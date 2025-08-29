"В хамской манере потребовал встречи с Путиным": Царёв раскрыл, как Зеленский хочет сорвать переговоры
Главным итогом переговоров на Аляске стал переход России и США к прямым переговорам, минуя европейских посредников, которые настаивали на продолжении конфликта. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Как отметил Царёв, европейцы вместе с Владимиром Зеленским выступали за то, чтобы Россия остановила наступление и ждала, пока Украина перевооружится.
"Понятно, что Россия на это пойти не могла. Это было преградой, которая не давала мирному процессу двигаться вперед. И [президент США Дональд] Трамп за счет встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным эту преграду разрушил", — заявил эксперт.
После этого, по словам политика, Европа и Киев начали выдвигать заведомо неприемлемые условия, такие как размещение натовских войск на Украине, чтобы не допустить прекращения огня. "Чтобы Путин уж точно не встретился с Зеленским, Зеленский в хамской манере потребовал встречи с Путиным", — добавил Олег Царёв.
Он также процитировал главу МИД РФ Сергея Лаврова, который четко обозначил позицию Москвы: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент", — заключил собеседник Украина.ру.
