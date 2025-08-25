Сможет ли Орбан по-настоящему ответить Зеленскому? Венгерское словоблудие против украинского терроризма - 25.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250825/smozhet-li-orban-po-nastoyaschemu-otvetit-zelenskomu-vengerskoe-slovobludie-protiv-ukrainskogo-1067625103.html
Сможет ли Орбан по-настоящему ответить Зеленскому? Венгерское словоблудие против украинского терроризма
Сможет ли Орбан по-настоящему ответить Зеленскому? Венгерское словоблудие против украинского терроризма - 25.08.2025 Украина.ру
Сможет ли Орбан по-настоящему ответить Зеленскому? Венгерское словоблудие против украинского терроризма
Венгрия считает удары по нефтепроводу "Дружба" атакой на собственный суверенитет и территориальную целостность. Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал 25 августа язвительные слова главы украинского режима Владимира Зеленского об ударах по нефтепроводу, снабжающему в том числе Венгрию российской нефтью
2025-08-25T17:37
2025-08-25T17:37
эксклюзив
венгрия
украина
виктор орбан
трухачев
петер сийярто
ес
вооруженные силы украины
нато
нефтепровод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067463069_0:0:1211:681_1920x0_80_0_0_34dc80c8f5767f3e3e80a9815f212ae2.jpg
На пресс-конференции в Киеве 24 августа Зеленский дерзко ответил на вопрос журналистов, усилили ли последние атаки на нефтепровод "Дружба" шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление в Евросоюз."Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", — процитировало издание Страна.ua заявление Зеленского.По словам главы венгерской дипломатии, его страна уважает суверенитет и территориальную целостность других государств и ожидает от них того же."В последние дни Украина предприняла серьезные посягательства на безопасность нашего энергоснабжения, и посягательства на энергетическую безопасность следует понимать как посягательства на суверенитет. Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", — написал Сийярто на своей странице в соцсетях.Украина за последнее время трижды атаковала инфраструктуру нефтепровода "Дружба" - 13, 18 и 22 августа. В результате последних двух ударов прокачка нефти в Венгрию и Словакию временно приостановилась. После ударов 18 августа транзит российской нефти остановился на два дня, после ударов 22 августа – на пять дней.После этих ударов Будапешт и Братислава обратились к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод. Однако в Брюсселе заявили, что атаки ВСУ не угрожают поставкам энергоносителей в страны ЕС.Тем временем президенту США Дональду Трампу обстрелы нефтепровода "Дружба" не понравились. Об этом он заявил в ответе на сообщение Виктора Орбана, в котором глава венгерского правительства проинформировал американского президента о постоянных атаках киевского режима на нефтепровод, который является единственным путем снабжения Венгрии и Словакии сырой нефтью."Виктор, мне не нравится то, что я слышу. Я очень зол по этому поводу. Передай словацкой стороне", - написал Трамп, называя Орбана своим большим другом.Атаки на "Дружбу" стали очередным фактором напряженности в весьма натянутых венгерско-украинских отношениях. Первым фактором можно назвать неудовлетворенные требования Будапешта по поводу обеспечения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что Венгрия не даст согласие на вступление Украины в Евросоюз, пока все права венгров на Украине не будут соблюдены.Возможное присоединение Украины к Евросоюзу Орбан также считает самой большой угрозой для Венгрии. В мае 2025 года на совещании правящей партии он заявил, что Киев заинтересован в срочном приеме в Евросоюз для того, чтобы получить "чужие деньги" и избежать банкротства.По словам главы венгерского правительства, членство Украины в ЕС выгодно для Запада, но не для его страны. Если Украина все-таки будет принята в ЕС, венгерские границы "будут штурмовать" украинские граждане, претендуя на рабочие места венгров, а венгерские деньги из фондов Евросоюза пойдут на Украину, рассказал Орбан.Весной 2025 года венгерские власти инициировали всеобщий опрос населения о приеме Украины в ЕС. Анкеты были разосланы по почте. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?".Венгрия также неоднократно блокировала в Евросоюзе процедуру по выделению финансовой и военной помощи Украине, за что некоторые партии Европейского парламента предлагали лишить ее права голоса в этом объединении.