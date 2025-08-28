https://ukraina.ru/20250828/dmitriy-vydrin-na-glavnom-politicheskom-sobytii-buduschego-putin-i-si-vstanut-ryadom-a-vot-tramp-1067752484.html

Дмитрий Выдрин: На главном политическом событии будущего Путин и Си встанут рядом, а вот Трамп колеблется

Не случайно Китай с его незамерзающими портами строит могучий ледокольный флот. Это проект "на троих", и что-то мне подсказывает, что "треугольник будет выпит". То есть три главных державы мира могут полностью переформатировать свои отношения

Об этом известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру.27 августа в силу вступили 50-процентные пошлины США против Индии. Дональд Трамп объясняет введение таких высоких тарифов на импорт из Индии желанием наказать эту страну за продолжение закупок российской нефти.Пекин же сделал Токио серьезное представление из-за призыва японской стороны к другим странам не участвовать в мероприятиях к 80-летию победы над Японией в Китае, заявил на брифинге 26 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.— Дмитрий Игнатьевич, Индия сократит закупки российской нефти в связи с приближающимся повышением американских пошлин, написало Bloomberg. Это, по мнению телеканала, станет небольшой уступкой ястребам в Вашингтоне и сигналом, что Индия не будет рвать связи с РФ. А вы как это видите?— Трамп, вроде, жаловался, что лидер Индии Нарендра Моди не ответил на целых четыре его звонка. При этом многомудрый индиец знает, что любимая категория американца "уважение".Это балабол Макрон может не обижаться, когда Зеленский сбрасывает его звонки на мобильном телефоне. Трамп же — дон, фигура другой школы. Его лучше не злить. Моди это знает, но сознательно идет на риск — значит, внутренне уже определился с приоритетами. Мы — в приоритете, это очевидно. Индийский экспорт в Штаты обрушился в последнее время почти на 45%, а наши торговые отношения только крепнут. Такие дела…— Главным политическим событием ближайшего времени будет празднование Китаем 80-й годовщины победы над Японией. Как вы оцениваете значимость этого события?— Во-первых, зная искушённость китайской дипломатии, могу предположить, что акцент будет делаться не на победе над соседней страной, а на разгроме тогдашнего, по сути фашистского, режима. Своего рода "демилитаризация" и "денацификация" их былой правящей клики.Во-вторых, могу предположить, что именно с этого юбилея начнутся адекватные мировые оценки масштаба названного события. Великая победа китайского народа над японским милитаризмом долгое время явно недооценивалась значительной частью мирового сообщества. Особенно западной. Но именно эта победа поставила окончательную точку во Второй мировой войне.Запад, особенно в лице Соединенных Штатов, лукаво приписывал этот триумф себе. Но уже совершенно очевидно, что не ядерные бомбардировки гражданских городов, а совместный разгром с Советской Армией сильнейшей Квантунской группировки сломал хребет японской военщине.Скрупулезно подсчитана и та колоссальная цена, которую заплатил китайский народ за победу. Тридцать пять миллионов человек — это самые большие страновые потери во Второй мировой! Даже для полумиллиардного Китая тех часов утраты огромные.Причем гибель многих китайцев была особенно страшна. Здесь впервые на планете их враги массово применяли запрещенное биологическое оружие. А последствия его использования еще более фатальны и долгосрочны, чем от ядерного оружия.Поэтому в эту юбилейную дату Россия и скорбит вместе с китайскими братьями и гордится своим вкладом в величайшую победу века. Наш лидер будет стоять на трибуне рядом с их лидером. Как они уже стояли на Московском параде 9 мая.— Как вы думаете, президент Трамп будет стоять рядом?— Предполагаю, что это вопрос больше к психологу, чем к политологу. Трамп в одном из своих последних интервью со свойственное ему скромностью так охарактеризовал тройку мировых лидеров: "Мы выносливые, умные и сильные. Мы ладим." То есть он себя уже записал в одну компанию с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Но есть нюансы.Дональд Фредович привык чувствовать себя главным в любом сообществе. О его однопартийце, 26-м президенте США Теодоре Рузвельте, говорили: "Он готов присутствовать на любом массовом событии кроме свадеб и похорон. Потому, что там он не будет в центре внимания".