пламенная речь старшеклассницы сорвала жидкие аплодисменты только некоторых родителей. После — коллективное пение гимна. Первоклассникам показали, как это правильно делать: правую руку на сердце, рот открывать, равнение на сине-жёлтый флаг. И минута молчания. Дети и родители склонили головы.— Родителям желаю терпения и поддерживать своих детей в любых ситуациях, и помнить, что они — граждане нашей Украины, — сказал директор, и его перебил лай собак.В Петропавловском лицее (Борщаговка, Киевская область) вывесили флаги Украины, лицея и Европейского союза. Линейка началась с минуты молчания. В неловкую паузу родители вполголоса затянули гимн, но после первой строчки их перебили концертной программой. Здесь не было вышиванок. Первоклассники были одеты в красные, оранжевые, жёлтые, зелёные, синие и фиолетовые майки — по цветам классов. В каждом — приблизительно по 20 человек. То есть в первые классы набрали около 120 учеников.И директриса, видимо, в первую очередь педагог, а не чиновник, пожелала того, что дети и родители должны были в лучшие времена услышать:— Дети, посмотрите на меня. Видите меня? Так вот, я здесь самая главная. Если, не дай бог, вас кто-то обижает, сразу ко мне! Но я думаю, что такого не будет, потому что у нас все хорошие и доброжелательные. И сейчас для вас маленький-маленький такой концерт, чтобы вы не устали, и пошли в свои классы, — сказала она. — А родителям хочу сказать: ну, были ваши, теперь наши. Знаете, время быстро пролетит, скоро будете отдавать их в университеты, замуж, жениться. Поэтому вам терпения и мира нашей стране.Непонятно почему, но те люди, которые разрабатывали программу формирования самоидентификации, решили применять её одинаково и для школьников, и для студентов. Украинский гуманитарный институт в Буче (Киевская область), который ассоциируется больше с околорелигией, а не с наукой, — коллективный гимн и минута молчания.— Спасибо всем, кто отдал свои жизни за возможность учиться… — прочитал в смартфоне текст студент-ведущий концерта.Затем студентам предложили составить чек-лист целей на учебный год. Первым очень тонко подметил сам же ведущий, уже без подсказки в смартфоне: желаю, сказал он, чтобы все мы подтянули уровень владения английским языком до C1. Для чего? Понятно и без слов.С 1 сентября украинцев много чего ожидает в сфере образования. Учителям на бумаге подняли доплату до 2 тысяч гривен (3300 рублей), а по факту — на 1 тысячу, так как первую тысячу добавили несколько месяцев назад. Старшеклассников будут два часа в неделю учить "Защите Украины" и экономить энергоресурсы. За порядком будут следить специальные "офицеры безопасности".А если в школу наберут менее 45 учеников, то её прекратят финансировать из украинского бюджета. Вот такое решение придумали украинские власти для проблемы бегства населения с Украины.В 2025–2026 учебном году в школы на Украине пошли 3,5 млн учеников. Это на 300 тысяч меньше, чем в прошлом году, и рекордный минимум за последние 30 лет. В первые классы пошли на 20% меньше учащихся — всего 252 тысячи. А от украинской дистанционной системы образования отказались 103 тысячи детей. Очно будут учиться только 2,3 млн детей.Видимо, поэтому и на торжественную линейку к детям приходит человек в чёрном по фамилии Зеленский. Ибо не праздник, а похороны украинского образования.Читайте также: Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре

украина

киевская область

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, киевская область, канада, владимир зеленский, вооруженные силы украины, трамп и зеленский