Однако поведение Будапешта в совместных органах власти Евросоюза, направленное против интересов Украины, очень часто продиктовано необходимостью добиться у Брюсселя определенных уступок для самой Венгрии. К тому же действия венгерских властей по отношению к своему соседу ограничены рамками общей европейской внешней политики, в которой Украина является партнером, а Россия недружественной страной, от чьих энергоносителей нужно избавляться.С учетом этих обстоятельств нужно рассматривать и последние заявления министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, в которых он отождествил посягательства на энергетическую безопасность Венгрии с посягательствами на ее суверенитет, рассказал Украина.ру политолог Вадим Трухачев."Виктор Орбан – это самый опытный политик в Европе на сегодняшний день. Он прекрасно понимает правила игры и законы публичной политики. Если ты мало что делаешь, ты должен делать много громких заявлений. Количество заявлений, которые раздаются из Будапешта, зашкаливает", - заявил он.При этом из конкретных дел венгерского премьера можно вспомнить только блокирование переговоров о членстве Украины в ЕС и НАТО и настойчивое требование предоставить венграм Закарпатья территориальную автономию, продолжил Трухачев."Это два момента за которые Орбан и Сийярто достойны похвалы. Все остальное – это словоблудие", - сказал политолог.По мнению Трухачева, громкими заявлениями об атаках на территориальную целостность и суверенитет Венгрии власти страны прикрывают свое бездействие. Политолог перечислил несколько инструментов, которые Будапешт мог бы использовать для того, чтобы повлиять на поведение Киева в текущем конфликте, но он этого не делает по ряду причин."Венгрия могла бы выключить электричество Украине, но она его туда поставляет. Через Вышеградскую группу Венгрия бы могла создать препятствия Чехии и Польши для передачи оружия Украине, но она и этого не делает. Венгрия оружие не поставляет на Украину, но Чехия его активно покупает и передает понятно куда", - рассказал Трухачев.Также эксперт упомянул лечение боевиков ВСУ на венгерской территории, от которого страна тоже могла бы отказаться."Ответ, почему она этого не делает, очень простой. Венгрия входит в Евросоюз и НАТО. При этом она не самая богатая страна, чтобы позволить себе выйти из ЕС и лишиться финансирования по этой линии. Нехватка тех 30 млрд евро из европейских фондов, которые Европейская комиссия заморозила для Венгрии, страна уже чувствует", - отметил политолог.По его словам, именно поэтому венгерские власти делают много заявлений, а если совсем точно – делают их ровно столько, сколько им позволено.Трухачев также напомнил, что решение о прекращении закупок российской нефти Евросоюз уже принял как желаемое. По факту, Брюссель не может полностью их прекратить, но эта цель уже заявлена, добавил он."Поэтому в плоскости публичной политики ЕС не будет поддерживать Венгрию. В этой плоскости еврочиновники высказываются в пользу исчезновения российской нефти из Европы. В этом контексте последние действия Украины они могут оценивать как некрасивые, но правильные", - сказал российский политолог.Трухачев оценил реакцию Трампа на атаки киевского режима на инфраструктуру "Дружбы" как "тактические заявления" на фоне переговоров с Россией. На самом деле ему выгодно, чтобы российской нефти в Европе было как можно меньше, и чтобы Европа подсела на американскую, полагает эксперт.Больше о венгерско-украинских отношениях в материале Татьяны Стоянович Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности
венгрия
украина
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067463069_123:0:1083:720_1920x0_80_0_0_22822d1c11fa684a50aa0f3a6c84aa09.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венгрия, украина, виктор орбан, трухачев, петер сийярто, ес, вооруженные силы украины, нато, нефтепровод, будапешт
Эксклюзив, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Трухачев, Петер Сийярто, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО, нефтепровод, Будапешт

Сможет ли Орбан по-настоящему ответить Зеленскому? Венгерское словоблудие против украинского терроризма

17:37 25.08.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Венгрия считает удары по нефтепроводу "Дружба" атакой на собственный суверенитет и территориальную целостность. Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал 25 августа язвительные слова главы украинского режима Владимира Зеленского об ударах по нефтепроводу, снабжающему в том числе Венгрию российской нефтью
На пресс-конференции в Киеве 24 августа Зеленский дерзко ответил на вопрос журналистов, усилили ли последние атаки на нефтепровод "Дружба" шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление в Евросоюз.
