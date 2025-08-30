https://ukraina.ru/20250830/oruzhie-razveddannye-i-kontrataki-vsu-oleg-tsarv-o-realnoy-podderzhke-zapada-kievskomu-rezhimu-1067799326.html

Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму

Несмотря на риторику о поисках мира, Запад продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму, что позволяет ВСУ не только обороняться, но и планировать контратаки. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру

Царёв привел конкретные цифры: "За последний месяц США передали Украине оружие на 1,5 миллиарда долларов. Это примерно столько же, сколько на последнем сроке администрации [экс-президента США Джо] Байдена. А в целом Украине передавали технику так: 1,2 миллиардов – США. 1,2 миллиардов – Европа. Еще 200-300 миллионов приходилось на страны вроде Канады и Австралии".Помимо оружия, Запад предоставляет Киеву критически важные разведданные. "Разведданные киевскому режиму по-прежнему передаются. ВСУ воюют. И в Сумской области они даже переходят в контратаки", — констатировал эксперт.Таким образом, несмотря на дипломатические маневры и встречи на высоком уровне, реальная ситуация на фронте свидетельствует о продолжении полномасштабной гибридной войны Запада против России с использованием Украины в качестве инструмента, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".

