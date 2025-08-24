https://ukraina.ru/20250824/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu--pulya-v-golovu-pensionerke-ot-ttsk-1067534703.html

Западная Украина за минувшую неделю: пуля в голову пенсионерке от ТЦК

Западная Украина за минувшую неделю: пуля в голову пенсионерке от ТЦК

На Волыни сотрудник ТЦК выстрелил в голову 68-летней женщине. Несмотря на резонанс, дело расследуют по статье "Умышленное лёгкое телесное повреждение", которая не предусматривает лишения свободы.

В Тернопольскую область едет "ревизор" с перспективой стать губернаторомПод начальником Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Вячеславом Негодой зашаталось кресло. Собственно, его назначение губернатором ровно год назад было в значительной степени вынужденным решением Киева, ведь область оставалась без полноценного руководителя с декабря 2023 года.Тогда с должности начальника Тернопольской ОВА был уволен Владимир Труш, двоих заместителей которого ранее задержали при получении взятки.В течение нескольких месяцев главным претендентом на кресло губернатора Тернопольщины считался бывший начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай, близкий к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Однако Гайдай был просто символом коррупции — его недавний арест и увольнение с должности начальника Мукачевской районной администрации это подтвердили.А вот Вячеслав Негода пообещал Офису президента больше не допускать в области коррупционных скандалов вроде того, что привёл к отставке его предшественника, а также председателя Тернопольского областного совета Головко.Кроме того, Негода был совершенно непубличным и никоим образом не комментировал события в Тернопольской области за прошедшие годы, что тоже устраивало Киев.Однако незаметность, которую Негода в течение многих лет практиковал в Киеве, работая в строительном блоке правительства при Ющенко, Януковиче, Порошенко* и Зеленском, в родном Тернополе сыграла с губернатором злую шутку.Его самого "не замечали" не только бизнесмены, но также чиновники и депутаты. Последней каплей стало решение Тернопольского областного совета о поддержке закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП.Оно было принято не только без санкции Офиса президента, но и без ведома губернатора. Это вызвало резкое недовольство Киева, ведь под давлением Запада эти законы пришлось оперативно отменять.Именно после инцидента с несанкционированной активностью Тернопольского областного совета в конце июля Офис президента стал оперативно искать замену Негоде.И вот 20 августа появилась информация о том, что у начальника Тернопольской ОВА может появиться новый заместитель, присланный из Киева. Речь идёт о 35-летнем Владимире Василенко, которого 8 августа уволили с должности замминистра социальной политики.Правда, там он работал недолго, а до того более двух лет был заместителем начальника Полтавской ОВА.Хотя за региональную политику в Офисе президента отвечает экс-губернатор Закарпатья Виктор Микита, кандидатуру нового заместителя начальника Тернопольской ОВА предложил не он, а вице-премьер Украины Алексей Кулеба, который и обеспечивает карьерный рост Владимира Василенко.Как пишут тернопольские телеграм-каналы, Василенко десантируют в Тернополь с испытательным сроком (до конца текущего года). Если он сумеет проявить себя в должности заместителя Негоды, которым сильно недовольны в Офисе президента, то сможет заменить его и сам стать губернатором Тернопольщины.По информации инсайдеров, Кулеба настолько доверяет Василенко, что тот ещё до назначения получил карт-бланш на формирование будущей команды. Он сам будет решать, оставлять ли кого-либо из действующих заместителей Негоды в должности или безжалостно с ними прощаться.Поэтому в ближайшие несколько месяцев Тернопольскую область могут ожидать серьёзнейшие катаклизмы.В первую очередь неизбежен конфликт Владимира Василенко с нынешним первым вице-губернатором области Степаном Куйбидой, которого в прошлом году перебросили из Львовской ОВА в помощь Негоде, причём с перспективой сменить его в должности губернатора.Куйбида является креатурой экс-премьера Дениса Шмыгаля, а тот, хоть и вынужден был уступить премьерское кресло Юлии Свириденко, получил чрезвычайно важный пост министра обороны Украины.Но самое главное — за пять с лишним лет в должности премьера Шмыгаль приобрёл серьёзные связи и до сих пор сохраняет влияние на принятие решений правительства.При этом Василенко едет на Тернопольщину прежде всего как ревизор, ведь именно это его специализация. В 2013–2014 годах он работал в Департаменте финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины, в 2015–2017 годах — в отделе мониторинга финансовых операций "Укрсоцбанка".А после этого шесть лет, до самого назначения вице-губернатором Полтавской области, был начальником управления выявления и розыска активов Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.Хотя в Тернопольской области нет значительных финансовых или контрабандных потоков, нарушения в деятельности органов власти всегда можно найти — особенно когда поставлена соответствующая задача и когда наградой за выполнение такой задачи является кресло губернатора.На Волыни сотрудник ТЦК выстрелил в голову пенсионеркеВ селе Новые Червища Камень-Каширского района Волыни между местными жительницами и работниками ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат) возник конфликт. Две пенсионерки сообщили, что военнослужащие по ним стреляли, одну женщину ранили в голову.