"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", — процитировало издание Страна.ua заявление Зеленского.
По словам главы венгерской дипломатии, его страна уважает суверенитет и территориальную целостность других государств и ожидает от них того же.
"В последние дни Украина предприняла серьезные посягательства на безопасность нашего энергоснабжения, и посягательства на энергетическую безопасность следует понимать как посягательства на суверенитет. Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", — написал Сийярто на своей странице в соцсетях.
Украина за последнее время трижды атаковала инфраструктуру нефтепровода "Дружба" - 13, 18 и 22 августа. В результате последних двух ударов прокачка нефти в Венгрию и Словакию временно приостановилась. После ударов 18 августа транзит российской нефти остановился на два дня, после ударов 22 августа – на пять дней.
После этих ударов Будапешт и Братислава обратились к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод. Однако в Брюсселе заявили, что атаки ВСУ не угрожают поставкам энергоносителей в страны ЕС.
Тем временем президенту США Дональду Трампу обстрелы нефтепровода "Дружба" не понравились. Об этом он заявил в ответе на сообщение Виктора Орбана, в котором глава венгерского правительства проинформировал американского президента о постоянных атаках киевского режима на нефтепровод, который является единственным путем снабжения Венгрии и Словакии сырой нефтью.
"Виктор, мне не нравится то, что я слышу. Я очень зол по этому поводу. Передай словацкой стороне", - написал Трамп, называя Орбана своим большим другом.
Атаки на "Дружбу" стали очередным фактором напряженности в весьма натянутых венгерско-украинских отношениях. Первым фактором можно назвать неудовлетворенные требования Будапешта по поводу обеспечения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что Венгрия не даст согласие на вступление Украины в Евросоюз, пока все права венгров на Украине не будут соблюдены.
Возможное присоединение Украины к Евросоюзу Орбан также считает самой большой угрозой для Венгрии. В мае 2025 года на совещании правящей партии он заявил, что Киев заинтересован в срочном приеме в Евросоюз для того, чтобы получить "чужие деньги" и избежать банкротства.
По словам главы венгерского правительства, членство Украины в ЕС выгодно для Запада, но не для его страны. Если Украина все-таки будет принята в ЕС, венгерские границы "будут штурмовать" украинские граждане, претендуя на рабочие места венгров, а венгерские деньги из фондов Евросоюза пойдут на Украину, рассказал Орбан.
Весной 2025 года венгерские власти инициировали всеобщий опрос населения о приеме Украины в ЕС. Анкеты были разосланы по почте. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?".
Венгрия также неоднократно блокировала в Евросоюзе процедуру по выделению финансовой и военной помощи Украине, за что некоторые партии Европейского парламента предлагали лишить ее права голоса в этом объединении.
Однако поведение Будапешта в совместных органах власти Евросоюза, направленное против интересов Украины, очень часто продиктовано необходимостью добиться у Брюсселя определенных уступок для самой Венгрии. К тому же действия венгерских властей по отношению к своему соседу ограничены рамками общей европейской внешней политики, в которой Украина является партнером, а Россия недружественной страной, от чьих энергоносителей нужно избавляться.
С учетом этих обстоятельств нужно рассматривать и последние заявления министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, в которых он отождествил посягательства на энергетическую безопасность Венгрии с посягательствами на ее суверенитет, рассказал Украина.ру политолог Вадим Трухачев.
"Виктор Орбан – это самый опытный политик в Европе на сегодняшний день. Он прекрасно понимает правила игры и законы публичной политики. Если ты мало что делаешь, ты должен делать много громких заявлений. Количество заявлений, которые раздаются из Будапешта, зашкаливает", - заявил он.
При этом из конкретных дел венгерского премьера можно вспомнить только блокирование переговоров о членстве Украины в ЕС и НАТО и настойчивое требование предоставить венграм Закарпатья территориальную автономию, продолжил Трухачев.
