"В хамской манере потребовал встречи с Путиным": Царёв раскрыл, как Зеленский хочет сорвать переговоры

Главным итогом переговоров на Аляске стал переход России и США к прямым переговорам, минуя европейских посредников, которые настаивали на продолжении конфликта. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру

Как отметил Царёв, европейцы вместе с Владимиром Зеленским выступали за то, чтобы Россия остановила наступление и ждала, пока Украина перевооружится. После этого, по словам политика, Европа и Киев начали выдвигать заведомо неприемлемые условия, такие как размещение натовских войск на Украине, чтобы не допустить прекращения огня. "Чтобы Путин уж точно не встретился с Зеленским, Зеленский в хамской манере потребовал встречи с Путиным", — добавил Олег Царёв.Он также процитировал главу МИД РФ Сергея Лаврова, который четко обозначил позицию Москвы: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".

