Новое кураторство Кириенко, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 августа

Управление по стратегическому партнёрству и сотрудничеству в Администрации президента России будет курировать первый замруководителя АП РФ Сергей Кириенко, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1f/1067936024_0:110:2319:1414_1920x0_80_0_0_157cc1ee64589a2f28d962d675f86ca0.jpg

О том, что Управление по стратегическому партнёрству и сотрудничеству в Администрации президента России будет курировать первый замруководителя АП Сергей Кириенко изданию "Ведомости" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он указал, что начальник Управления пока не определён."Продолжается совершенствование работы администрации президента", – заявил Песков.Ранее, 29 августа президент России Владимир Путин подписал указ о мерах дальнейшей оптимизации структуры Администрации президента.Согласно указу в составе Администрации президента было создано Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. При это были упразднены Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Упраздненные управления курировались замруководителя АП Дмитрием Козаком.Как сообщило позднее, 30 августа, издание РБК, вероятным кандидатом на пост начальника управления по стратегическому партнеру и сотрудничеству станет замглавы Россотрудничества, сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игорь Чайка. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с Чайкой.Согласно информации "Ведомостей" новое Управление в АП будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.Обстрелы и налётыУтром 31 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 4 удара.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 4 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 5; Алёшки — 3; Райское — 2; Новая Каховка — 6; Подстепное — 2; Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки и Великая Лепетиха.Утром 31 августа Администрация Великолепетихского муниципального округа сообщила об атаке украинского беспилотника."В Князе-Григорьевке беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам Украины, нанес удар, повредивший жилой дом. В этом доме проживает семья, состоящая из двух человек. К счастью, обошлось без жертв и раненых", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Администрации.Там же подвели итоги атак ВСУ за минувшие сутки."За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 18 артиллерийских обстрела и БПЛА по участкам местности: пгт.Великая Лепетиха — 4, с.Князе-Григорьевка — 6. с.Малая Лепетиха — 8. Информация о пострадавших не поступала", — указывалось в сообщении.Утром 31 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов по территории этого региона России."Белгород подвергся атакам 2 беспилотников. Ранены два мирных жителя. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжают амбулаторно. Повреждены 3 квартиры в 2 МКД, 2 коммерческих объекта и 7 автомобилей", — писал губернатор.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Майский, Октябрьский и Северный, сёлам Бессоновка, Бехлевка, Красный Октябрь, Лозовое, Орловка, Отрадное и Ясные Зори совершены атаки 16 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены."В селе Ясные Зори в результате детонации дрона возле коммерческого объекта пострадала супружеская пара. Они продолжают лечение в областной клинической больнице. В здании повреждены остекление и фасад", — сообщил губернатор.В посёлке Северный на территории промышленного предприятия повреждена техника, в посёлке Октябрьский — 2 частных дома, надворная постройка и автомобиль, в селе Отрадное — хозпостройка и частный дом, в селе Красный Октябрь — автомобиль, в посёлке Майский сгорело неэксплуатируемое помещение, в посёлке Малиновка повреждено домовладение.В Борисовском районе сёла Беленькое, Берёзовка, Зозули, Новоалександровка и хутор Климовое атакованы 13 беспилотниками, один из которых сбит."В селе Зозули от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель. Пострадавший продолжает лечение в больнице. На месте атаки повреждены 2 частных дома и 3 транспортных средства", — отметил Гладков.В селе Беленькое и хуторе Климовое повреждены по одному частному дому, в селе Новоалександровка — линии газо- и электроснабжения и домовладение.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Орехово, Соболевка, Солоти и хутору Рябики нанесены удары 16 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. В селе Солоти повреждены частный дом и КамАЗ, в селе Двулучное — многоквартирный дом, в хуторе Рябики — частный дом, автомобиль, линия электропередачи, а также уничтожена огнём хозпостройка.Над Волоконовским районом сбит беспилотник. Без последствий.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Чапаевский, сёла Безымено, Головчино, Доброивановка, Новостроевка-Вторая, Смородино и Сподарюшино подверглись атакам 10 беспилотников."В селе Смородино вследствие детонации дрона ранены двое, в том числе ребёнок. Мальчика прооперировали в детской областной клинической больнице. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением врачей. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на территории коммерческого объекта в селе Головчино 29 августа. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", — сообщил Гладков.В селе Смородино повреждена надворная постройка, в селе Головчино — частный дом, хозпостройка, коммерческий объект и автомобиль.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье, Теребрено, а также хутору Высокий выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 28 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга повреждены 4 транспортных средства, одно из которых уничтожено огнём, в селе Репяховка сгорел частный дом.В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 2 беспилотниками — повреждены 2 объекта торговли и 5 автомобилей.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Желобок выпущено 25 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 48 беспилотников, из которых 39 подавлены и сбиты."В селе Новая Таволжанка после сброса взрывного устройства с БПЛА ранена женщина. В тяжёлом состоянии она госпитализирована в областную клиническую больницу", — рассказал губернатор.В селе повреждены автомобиль, 6 частных домов и 3 хозпостройки, в хуторе Желобок сгорел автомобиль, в селе Муром повреждены трактор, надворная постройка и 4 частных дома, один из которых сгорел. Кроме того, произошло возгорание в одном из корпусов сельхозпредприятия.Днём 31 августа вр.и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по региону."Вражеские беспилотники сегодня утром атаковали слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадали двое мужчин 58-ми и 54-х лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.Он призвал жителей региона пока не возвращаться на приграничные территории.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О визите Путина в Китай — в статье Ростислава Ищенко "Последнее китайское предупреждение".

