Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму - 30.08.2025
Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму
Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму - 30.08.2025 Украина.ру
Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму
Несмотря на риторику о поисках мира, Запад продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму, что позволяет ВСУ не только обороняться, но и планировать контратаки. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
2025-08-30T05:00
2025-08-30T05:00
Царёв привел конкретные цифры: "За последний месяц США передали Украине оружие на 1,5 миллиарда долларов. Это примерно столько же, сколько на последнем сроке администрации [экс-президента США Джо] Байдена. А в целом Украине передавали технику так: 1,2 миллиардов – США. 1,2 миллиардов – Европа. Еще 200-300 миллионов приходилось на страны вроде Канады и Австралии".Помимо оружия, Запад предоставляет Киеву критически важные разведданные. "Разведданные киевскому режиму по-прежнему передаются. ВСУ воюют. И в Сумской области они даже переходят в контратаки", — констатировал эксперт.Таким образом, несмотря на дипломатические маневры и встречи на высоком уровне, реальная ситуация на фронте свидетельствует о продолжении полномасштабной гибридной войны Запада против России с использованием Украины в качестве инструмента, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму

05:00 30.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Несмотря на риторику о поисках мира, Запад продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму, что позволяет ВСУ не только обороняться, но и планировать контратаки. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Царёв привел конкретные цифры: "За последний месяц США передали Украине оружие на 1,5 миллиарда долларов. Это примерно столько же, сколько на последнем сроке администрации [экс-президента США Джо] Байдена. А в целом Украине передавали технику так: 1,2 миллиардов – США. 1,2 миллиардов – Европа. Еще 200-300 миллионов приходилось на страны вроде Канады и Австралии".
Помимо оружия, Запад предоставляет Киеву критически важные разведданные. "Разведданные киевскому режиму по-прежнему передаются. ВСУ воюют. И в Сумской области они даже переходят в контратаки", — констатировал эксперт.
Таким образом, несмотря на дипломатические маневры и встречи на высоком уровне, реальная ситуация на фронте свидетельствует о продолжении полномасштабной гибридной войны Запада против России с использованием Украины в качестве инструмента, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
28 августа, 13:33
Военкор Ермаков: ВС РФ необходимо в первую очередь лишить Украину железнодорожной логистикиМинувшей ночью ВС РФ поразили дронами и ракетами множество важных целей в Киеве, однако удары по Винницкой области на текущий момент важнее. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Больше материалов по теме:
Новости
 
Лента новостейМолния