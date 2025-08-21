Дмитрий Краснов: Трамп боится вновь попасть под пулю, поэтому затягивает войну на Украине
Россия — вечная, а срок Трампа — второй и последний. Поэтому какие-то реальные долгосрочные гарантии безопасности Украины американскому президенту не нужны. Что касается Запада, то у него свои цели: он будет добиваться саммита России и Украины без участия США.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
Он также отметил, что в нынешней ситуации нормальная, рутинная интеграция Украины в Европу невозможна, и все это понимают. Поэтому разговор о вступлении в ЕС — это лишь ширма, за которой продолжится всё та же стратегия борьбы Запада с Россией.
Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану 19 августа, чтобы заручиться его поддержкой на вступление Украины в Евросоюз. Разговор состоялся после встреч с европейскими лидерами, которые находились в Белом доме, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Ранее, после переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими политиками 18 августа, президент США сделал ряд заявлений об урегулировании украинского кризиса. В частности, Трамп подтвердил, что Украине не стоит надеяться на возврат Крыма и на членство в НАТО. "Обе эти вещи невозможны", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
— Дмитрий Анатольевич, США предлагают принять Украину в ЕС. Это им кажется заменой НАТО и механизмом полного финансирования Украины Европой. Для России такой вариант статуса Украины приемлем?
— Против участия Украины в ЕС Россия не выступала, само по себе в этом нет ничего страшного. Если у европейцев есть лишние деньги и ресурсы, они могут кормить кого угодно — хоть армию африканских мигрантов, хоть Украину. Америка такому варианту только возрадуется — ещё один могучий удар по европейской экономике. К тому же, крупный бизнес, которому очередные нахлебники не нужны, поспешит сбежать за океан, усилив США.
Но в нынешней ситуации нормальная, рутинная интеграция Украины в Европу невозможна, и все это понимают. Поэтому разговор о вступлении в ЕС — это лишь ширма, за которой продолжится всё та же стратегия борьбы с Россией.
— Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию: ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить предельно тщательно. Означает ли это что Россия готова на переговоры “Путин-Зеленский-Трамп”?
— Россия, как верно заметил глава МИДа, готова готовиться. И к "трилату", в формулировке Дональда Трампа тоже. Смею надеяться, подготовка пройдёт весьма успешно — похоже, наша дипломатия сумела приспособиться к трамповской манере ведения переговоров.
Впрочем, вероятно, Запад будет всеми силами добиваться российско-украинского саммита без присутствия американской стороны. Думаю, наши дипломаты понимают это и готовы к такому развитию событий. Состоится такая встреча или нет, сама подготовка к ней будет полезной для прекращения конфликта — так или иначе, две стороны начнут консультации на достаточно высоком уровне.
— Глава МИД России также отметил, что без уважения безопасности России и в полной мере прав русских на Украине ни о каких долгосрочных договорённостях речи идти не может. В чем эти пункты должны выражаться на практике?
— "Вашингтон Пост", критикуя Трампа за его неадекватно-восторженные оценки собственных действий, указала, что Россия не меняет своих требований с самого начала конфликта. И это действительно так, требования разумны, прозрачны и прямолинейны – Россия не хочет ничего лишнего, ничего запредельного, лишь собственной безопасности.
Напомню, СВО была начата тогда, когда на Украине уже возникли базы НАТО, армия была превращена в ударную силу, вооружённую до зубов западным оружием, а русскоязычное население подвергалось геноциду.
Как разумные требования России будут реализованы на практике — вопрос открытый. Одно дело обеспечить их юридически в правовом поле, и совсем другое — в "мире, построенном на правилах", которые меняются по прихоти противной стороны.
Увы, я останусь при своём мнении, которое высказываю год за годом — единственной гарантией может быть сила России и её решимость отстаивать свои интересы.
Можно договариваться с Украиной и Западом, можно заключать соглашения, "сделки", как их любит называть заокеанский коммерсант из Овального кабинета. Но нужно точно знать, что каждая буква в итоговом документе должна быть обеспечена собственной силой. Всё, что не защищено, каждый пункт договора, который предусматривает добрую волю и порядочность "наших партнёров", будут нарушены.
— Как Трамп будет решать вопрос гарантий безопасности? Европа требует ввода войск НАТО на Украину, для РФ это неприемлемо. Что может послужить гарантиями безопасности Украины?
— В самой идее силовых гарантий безопасности кроется неразрешимое противоречие. Конфликт начался из-за накачивания Украины оружием и фактической интеграции в НАТО. Попытки усилить Украину усиливают и причину конфликта, заставляя Россию более энергично отстаивать свои интересы.
Но Россия — вечная, а срок Трампа — второй и последний. России нужна безопасность навсегда, Трампу будет достаточно приостановки конфликта до окончания его президентства — тогда он сможет сказать, что прекратил войну, а потом — хоть трава не расти.
Поэтому какие-то реальные, долгосрочные гарантии безопасности Украины американскому президенту не нужны абсолютно. Если боевые действия приостановятся, а причины, вызвавшие конфликт, как и территориальные споры, уйдут в многолетнее обсуждение, Трампа это вполне устроит.
Парадокс в том, что Трамп действительно мог бы прекратить конфликт "за один день", как он это и обещал. Для этого нужно устранить причины, то есть прекратить финансирование войны, остановить поставки оружия и пригрозить по-трамповски размашистыми санкциями в отношении тех, кто продолжит поддерживать войну.
Но это означало бы, что только-только привыкшие к невероятным прибылям и инвестировавшие в развитие производства оружейные магнаты внезапно останутся ни с чем. При таком раскладе Трампу не только ухо прострелят — ради миллиардов долларов крупный бизнес может и Белый дом срыть до фундамента.
— Удастся ли Трампу убедить Киев забрать тысячу военнопленных солдат ВСУ?
— Не вижу сложностей в этом процессе. Украинское общество с унылым безразличием перенесло возвращение на родину тысяч тел погибших, примет и несколько тысяч пленных. Думаю, передача из рук в руки списка пленных имела другую цель — продемонстрировать Трампу масштабы разгрома украинской армии на поле боя.
— Можем ли мы сказать, что Трамп стал больше разделять позицию РФ в отношении конфликта на Украине? Или это все очередное шоу?
— Много раз повторял, и повторю ещё раз: американский президент разделяет позицию исключительно части американского же истеблишмента. Он не был и не будет пророссийским. Никогда и ни при каких обстоятельствах.
Трамп зависит исключительно от одной группы — от своих друзей-партнёров-спонсоров. Те, в свою очередь, слегка прогибаются под давлением лоббистов и общественного мнения. Собственно, это и есть весь механизм, определяющий стратегическую линию поведения президента США.
С самого начала своего второго срока эксцентричный, порывистый и крикливый американский старичок казался непредсказуемым. Его громкие заявления противоречили одно другому, он стремительно менял свои решения, бойко вбрасывал шокирующие идеи и тут же забывал о них.
За этими заячьими скачками стратегия не просматривалась. Но хаос броуновского движения не был топтанием на месте, и результирующий вектор оставался неизменным — рост прибылей и влияния узкой прослойки и без того богатых и влиятельных американцев.
Что же до общественного мнения, на которое в США принято оглядываться, то оно не на стороне Трампа. В российской прессе промелькнуло сообщение, что рейтинг американского президента после переговоров с российским коллегой подскочил на 10%, но опрос, начатый в день саммита и оконченный после встречи с Зеленским снизился на 1 балл.
Сейчас 40% американцев одобряют действия хозяина Белого дома, 55% не одобряют, 4% затруднились с ответом. Лишь 32% опрошенных заявили, что президенты США и России добились хотя бы некоторого прогресса в прекращении войны.
Впрочем, события в Европе меньше всего влияют на президентский рейтинг, американцев волнуют другие вещи — инфляция, работа и экономика, налоги, медицинское обслуживание, иммиграция и… гражданские права. И здесь у наобещавшего с три короба Трампа успехов не наблюдается. Народ начинает злиться.
Что касается гражданских прав в США, которые весь мир поучают в этой сфере, то обыватели, общественники и пресса чувствуют что-то нехорошее, чего в Америке никогда не было. Например, в столичном округе Колумбия начались странные облавы и зачистки в духе комиксов о сталинской России или фантастической антиутопии. Вооружённые люди в масках захватывают людей на улицах, грубо пакуют их а машины без опознавательных знаков и куда-то увозят.
Белый дом отчитался о 450 арестованных с 7 августа, но причин ареста не назвал. Полиция округа Колумбия заявила о 667 арестах с 7 по 19 августа, но комментировать происходящее отказывается, отсылает в мэрию. Последняя удивляется, борьба с преступностью — это вообще не их епархия. Люди не могут даже понять, суммировать ли данные полиции и Белого дома и сколько всего людей изъято с улиц.
Когда журналисты становятся свидетелями очередного задержания, они пытаются добиться от людей с оружием предусмотренных законами пояснений — кто они? Какую службу представляют? В чём обвиняется арестованный? Но плевать хотели тайные спецназовцы на американские законы — они молчат.
В общем, в шестимиллионной столице США по неизвестным причинам схватили и бросили в застенки около тысячи человек на пару недель. Плюс исчезли 48 палаточных лагерей бездомных — куда делись сотни людей, в них проживавших, также публике не говорят.
Белый дом, конечно же, утверждает, что это всё ради безопасности, но каждый житель Вашингтона как раз ощущает опасность — в любой момент его могут скрутить, затолкать в машину и зачитывать права при этом никто не станет. Оруэлловщина какая-то.
