Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи - 26.08.2025
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи - 26.08.2025 Украина.ру
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Об этом в ночь на 26 августа сообщает РИА Новости
2025-08-26T02:32
2025-08-26T02:33
"Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", — сказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.По словам главы Южной Кореи, Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон 24 августа для намеченного на понедельник саммита с президентом США Дональдом Трампом. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня.Напомним, внеочередные выборы президента Южной Кореи прошли с рекордной с 1997 года явкой избирателей и завершили острый политический кризис, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи

02:32 26.08.2025 (обновлено: 02:33 26.08.2025)
 
США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Об этом в ночь на 26 августа сообщает РИА Новости
"Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", — сказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.
По словам главы Южной Кореи, Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.
Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон 24 августа для намеченного на понедельник саммита с президентом США Дональдом Трампом. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня.
Напомним, внеочередные выборы президента Южной Кореи прошли с рекордной с 1997 года явкой избирателей и завершили острый политический кризис, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
4 июня, 14:55
За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной КореиНа внеочередных выборах президента Южной Кореи уверенно победил Ли Чжэ Мён – бывший лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро ("Вместе").
