Дмитрий Суслов: Страны Европы получают удары по "Дружбе" как безнаказанное хамство со стороны Украины

Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба", — это хамство со стороны Киева, нацеленное на то, чтобы унизить Будапешт и Братиславу, пользуясь их объективным конфликтом с коллективным Брюсселем. При этом европейская партия войны поддерживает полный отказ от российских энергоносителей.

Конфликт Венгрии и Словакии с Киевом из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" продолжает обостряться. На днях Владимир Зеленский даже пошутил, что "существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии". Напомним, что в августе Киев уже трижды наносил удары по нефтепроводу, южный участок которого проходит по территории Украины, Чехии, Хорватии, Словакии и Венгрии, что привело к остановкам прокачки нефти в последние две страны.— Дмитрий Вячеславович, почему Зеленский продолжает ссориться с Венгрией из-за ударов Киева по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", и как может развиваться ситуация на этом направлении?— Я считаю, что откровенное и неприкрытое хамство является одной из отличительных черт политики и дипломатии нынешнего киевского режима. И то, что мы наблюдаем на примере ударов по нефтепроводу "Дружба", — это хамство, нацеленное на то, чтобы унизить Будапешт и Братиславу, пользуясь их объективным конфликтом с коллективным Брюсселем.Мы прекрасно понимаем, что коллективный Брюссель, руководство институтов Европейского Союза, крупнейших западноевропейских стран (Франции, Германии, по крайней мере) в данном конфликте выступают единым фронтом с Украиной, а не на стороне Будапешта и Братиславы. Евроэлиты критикуют Венгрию и Словакию, хотели бы добиться смены правящих партий там, идут постоянные конфликты.При этом европейская партия войны поддерживает полный отказ от российских энергоносителей. В этой связи Украина считает, что у нее есть полная индульгенция и полный карт-бланш делать все, что ей заблагорассудится, в отношении Венгрии и Словакии. Делать безнаказанно, надеясь, что симпатии руководства Франции и Германии будут на стороне Киева.Кроме того, киевский режим прекрасно понимает, что евробольшинство все равно продавит Фицо и Орбана по вопросам антироссийских санкций. Уже 19 пакет создается. А Венгрия и Словакия, несмотря на все их попытки как-то замедлить процесс, внести изменения, все равно в конечном итоге голосуют за новые ограничения против РФ.Деньги Украине выделяются со стороны Европы? Выделяются. Европа покупает вооружение у Соединенных Штатов для Украины? Покупает. Несмотря на все заявления Венгрии и Словакии, у которых нет серьезных политических инструментов для влияния на политику Евросоюза в целом и в отношении Украины. Руководство Евросоюза уже в открытую заявляет, что оно не рассматривает остановку поставок российской нефти и газа в Венгрию и Словакию в качестве угрозы энергетической безопасности ЕС. Поэтому Киев действует подобным образом — нагло и безнаказанно.— Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия неизбежно будет участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для Украины: "Как можно предоставить разумные гарантии безопасности, не обсудив их с Россией?". Означают ли данные слова, что администрация Трампа и он сам все больше склоняются в переговорном процессе в сторону России?— Во-первых, данное заявление свидетельствует о намерении Соединенных Штатов договориться и добиться окончательного мирного урегулирования. Это подтверждает, что риторика о необходимости завершить конфликт не носит голословный характер.Во-вторых, действительно, США рассматривают именно Россию в качестве главного контрагента и стороны переговоров по урегулированию украинского конфликта, потому что понимают, что ВС РФ побеждают на поле боя. Именно у русских все карты на руках, как говорит Дональд Трамп. Соответственно, Штаты все больше сигналов подают о том, что они готовы с нами разговаривать и вести дело к урегулированию украинского конфликта преимущественно на российских условиях.Еще одним ярким индикатором того, что Соединенные Штаты хотят урегулировать конфликт вместе с Россией путем двусторонних переговоров и в значительной степени на российских условиях, является позиция Дональда Трампа по итогам саммита на Аляске. Напомню, американский лидер заявил, что нужно заниматься не перемирием, а окончательным мирным урегулированием.Поэтому теперь, вслед за президентом США, выступает Вэнс с таким заявлением. И это абсолютно справедливо, потому что именно для России вопросы безопасности носят первоочередной характер, и, конечно же, мы не согласимся ни с каким урегулированием конфликта, если наши интересы по вопросам безопасности будут в грубой форме нарушены или проигнорированы.Другое дело, это не означает, что Соединенные Штаты готовы согласиться вообще со всеми российскими условиями и требованиями и не будут пытаться изменить нашу позицию, склоняя к компромиссу. Об этом говорит то, что сейчас американцы проводят огромное количество встреч с европейцами по вопросам гарантий безопасности и намерены выработать вместе с ЕС и без участия России некую концепцию, которую далее Трамп представит РФ.Риторика Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы поддерживают размещение на территории Украины европейских вооруженных сил в рамках коалиции желающих, говорит о том же самом — что американцы хотят склонить Россию к компромиссам по вопросам безопасности.— К каким именно компромиссам нас хотят склонить?