"В хамской манере потребовал встречи с Путиным": Царёв раскрыл, как Зеленский хочет сорвать переговоры - 29.08.2025
"В хамской манере потребовал встречи с Путиным": Царёв раскрыл, как Зеленский хочет сорвать переговоры
Главным итогом переговоров на Аляске стал переход России и США к прямым переговорам, минуя европейских посредников, которые настаивали на продолжении конфликта. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
2025-08-29T06:00
2025-08-29T06:00
Как отметил Царёв, европейцы вместе с Владимиром Зеленским выступали за то, чтобы Россия остановила наступление и ждала, пока Украина перевооружится. После этого, по словам политика, Европа и Киев начали выдвигать заведомо неприемлемые условия, такие как размещение натовских войск на Украине, чтобы не допустить прекращения огня. "Чтобы Путин уж точно не встретился с Зеленским, Зеленский в хамской манере потребовал встречи с Путиным", — добавил Олег Царёв.Он также процитировал главу МИД РФ Сергея Лаврова, который четко обозначил позицию Москвы: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
"В хамской манере потребовал встречи с Путиным": Царёв раскрыл, как Зеленский хочет сорвать переговоры

06:00 29.08.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
Главным итогом переговоров на Аляске стал переход России и США к прямым переговорам, минуя европейских посредников, которые настаивали на продолжении конфликта. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Как отметил Царёв, европейцы вместе с Владимиром Зеленским выступали за то, чтобы Россия остановила наступление и ждала, пока Украина перевооружится.
"Понятно, что Россия на это пойти не могла. Это было преградой, которая не давала мирному процессу двигаться вперед. И [президент США Дональд] Трамп за счет встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным эту преграду разрушил", — заявил эксперт.
После этого, по словам политика, Европа и Киев начали выдвигать заведомо неприемлемые условия, такие как размещение натовских войск на Украине, чтобы не допустить прекращения огня. "Чтобы Путин уж точно не встретился с Зеленским, Зеленский в хамской манере потребовал встречи с Путиным", — добавил Олег Царёв.
Он также процитировал главу МИД РФ Сергея Лаврова, который четко обозначил позицию Москвы: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вчера, 06:30
Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует ПольшаПольша может стать государством, на которое будет возложена ответственность по провоцированию военного столкновения с Россией. Такой конфликт пока что является планом части европейской элиты, но именно эта элита сейчас господствует в европейских государствах. В том числе и в Польше. Подготовка к военному конфликту идет вполне серьезная.
Лента новостейМолния