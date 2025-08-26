https://ukraina.ru/20250826/vashington-tokio-i-seul-budut-sovmestno-otvechat-na-ugrozy-kndr--prezident-yuzhnoy-korei-1067646723.html

Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи

США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Об этом в ночь на 26 августа сообщает РИА Новости

"Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", — сказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.По словам главы Южной Кореи, Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон 24 августа для намеченного на понедельник саммита с президентом США Дональдом Трампом. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня.Напомним, внеочередные выборы президента Южной Кореи прошли с рекордной с 1997 года явкой избирателей и завершили острый политический кризис, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

