https://ukraina.ru/20250829/zapad-vostok-neprimirimost-s-galichanskim-oskalom-1067869060.html

Запад-Восток: непримиримость с галичанским оскалом

Запад-Восток: непримиримость с галичанским оскалом - 29.08.2025 Украина.ру

Запад-Восток: непримиримость с галичанским оскалом

Когда Зеленский говорит о единой и неделимой стране, ему бы стоило почитать пост одного руководителя детской футбольной команды из Харьковской области, где его подопечных на чемпионате во Львовской области назвали "рашистами".

2025-08-29T18:48

2025-08-29T18:48

2025-08-29T18:48

эксклюзив

украина

западная украина

львов

татьяна монтян

трамп и зеленский

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101486/26/1014862612_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_6d8d2984debfe273e720082008d96279.jpg.webp

А потом выгнали с турнира. Все потому, что дети — из восточной Украины и говорили вперемешку на русском и украинском языках. Суть конфликта такова.Юные спортсмены-златопольцы приехали в Славское (Львовская обл.) на турнир. Когда в матче с местными футболистами команда "Квадро Златополь" стала побеждать, родители детей устроили скандал, что на воротах стоит вратарь очень высокого роста и это создаёт неравные условия участникам состязания. Но поскольку нет таких правил, которые бы ограничивали действия спортсмена по его природным физическим параметрам, организаторы отклонили жалобы болельщиков команды-соперника.Однако в итоге конфликт зашел слишком далеко и перерос в оскорбление детей взрослыми по признаку территориальной принадлежности. Вот как описал ситуацию в своих соцсетях Максим Стефанищен, возглавлявший команду "Квадро Златополь": "…с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: "Вы фашисты", "ваши мамы б…", "такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили" (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском)... Матч закончился со счетом 3:1 в нашу пользу, и мы пожали соперникам руки. А родители продолжали выкрикивать ругательства на детей и на меня. А вечером мне позвонил организатор и сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители "подняли кипиш", что у нас был большой вратарь".Примеров нетерпимости и дискриминации на Западной Украине очень много. В соцсетях полно историй, в которых жители восточных и южных областей Украины, которые переехали жить во Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области, получают в свой адрес оскорбления и угрозы.Одна из таких историй: "Во Львове женщина, которая приехала из Харькова, рассказала, как её сын в школе был подвергнут травле из-за русского языка. Дети обзывали его "москалем" и "ватником", а учительница не вмешалась".Другая история: "В Ивано-Франковске семья из Одессы столкнулась с дискриминацией в магазине. Продавец отказалась обслуживать их на русском языке, а потом и вовсе выгнала, крича "Идите в свою Россию!""Такие случаи не редкость. Жители Западной Украины часто демонстрируют нетерпимость к русскоязычным согражданам, считая их "предателями" или "оккупантами".Общественный деятель Максим Горин в своём телеграм-канале дал понять, что это ненависть к жителям Восточной Украины, которая передаётся из поколения в поколение: "Галицкие националисты, находившиеся долгое время в тоталитарном подчинении, что сформировали человеческое сообщество с культом постоянной обиды, озлобленности и вероломства. Лишь очень немногим выходцам оттуда в жизни хотелось подать руку".А общественный деятель Татьяна Монтян напомнила, что такая внутривидовая ненависть на Украине зафиксирована была впервые, начиная с первого Майдана в 2004 году: "А вот в том-то и дело, граждане, что совершенно не важно, кто, с кем, на каком языке и о чём общается: для отбитых на всю голову шовинистических дегенератов из Львова, Тернополя и так далее жители Юго-Востока всегда были и навсегда останутся "недостаточно украинцами". Первыми это почувствовали на своей шкуре те же дончане, когда после первого Майдана "донецкие" усилиями СМИ быстро стали воплощением зла: стоит ли удивляться тому, что после второго Майдана Донбасс весьма массово решил, что в эти игры больше не играет? Теперь, когда травить жителей Донбасса уже не получается по техническим причинам, отбитые найдут себе новых жертв: скорее всего, станут именно жители Харьковской области: изгоями и париями в украинском обществе, вероятно, станут именно они".Действительно, чаще всего "изгоями" на западной Украине сейчас становятся харьковчане. Типичная новость: Во Львове произошёл языковой конфликт между местной жительницей и, предположительно, переселенцами из Харькова. Компания разговаривала на русском, женщина сделала замечание, а один из мужчин ответил, что это "харьковский язык". После спора женщина вызвала полицию.Причем основы этого конфликта были заложены историей. И мудрость украинской власти должна была состоять в том, чтобы сохранить многообразие разных культур, языков и традиций для сохранения единой Украины. У них этого не получилось. Разное историческое наследие и взгляды Западной и Восточной Украины стали политическим инструментом в перетягивании электората. И даже сегодня половина украинцев считает враждебной вторую ее часть.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: пуля в голову пенсионерке от ТЦК

украина

западная украина

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, украина, западная украина, львов, татьяна монтян, трамп и зеленский, тцк