— Я думаю, главный компромисс, которого хотят от нас добиться Соединенные Штаты — компромисс по вопросам демилитаризации Украины. Для Вашингтона категорически неприемлемо, чтобы Украина по итогам конфликта осталась с сокращенными вооруженными силами и существенными ограничениями на ее сотрудничество с Западом в военной сфере.Поэтому США будут добиваться обратного — чтобы Украина после окончания конфликта осталась сильной в военном отношении страной, без ограничений на ВСУ и военное сотрудничество с Западом, но при этом вне НАТО и без размещения на ее территории иностранных вооруженных сил.Чтобы добиться этого, Соединенные Штаты начинают с заведомо максималистской и неприемлемой для России позиции — якобы их поддержки в сторону присутствия евроконтингента на территории Украины. Но это не более, чем переговорная тактика со стороны администрации Трампа.— Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за равные гарантии стран – членов Совбеза ООН, в который входят сама Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. При этом Киев выступил категорически против участия Китая в гарантиях безопасности. А в китайском МИД заявили, что КНР не планирует отправлять миротворцев на Украину. Что значат все эти заявления?— Позиция России по вопросам гарантий безопасности Украине не изменилась с проекта Стамбульских соглашений апреля 2022 года. Тогда тоже говорилось, что Киеву должны быть предоставлены гарантии безопасности, призванные укрепить украинский нейтралитет.Более того, предоставление гарантий безопасности сочеталось, во-первых, с нейтралитетом Украины; во-вторых, с ее демилитаризацией. Потому что, опять-таки, в том проекте соглашения говорилось об ограничениях на ВСУ. И установка была на то, что размер украинских вооруженных сил должен быть ограничен.Соответственно, Украина должна была выйти из конфликта слабым в военном отношении государством, нейтральным и не имеющим сильную армию. Для этого, конечно, ей необходимо было предоставить гарантии безопасности, чтобы она не была абсолютно "голой", со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию, Китай, и любые другие желающие страны объединения могли бы присоединиться к этому.При этом, разумеется, речи не шло о каком-либо размещении на территории Украины каких-либо миротворцев. Это вообще искусственно сделанная тема, которая возникла с подачи европейской партии войны и киевского режима. Повторюсь, в апреле 2022 года ни о каких миротворцах речи не шло — говорили только о гарантиях безопасности.Что это значит? Что если Украина подвергается некой агрессии, то страны-гаранты начинают оказывать ей помощь. Причем, не обязательно путем вступления в войну против агрессора. Помощь может быть самой разной: риторической, политико-дипломатической, экономической, военной, санкционной и так далее. Вступление в войну против агрессора — это самая крайняя точка.Кстати, Сергей Лавров абсолютно прав, когда он говорит, что гарантии в том виде, как они предполагались в апреле 2022 года, полностью соответствуют пятой статье НАТО. Там написано, что в случае, если страна – член альянса подвергается агрессии, то другие государства оказывают ей помощь. Внимание — вплоть до вступления в войну, а не начиная со вступления в боевые действия.То есть вступление в войну против агрессоров, согласно пятой статьей устава НАТО, является крайней точкой, а не тем, что в первую очередь делается. То же самое предполагалось и в отношении Украины.Поэтому, когда Китай говорит о том, что он не готов отправлять миротворцев на Украину (а с какой стати, спрашивается, он должен это делать?), он абсолютно прав. И мы не приглашаем кого-либо туда направлять свои войска. Повторюсь, Россия рассматривает нынешние переговоры как продолжение прерванного по вине Запада диалога.— Тогда что значат все заявления Европы и киевского режима?— Зеленский и европейская партия войны занимаются подменой политики — по многим причинам. Они хотят, чтобы Украина осталась сильной в военном отношении государством. Но тогда, спрашивается, зачем государству, которое готово само за себя постоять, гарантии безопасности? Это первая подмена понятия.Второе. Гарантии безопасности должны предоставляться Украине с одной стороны Западом, с другой стороны России и Китаем, то есть постоянными членами Совета Безопасности ООН, как нейтральному государству, для того чтобы укреплять ее нейтралитет. Когда Зеленский говорит, что это должны делать только союзники Киева из Европы, это противоречит самой идее украинского нейтралитета.Равно как идея украинского нейтралитета противоречит тому, чтобы на территории этой страны размещались европейские так называемые миротворцы. Это означает институционализацию и еще большее закрепление Украины в качестве военного тарана и военного инструмента европейской партии войны против России. То есть они занимаются прямой подменой понятий.И тем самым подразумевается, что Европа может и Соединенные Штаты в случае чего втянуть в Третью мировую войну, в прямой конфликт с РФ. Разумеется, для нас это категорически неприемлемо, и мы не готовы обсуждать гарантии только со стороны Запада, в том числе размещение "евромиротворцев" на территории Украины.В Соединенных Штатах это прекрасно понимают, поэтому и ведут свою игру якобы поддержки европейской идеи — для того, чтобы продавить Россию и заставить ее пойти на уступки по вопросам демилитаризации Украины.Россия — вечная, а срок Трампа — второй и последний. Поэтому какие-то реальные долгосрочные гарантии безопасности Украины американскому президенту не нужны. Что касается Запада, то у него свои цели: он будет добиваться саммита России и Украины без участия США. 