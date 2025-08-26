https://ukraina.ru/20250826/vashington-tokio-i-seul-budut-sovmestno-otvechat-na-ugrozy-kndr--prezident-yuzhnoy-korei-1067646723.html
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи - 26.08.2025 Украина.ру
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Об этом в ночь на 26 августа сообщает РИА Новости
2025-08-26T02:32
2025-08-26T02:32
2025-08-26T02:33
украина.ру
новости
вашингтон
южная корея
сеул
президент
сша
япония
кндр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/04/1063631281_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_77c4e0e703bdb4b18a25e03731d9de88.jpg
"Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", — сказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.По словам главы Южной Кореи, Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон 24 августа для намеченного на понедельник саммита с президентом США Дональдом Трампом. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня.Напомним, внеочередные выборы президента Южной Кореи прошли с рекордной с 1997 года явкой избирателей и завершили острый политический кризис, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250604/za-razryadku-s-kndr-i-protiv-sobachego-myasa-kto-stal-novym-prezidentom-yuzhnoy-korei-1063630745.html
вашингтон
южная корея
сеул
сша
япония
кндр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/04/1063631281_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_24e98807ccf0f5380beeea157e63f340.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, вашингтон, южная корея, сеул, президент, сша, япония, кндр
Украина.ру, Новости, Вашингтон, Южная Корея, Сеул, президент, США, Япония, КНДР
Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
02:32 26.08.2025 (обновлено: 02:33 26.08.2025)
США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Об этом в ночь на 26 августа сообщает РИА Новости
"Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", — сказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.
По словам главы Южной Кореи, Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.
Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон 24 августа для намеченного на понедельник саммита с президентом США Дональдом Трампом. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня.
Напомним, внеочередные выборы президента Южной Кореи прошли с рекордной с 1997 года явкой избирателей и завершили острый политический кризис, который начался 3 декабря прошлого года, когда ультраправый президент Юн Сок Ёль совершил неудачную попытку государственного переворота.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.