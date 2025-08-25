https://ukraina.ru/20250825/smozhet-li-orban-po-nastoyaschemu-otvetit-zelenskomu-vengerskoe-slovobludie-protiv-ukrainskogo-1067625103.html

Сможет ли Орбан по-настоящему ответить Зеленскому? Венгерское словоблудие против украинского терроризма

Венгрия считает удары по нефтепроводу "Дружба" атакой на собственный суверенитет и территориальную целостность. Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал 25 августа язвительные слова главы украинского режима Владимира Зеленского об ударах по нефтепроводу, снабжающему в том числе Венгрию российской нефтью

На пресс-конференции в Киеве 24 августа Зеленский дерзко ответил на вопрос журналистов, усилили ли последние атаки на нефтепровод "Дружба" шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление в Евросоюз."Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", — процитировало издание Страна.ua заявление Зеленского.По словам главы венгерской дипломатии, его страна уважает суверенитет и территориальную целостность других государств и ожидает от них того же."В последние дни Украина предприняла серьезные посягательства на безопасность нашего энергоснабжения, и посягательства на энергетическую безопасность следует понимать как посягательства на суверенитет. Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", — написал Сийярто на своей странице в соцсетях.Украина за последнее время трижды атаковала инфраструктуру нефтепровода "Дружба" - 13, 18 и 22 августа. В результате последних двух ударов прокачка нефти в Венгрию и Словакию временно приостановилась. После ударов 18 августа транзит российской нефти остановился на два дня, после ударов 22 августа – на пять дней.После этих ударов Будапешт и Братислава обратились к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод. Однако в Брюсселе заявили, что атаки ВСУ не угрожают поставкам энергоносителей в страны ЕС.Тем временем президенту США Дональду Трампу обстрелы нефтепровода "Дружба" не понравились. Об этом он заявил в ответе на сообщение Виктора Орбана, в котором глава венгерского правительства проинформировал американского президента о постоянных атаках киевского режима на нефтепровод, который является единственным путем снабжения Венгрии и Словакии сырой нефтью."Виктор, мне не нравится то, что я слышу. Я очень зол по этому поводу. Передай словацкой стороне", - написал Трамп, называя Орбана своим большим другом.Атаки на "Дружбу" стали очередным фактором напряженности в весьма натянутых венгерско-украинских отношениях. Первым фактором можно назвать неудовлетворенные требования Будапешта по поводу обеспечения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что Венгрия не даст согласие на вступление Украины в Евросоюз, пока все права венгров на Украине не будут соблюдены.Возможное присоединение Украины к Евросоюзу Орбан также считает самой большой угрозой для Венгрии. В мае 2025 года на совещании правящей партии он заявил, что Киев заинтересован в срочном приеме в Евросоюз для того, чтобы получить "чужие деньги" и избежать банкротства.По словам главы венгерского правительства, членство Украины в ЕС выгодно для Запада, но не для его страны. Если Украина все-таки будет принята в ЕС, венгерские границы "будут штурмовать" украинские граждане, претендуя на рабочие места венгров, а венгерские деньги из фондов Евросоюза пойдут на Украину, рассказал Орбан.Весной 2025 года венгерские власти инициировали всеобщий опрос населения о приеме Украины в ЕС. Анкеты были разосланы по почте. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?".Венгрия также неоднократно блокировала в Евросоюзе процедуру по выделению финансовой и военной помощи Украине, за что некоторые партии Европейского парламента предлагали лишить ее права голоса в этом объединении.Однако поведение Будапешта в совместных органах власти Евросоюза, направленное против интересов Украины, очень часто продиктовано необходимостью добиться у Брюсселя определенных уступок для самой Венгрии. К тому же действия венгерских властей по отношению к своему соседу ограничены рамками общей европейской внешней политики, в которой Украина является партнером, а Россия недружественной страной, от чьих энергоносителей нужно избавляться.С учетом этих обстоятельств нужно рассматривать и последние заявления министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, в которых он отождествил посягательства на энергетическую безопасность Венгрии с посягательствами на ее суверенитет, рассказал Украина.ру политолог Вадим Трухачев."Виктор Орбан – это самый опытный политик в Европе на сегодняшний день. Он прекрасно понимает правила игры и законы публичной политики. Если ты мало что делаешь, ты должен делать много громких заявлений. Количество заявлений, которые раздаются из Будапешта, зашкаливает", - заявил он.При этом из конкретных дел венгерского премьера можно вспомнить только блокирование переговоров о членстве Украины в ЕС и НАТО и настойчивое требование предоставить венграм Закарпатья территориальную автономию, продолжил Трухачев."Это два момента за которые Орбан и Сийярто достойны похвалы. Все остальное – это словоблудие", - сказал политолог.По мнению Трухачева, громкими заявлениями об атаках на территориальную целостность и суверенитет Венгрии власти страны прикрывают свое бездействие. Политолог перечислил несколько инструментов, которые Будапешт мог бы использовать для того, чтобы повлиять на поведение Киева в текущем конфликте, но он этого не делает по ряду причин."Венгрия могла бы выключить электричество Украине, но она его туда поставляет. Через Вышеградскую группу Венгрия бы могла создать препятствия Чехии и Польши для передачи оружия Украине, но она и этого не делает. Венгрия оружие не поставляет на Украину, но Чехия его активно покупает и передает понятно куда", - рассказал Трухачев.Также эксперт упомянул лечение боевиков ВСУ на венгерской территории, от которого страна тоже могла бы отказаться."Ответ, почему она этого не делает, очень простой. Венгрия входит в Евросоюз и НАТО. При этом она не самая богатая страна, чтобы позволить себе выйти из ЕС и лишиться финансирования по этой линии. Нехватка тех 30 млрд евро из европейских фондов, которые Европейская комиссия заморозила для Венгрии, страна уже чувствует", - отметил политолог.По его словам, именно поэтому венгерские власти делают много заявлений, а если совсем точно – делают их ровно столько, сколько им позволено.Трухачев также напомнил, что решение о прекращении закупок российской нефти Евросоюз уже принял как желаемое. По факту, Брюссель не может полностью их прекратить, но эта цель уже заявлена, добавил он."Поэтому в плоскости публичной политики ЕС не будет поддерживать Венгрию. В этой плоскости еврочиновники высказываются в пользу исчезновения российской нефти из Европы. В этом контексте последние действия Украины они могут оценивать как некрасивые, но правильные", - сказал российский политолог.Трухачев оценил реакцию Трампа на атаки киевского режима на инфраструктуру "Дружбы" как "тактические заявления" на фоне переговоров с Россией. На самом деле ему выгодно, чтобы российской нефти в Европе было как можно меньше, и чтобы Европа подсела на американскую, полагает эксперт.Больше о венгерско-украинских отношениях в материале Татьяны Стоянович Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности

