Дмитрий Краснов: Трамп боится вновь попасть под пулю, поэтому затягивает войну на Украине

Россия — вечная, а срок Трампа — второй и последний. Поэтому какие-то реальные долгосрочные гарантии безопасности Украины американскому президенту не нужны. Что касается Запада, то у него свои цели: он будет добиваться саммита России и Украины без участия США.

2025-08-21T07:00

интервью

нато

ес

дональд трамп

виктор орбан

сергей лавров

россия

украина

сша

переговоры

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Он также отметил, что в нынешней ситуации нормальная, рутинная интеграция Украины в Европу невозможна, и все это понимают. Поэтому разговор о вступлении в ЕС — это лишь ширма, за которой продолжится всё та же стратегия борьбы Запада с Россией.Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану 19 августа, чтобы заручиться его поддержкой на вступление Украины в Евросоюз. Разговор состоялся после встреч с европейскими лидерами, которые находились в Белом доме, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.Ранее, после переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими политиками 18 августа, президент США сделал ряд заявлений об урегулировании украинского кризиса. В частности, Трамп подтвердил, что Украине не стоит надеяться на возврат Крыма и на членство в НАТО. "Обе эти вещи невозможны", — сказал он в эфире телеканала Fox News.— Дмитрий Анатольевич, США предлагают принять Украину в ЕС. Это им кажется заменой НАТО и механизмом полного финансирования Украины Европой. Для России такой вариант статуса Украины приемлем?— Против участия Украины в ЕС Россия не выступала, само по себе в этом нет ничего страшного. Если у европейцев есть лишние деньги и ресурсы, они могут кормить кого угодно — хоть армию африканских мигрантов, хоть Украину. Америка такому варианту только возрадуется — ещё один могучий удар по европейской экономике. К тому же, крупный бизнес, которому очередные нахлебники не нужны, поспешит сбежать за океан, усилив США.Но в нынешней ситуации нормальная, рутинная интеграция Украины в Европу невозможна, и все это понимают. Поэтому разговор о вступлении в ЕС — это лишь ширма, за которой продолжится всё та же стратегия борьбы с Россией.— Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию: ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить предельно тщательно. Означает ли это что Россия готова на переговоры “Путин-Зеленский-Трамп”?— Россия, как верно заметил глава МИДа, готова готовиться. И к "трилату", в формулировке Дональда Трампа тоже. Смею надеяться, подготовка пройдёт весьма успешно — похоже, наша дипломатия сумела приспособиться к трамповской манере ведения переговоров.Впрочем, вероятно, Запад будет всеми силами добиваться российско-украинского саммита без присутствия американской стороны. Думаю, наши дипломаты понимают это и готовы к такому развитию событий. Состоится такая встреча или нет, сама подготовка к ней будет полезной для прекращения конфликта — так или иначе, две стороны начнут консультации на достаточно высоком уровне.— Глава МИД России также отметил, что без уважения безопасности России и в полной мере прав русских на Украине ни о каких долгосрочных договорённостях речи идти не может. В чем эти пункты должны выражаться на практике?— "Вашингтон Пост", критикуя Трампа за его неадекватно-восторженные оценки собственных действий, указала, что Россия не меняет своих требований с самого начала конфликта. И это действительно так, требования разумны, прозрачны и прямолинейны – Россия не хочет ничего лишнего, ничего запредельного, лишь собственной безопасности. Напомню, СВО была начата тогда, когда на Украине уже возникли базы НАТО, армия была превращена в ударную силу, вооружённую до зубов западным оружием, а русскоязычное население подвергалось геноциду.Как разумные требования России будут реализованы на практике — вопрос открытый. Одно дело обеспечить их юридически в правовом поле, и совсем другое — в "мире, построенном на правилах", которые меняются по прихоти противной стороны.Увы, я останусь при своём мнении, которое высказываю год за годом — единственной гарантией может быть сила России и её решимость отстаивать свои интересы. Можно договариваться с Украиной и Западом, можно заключать соглашения, "сделки", как их любит называть заокеанский коммерсант из Овального кабинета. Но нужно точно знать, что каждая буква в итоговом документе должна быть обеспечена собственной силой. Всё, что не защищено, каждый пункт договора, который предусматривает добрую волю и порядочность "наших партнёров", будут нарушены.— Как Трамп будет решать вопрос гарантий безопасности? Европа требует ввода войск НАТО на Украину, для РФ это неприемлемо. Что может послужить гарантиями безопасности Украины?— В самой идее силовых гарантий безопасности кроется неразрешимое противоречие. Конфликт начался из-за накачивания Украины оружием и фактической интеграции в НАТО. Попытки усилить Украину усиливают и причину конфликта, заставляя Россию более энергично отстаивать свои интересы.