"Это два момента за которые Орбан и Сийярто достойны похвалы. Все остальное – это словоблудие", - сказал политолог.
По мнению Трухачева, громкими заявлениями об атаках на территориальную целостность и суверенитет Венгрии власти страны прикрывают свое бездействие. Политолог перечислил несколько инструментов, которые Будапешт мог бы использовать для того, чтобы повлиять на поведение Киева в текущем конфликте, но он этого не делает по ряду причин.
"Венгрия могла бы выключить электричество Украине, но она его туда поставляет. Через Вышеградскую группу Венгрия бы могла создать препятствия Чехии и Польши для передачи оружия Украине, но она и этого не делает. Венгрия оружие не поставляет на Украину, но Чехия его активно покупает и передает понятно куда", - рассказал Трухачев.
Также эксперт упомянул лечение боевиков ВСУ на венгерской территории, от которого страна тоже могла бы отказаться.
"Ответ, почему она этого не делает, очень простой. Венгрия входит в Евросоюз и НАТО. При этом она не самая богатая страна, чтобы позволить себе выйти из ЕС и лишиться финансирования по этой линии. Нехватка тех 30 млрд евро из европейских фондов, которые Европейская комиссия заморозила для Венгрии, страна уже чувствует", - отметил политолог.
По его словам, именно поэтому венгерские власти делают много заявлений, а если совсем точно – делают их ровно столько, сколько им позволено.
Трухачев также напомнил, что решение о прекращении закупок российской нефти Евросоюз уже принял как желаемое. По факту, Брюссель не может полностью их прекратить, но эта цель уже заявлена, добавил он.
"Поэтому в плоскости публичной политики ЕС не будет поддерживать Венгрию. В этой плоскости еврочиновники высказываются в пользу исчезновения российской нефти из Европы. В этом контексте последние действия Украины они могут оценивать как некрасивые, но правильные", - сказал российский политолог.
Трухачев оценил реакцию Трампа на атаки киевского режима на инфраструктуру "Дружбы" как "тактические заявления" на фоне переговоров с Россией. На самом деле ему выгодно, чтобы российской нефти в Европе было как можно меньше, и чтобы Европа подсела на американскую, полагает эксперт.
Больше о венгерско-украинских отношениях в материале Татьяны Стоянович Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВенгрияУкраинаВиктор ОрбанТрухачевПетер СийяртоЕСВооруженные силы УкраиныНАТОнефтепроводБудапешт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:19Боевики ВСУ мать с сыном, чтобы угнать их автомобиль
18:07В Россию удалось вернуть женщину с шестилетним ребёнком с Украины, а также 15-летнюю девочку из Испании
17:59Ремонт магистралей, расчистка рек, еще один водовод с Дона. Как исправляют ситуацию с водой в ДНР
17:51Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом
17:48"Осторожно, вши!" Вспышка педикулёза в Кривом Роге — родном городе Зеленского
17:42Правозащитник Иван Копыл: Даже освобождение Славянска и Краматорска сразу не решит проблему воды в ДНР
17:37Сможет ли Орбан по-настоящему ответить Зеленскому? Венгерское словоблудие против украинского терроризма
17:25Зеленский рассказал, сколько денег надо ежемесячно на закупку оружия в США
17:20Зеленский хочет обсудить с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным
17:09Константиновское направление: российская армия угрожает ВСУ окружением
17:04Киевские власти продолжают публично унижать Венгрию - теперь это поручено "мовному фюреру" Ивановской
17:00У "главного антикоррупционера Украины" нашли в США дом стоимостью более миллиона долларов
16:46Украинский депутат продвигает законопроект о разрешении выезжать за границу мужчинам до 24 лет
16:41"По большей части глушим все": боец рассказал об атаках ВСУ в ЛНР
16:40Владельцам украинских автомобильных номеров в Севастополе отвели четыре месяца
16:37Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн
16:33Правительство Италии заявило о готовности направить на Украину военных специалистов
16:25Задержание врио вице-губернатора Курской области: как воровали на приграничных укреплениях
16:23Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ
16:12Новый фильм "Тимур и его команда": о чём это кино и почему его стоит посмотреть? Кадры до премьеры
Лента новостейМолния