В то же время военные утверждают, что агрессивно настроенные женщины первыми забросали их бус камнями.Инцидент произошёл вечером в понедельник, 18 августа. Местная жительница рассказала журналистам, что в их деревню на двух автомобилях приехали работники ТЦК.Они перекрыли дорогу мужчине с инвалидностью, отбросили его велосипед на обочину и насильно посадили в бус. Тогда, по словам пенсионерки, она с односельчанкой потребовали отпустить задержанного и бросили камни в автомобиль ТЦК.Как утверждает женщина, после этого военные подъехали поближе и без предупреждения несколько раз выстрелили в их сторону. В результате инцидента пострадала одна из пенсионерок — пуля попала в щеку женщины, и её сразу же прооперировали.Как рассказала староста села Раиса Яцук, пострадала местная жительница преклонного возраста, ей 68 лет. "Любовь Федотовна находится в больнице. По моим данным, ранение она получила ниже щеки, в подбородочной области. Эта женщина сейчас в удовлетворительном состоянии", — сообщила староста.Сразу после стрельбы полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". В случае доказательства вины фигуранту грозило от 5 до 9 лет заключения.Однако впоследствии выяснилось, что правоохранители переквалифицировали дело и расследуют его по статье "Умышленное лёгкое телесное повреждение" (максимальное наказание — ограничение свободы до двух лет).Правда, в отношении сотрудников ТЦК также открыто производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека" (максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет), однако по этой статье никто из военных до сих пор не наказан.Свою версию событий обнародовало руководство Волынского областного ТЦК. "При проведении мероприятий по оповещению военнообязанных военнослужащими ТЦК совместно с работниками полиции был остановлен гражданин с целью проверки его военно-учётных данных.Лицо отказалось предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют. Гражданин был приглашён в транспортное средство для установления личности и проверки данных.При верификации документов в базе „Оберег“ подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения его статуса и проверки соответствующих документов его было решено отпустить", — сообщила пресс-служба учреждения.Непосредственно о конфликте сказано следующее: "Местные жители, увидев работу общей группы ТЦК и полиции, начали совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК и бросать камни в служебное транспортное средство, когда гражданин ещё находился в салоне автомобиля".Стрельбу в сообщении описали двумя предложениями: "Отмечаем, что факт использования оружия во время этого события проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке. Волынский областной ТЦК также приступил к соответствующей проверке обстоятельств инцидента".В специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона сообщили журналистам, что выстрелы произвёл военнослужащий ТЦК. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Шевченко, возник конфликт между местными жителями и военнослужащими, группа людей начала сопротивляться, в частности бросала камни в служебный автомобиль ТЦК во время проверки документов гражданина."В ответ один из военнослужащих произвёл несколько выстрелов из пневматического пистолета, в результате чего ранение получила 68-летняя женщина", — уточнила Шевченко.20 августа досудебное расследование было поручено проводить следователям Главного управления полиции в Волынской области. В настоящее время допрошены свидетели, изъято пневматическое оружие и назначены судебные экспертизы."Прокуроры Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона осуществляют процессуальное руководство. Расследование продолжается, принимаются все необходимые меры по установлению объективных обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.При этом военные сразу же включили антикризисный пиар. На популярном в регионе портале ZAXID.net 22 августа появилось интервью с руководителем львовского Центра предоставления услуг участникам боевых действий, ветераном боевых действий Андреем Жолобом, в котором он прокомментировал "конфликтные ситуации" в ходе мобилизации."Пока я служил в армии, то наблюдал немного, как эти волны появляются в соцсетях, спадают, как появляются эти мамкины юристы, которые рассказывают, что не имеют права мобилизовать, пусть сыновья депутатов идут воевать, и весь такой трэш. Но когда это уже перешло к отбиванию мобилизованного у ТЦК и так далее, ну, извините меня, это просто недостойное отношение ко всем, кто сейчас защищает или защищал наше государство. Никто не выше в правах от тех, кто уже пошёл воевать", — заявил он.Жолоб также упомянул о коллективном обращении военных и ветеранов с требованием к властям усилить ответственность за противодействие силовой мобилизации."На законодательном уровне приравнять действия организаторов антимобилизационных мероприятий и призывающих к таким действиям к государственным изменникам, которые должны получать реальные сроки лишения свободы.Повысить штрафы для участников действий, связанных с противодействием мобилизации (блокировка автотранспорта ТЦК, зданий с мобилизованными и т. п.), а в отдельных случаях предусмотреть лишение свободы", — говорится, в частности, в этом документе.Так что никто особо не удивится, если в результате "установки объективных обстоятельств инцидента" на Волыни раненую в голову бабушку ещё и обвинят в государственной измене.* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельностиЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: чествование солдат России и очередные языковые войны