Но Россия — вечная, а срок Трампа — второй и последний. России нужна безопасность навсегда, Трампу будет достаточно приостановки конфликта до окончания его президентства — тогда он сможет сказать, что прекратил войну, а потом — хоть трава не расти. Поэтому какие-то реальные, долгосрочные гарантии безопасности Украины американскому президенту не нужны абсолютно. Если боевые действия приостановятся, а причины, вызвавшие конфликт, как и территориальные споры, уйдут в многолетнее обсуждение, Трампа это вполне устроит.Парадокс в том, что Трамп действительно мог бы прекратить конфликт "за один день", как он это и обещал. Для этого нужно устранить причины, то есть прекратить финансирование войны, остановить поставки оружия и пригрозить по-трамповски размашистыми санкциями в отношении тех, кто продолжит поддерживать войну. Но это означало бы, что только-только привыкшие к невероятным прибылям и инвестировавшие в развитие производства оружейные магнаты внезапно останутся ни с чем. При таком раскладе Трампу не только ухо прострелят — ради миллиардов долларов крупный бизнес может и Белый дом срыть до фундамента.— Удастся ли Трампу убедить Киев забрать тысячу военнопленных солдат ВСУ?— Не вижу сложностей в этом процессе. Украинское общество с унылым безразличием перенесло возвращение на родину тысяч тел погибших, примет и несколько тысяч пленных. Думаю, передача из рук в руки списка пленных имела другую цель — продемонстрировать Трампу масштабы разгрома украинской армии на поле боя.— Можем ли мы сказать, что Трамп стал больше разделять позицию РФ в отношении конфликта на Украине? Или это все очередное шоу?— Много раз повторял, и повторю ещё раз: американский президент разделяет позицию исключительно части американского же истеблишмента. Он не был и не будет пророссийским. Никогда и ни при каких обстоятельствах.Трамп зависит исключительно от одной группы — от своих друзей-партнёров-спонсоров. Те, в свою очередь, слегка прогибаются под давлением лоббистов и общественного мнения. Собственно, это и есть весь механизм, определяющий стратегическую линию поведения президента США.С самого начала своего второго срока эксцентричный, порывистый и крикливый американский старичок казался непредсказуемым. Его громкие заявления противоречили одно другому, он стремительно менял свои решения, бойко вбрасывал шокирующие идеи и тут же забывал о них. За этими заячьими скачками стратегия не просматривалась. Но хаос броуновского движения не был топтанием на месте, и результирующий вектор оставался неизменным — рост прибылей и влияния узкой прослойки и без того богатых и влиятельных американцев.Что же до общественного мнения, на которое в США принято оглядываться, то оно не на стороне Трампа. В российской прессе промелькнуло сообщение, что рейтинг американского президента после переговоров с российским коллегой подскочил на 10%, но опрос, начатый в день саммита и оконченный после встречи с Зеленским снизился на 1 балл. Сейчас 40% американцев одобряют действия хозяина Белого дома, 55% не одобряют, 4% затруднились с ответом. Лишь 32% опрошенных заявили, что президенты США и России добились хотя бы некоторого прогресса в прекращении войны.Впрочем, события в Европе меньше всего влияют на президентский рейтинг, американцев волнуют другие вещи — инфляция, работа и экономика, налоги, медицинское обслуживание, иммиграция и… гражданские права. И здесь у наобещавшего с три короба Трампа успехов не наблюдается. Народ начинает злиться.Что касается гражданских прав в США, которые весь мир поучают в этой сфере, то обыватели, общественники и пресса чувствуют что-то нехорошее, чего в Америке никогда не было. Например, в столичном округе Колумбия начались странные облавы и зачистки в духе комиксов о сталинской России или фантастической антиутопии. Вооружённые люди в масках захватывают людей на улицах, грубо пакуют их а машины без опознавательных знаков и куда-то увозят.Белый дом отчитался о 450 арестованных с 7 августа, но причин ареста не назвал. Полиция округа Колумбия заявила о 667 арестах с 7 по 19 августа, но комментировать происходящее отказывается, отсылает в мэрию. Последняя удивляется, борьба с преступностью — это вообще не их епархия. Люди не могут даже понять, суммировать ли данные полиции и Белого дома и сколько всего людей изъято с улиц.Когда журналисты становятся свидетелями очередного задержания, они пытаются добиться от людей с оружием предусмотренных законами пояснений — кто они? Какую службу представляют? В чём обвиняется арестованный? Но плевать хотели тайные спецназовцы на американские законы — они молчат.В общем, в шестимиллионной столице США по неизвестным причинам схватили и бросили в застенки около тысячи человек на пару недель. Плюс исчезли 48 палаточных лагерей бездомных — куда делись сотни людей, в них проживавших, также публике не говорят.Белый дом, конечно же, утверждает, что это всё ради безопасности, но каждый житель Вашингтона как раз ощущает опасность — в любой момент его могут скрутить, затолкать в машину и зачитывать права при этом никто не станет. Оруэлловщина какая-то.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. россия

украина

сша

европа

2025

Анна Черкасова

интервью, нато, ес, дональд трамп, виктор орбан, сергей лавров, россия, украина, сша, переговоры, гарантии безопасности, сво, европа, впк, вооружения