Тоже самое можно сказать и о Трампе. И это не осуждение, а констатация. Просто так психологически устроена личность. Мы же не обижаемся за подобное на батьку Лукашенко. Трампу явно и очень хотелось бы побывать на торжестве. Вот только сможет ли он пересилить свою натуру? Не знаю. Может быть Джей Ди Вэнса пошлет как своего приемника.— Кстати, а как, по вашему мнению, определяется, кто "главнее" в международном негласном табеле о рангах?— Очень просто. Тот, кто "командует парадом", тот и главнее в данной ситуации. Поэтому, Трамп на Аляске и поднимал в небо "стратегов" без крайней необходимости. Типа, я здесь командую.— А если брать не ситуативный критерий, а сущностный?— По существу, "главный" — это тот, кто находится на вершине кадровой пирамиды. Когда Штаты в лице своего президента назначали руководителей почти во всех странах мира, они и были гегемонами. Помните, тогда за 1 миллиард долларов (!) они меняли генпрокурора на Украине. За четыре — снесли всю верхушку страны во главе с президентом Януковичем.Сейчас же мир стремительно фрагментировался. Особенно — западный. Обратите внимание, Трамп, судя по всему, ненавидит Зеленского, но ничего поделать с ним не может. Потому что европейские части Запада этому противятся. Их мелкое распутство перебивает громадную личную антипатию американского лидера.Он даже не может за приличные деньги убрать президента Венесуэлы. Там народ против, и часть соседних государств. Трамп в шоке. Еще во время его первого срока мир был более податлив к американскому влиянию. А сейчас почти "не прогибается".Думаю, отсюда и нападки президента на Федеральную резервную систему. Он просто хочет доказать себе и другим, кто "хозяин в доме". Пусть только своем. И может менять не только собственных советников.— Но все же вернемся к Китаю. Пекин готов к более мощному уровню взаимодействия с РФ в основных отраслях: от высоких технологий до совместного обеспечения безопасности. Может ли это стать нашим ключевым ответом на вызовы Запада?— Еще раз повторю. "Запад" сегодня не однороден. Наше сближение с Поднебесной —катастрофа для европейской ветви Запада. Крушатся их интриги на "Великом шелковом пути". Европейских гонцов встречают в Пекине с явным пренебрежением.Но вот к России и Штатам отношение всё более уважительное. В Китае вспомнили о великом сухопутном железнодорожном пути из Пекина через Берингов пролив и Аляску в Калифорнию. А совместное освоение Северного морского пути? Ведь не случайно Китай с его незамерзающими портами строит могучий ледокольный флот? А это проект "на троих".Что-то мне подсказывает, что "треугольник будет выпит" как предсказывал незабвенный Владимир Семенович [Высоцкий]. То есть три главных державы мира могут полностью переформатировать свои отношения. Да, романтической дружбы не будет. Но прагматичное партнерство весьма вероятно. — Ну, а европейский Запад?— "Спасибо, до свидания!" Им есть чем заняться со своей любимой украинской игрушкой: "Купила мама коника…"— И напоследок о небольшой сенсации. Наш президент тепло поздравил с днем рождения жену президента Азербайджана и вице-президента Мехрибан Алиеву. Но ведь отношения между нашими странами сегодня весьма напряженные. В чем смысл подобного шага?— Во-первых, это красиво. Мне довелось некогда встречаться с Мехрибан Ариф кызы. Она действительно красивая и стильная леди.Во-вторых, наш лидер наверняка помнит дивный фильм "Белое солнце пустыни". Там есть подсказка по похожему поводу. Это когда красноармеец Сухов говорит, что Абдуллу надо было брать через горем. Кстати, снимали ленту именно в Азербайджане.Автор сценария Рустам Ибрагимбек рассказывал мне потом, чего стоило ему вписать в канву сюжета эту фразу. Опытные разведчики и сегодня знают как повлиять на мужа через его супругу. Я эту тему уже раскрывал на нашем ресурсе на примере очаровательной Мелании Трамп.Поэтому и не удивился, когда в последние дни отношения между странами начали вдруг восстанавливаться. Подозреваю, что дело здесь не только в помидорах.О том, почему Запад приговорил Азербайджан, чтобы он воевал против России, направляя на украинский фронт как можно больше солдат, в интервью Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину.

