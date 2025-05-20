https://ukraina.ru/20250520/orbanu-nadoela-klevetnicheskaya-kampaniya-kieva-vengersko-ukrainskie-otnosheniya-voshli-v-fazu-1063276979.html

Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности

Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности - 20.05.2025 Украина.ру

Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности

Выступление Украины в Евросоюз является самой большой угрозой для Венгрии, заявил 18 мая премьер-министр этой страны Виктор Орбан в Будапеште на совещании правящей партии

2025-05-20T19:21

2025-05-20T19:21

2025-05-20T19:21

эксклюзив

венгрия

виктор орбан

украина

петер сийярто

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По словам политика, Евросоюз в течение 2025 года планирует начать переговоры о присоединении Украины к сообществу для того, чтобы до 2030 года принять ее в свои ряды. Украина заинтересована в том, чтобы срочно войти в ЕС, так как ей нужны чужие деньги, полагает Орбан."Даже до войны Украина была банкротом. И сейчас она не может самостоятельно стоять на ногах. Ей нужны деньги. Чужие деньги. Поэтому она стремится в Евросоюз любой ценой", - заявил он.Орбан добавил, что членство Украины в ЕС выгодно для Запада, но не и для Венгрии. Он напомнил, что Венгрия граничит с Украиной, поэтому в случае ее вступления с Евросоюз венгерские границы "будут штурмовать" украинские граждане, претендуя на рабочие места венгров. Также венгерские деньги из фондов Евросоюза пойдут на Украину, отметил Орбан."Мы должны сопротивляться, и я обещаю вам: мы будем сопротивляться. Мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину через Брюссель", — добавил премьер.Заявления Орбана прозвучали на фоне недавно разгоревшегося между Венгрией и Украиной шпионского скандала. Все началось 9 мая, когда Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии на территории страны агентурной сети военной разведки Венгрии. Сотрудники СБУ тогда задержали за шпионаж двух человек, которые, по их утверждениям, являются агентами Будапешта.По утверждениям СБУ, кадровый сотрудник военной разведки Венгрии завербовал человека в Закарпатской области Украины для того, чтобы он собирал и передавал информацию об уязвимых местах в наземной и воздушной обороне региона, а также узнавал общественно-политические взгляды местных жителей. Его задачей было изучать настроения местного населения и выяснять, "какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности, венгерские военные", заявили украинские следователи.Венгерская сторона ответила на это высылкой двух сотрудников посольства Украины в Будапеште, которые, по словам министра иностранных дел Петера Сийярто, являлись разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием.Сийярто предположил, что Украина предпринимает враждебные действия против Венгрии, потому что Будапешт отказывается поставлять оружие и оказывать другую военную помощь Киеву.Однако Виктор Орбан связал шпионский скандал с действиями украинских спецслужб по дискредитации опроса о вступлении Украины в Евросоюз. По его мнению, спецслужбы Украины, венгерская оппозиция и Брюссель действуют вместе для того, чтобы сорвать проведение референдума о членстве Украины в ЕС, сломить сопротивление Будапешта и ускоренно принять Украину в сообщество несмотря на то, что эта страна не выполнила ни одно из условий, необходимых для вступления.Напомним, что всеобщий опрос населения о приеме Украины в ЕС начался в Венгрии 14 апреля. Анкеты высылаются по почте, а гражданам надо ответить всего лишь на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне, результаты будут обработаны и направлены в Брюссель.На украинскую пропаганду Орбан также пожаловался в ходе саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая. После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте премьер Венгрии подчеркнул, что Киев до сих пор продолжает проводить клеветнические кампании против Будапешта, хотя даже не является членом Североатлантического альянса."Это неприемлемо. И необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их… Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", — сказал Орбан.Венгрия долго и последовательно выступает против членства Украины в Евросоюзе. Венгерские власти свою позицию обосновывают разными аргументами. Среди них угроза отечественному сельскохозяйственному сектору, наплыв дешевой рабочей силы, а также положение венгерского нацменьшинства в Закарпатье.Однако последние острые выступления Виктора Орбана в адрес Украины продиктованы и внутриполитическими причинами, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев."Я думаю, что Орбан, затевая этот референдум и говоря о том, что Венгрии не выгодно вступление Украины в ЕС, прежде всего, занимается внутренней политикой, а не внешней. Дело в том, что ему предстоят очень тяжелые выборы", - сказал политолог.По словам Трухачева, Орбан занимает пост премьер-министра уже 16 лет подряд, а до этого с 1998 по 2002 год он тоже был премьером Венгрии. Для того, чтобы удержать власть или передать ее своему соратнику, министру иностранных дел Петеру Сийярто, Орбану необходимо поддерживать определенный градус патриотической риторики, отметил эксперт.Действующему премьеру Венгрии необходимо показать, что если к власти придет его нынешний главный оппонент Петер Мадьяр вместе с ещё одним бывшим конкурентом Орбана, экс-премьером Ференцем Дюрчанем, то они сдадут национальные интересы страны, продолжил Трухачев."Они перестанут помогать венграм Закарпатья и плюнут на их права. Они откроют дверь для украинской дешевой и некачественной сельхозпродукции и добьют венгерского крестьянина. В конце концов, они будут такими цепными псами в руках ЕС, которые окончательно лишат Венгрию суверенитета. В общем-то, в большей части это внутривенгерская история, конечно, с выходом на внешнюю политику", - рассказал политолог.На самом деле Виктор Орбан прекрасно знает, что Украину, хотя бы в ближайшее время, не примут в Евросоюз, подчеркнул Трухачев. Причина в том, что эта страна не соответствует ни одному из требований Брюсселя, добавил он."Еще можно поговорить о том, примут ли в Евросоюз Молдавию. Здесь есть небольшая доля вероятности, что ее примут вместе с Черногорией и Северной Македонией. Но прием воюющей страны в ЕС невозможен. Хорватия вошла в ЕС спустя 18 лет после окончания боевых действий и спустя 15 лет после решения вопроса с Восточной Славонией. При том, что Хорватия намного меньше, чем Украина. Также это католическая страна, т.е. для европейцев она своя", – полагает Трухачев.По его словам, если предположить, что Украину действительно примут в Евросоюз, то Венгрия немедленно лишится дотаций Брюсселя. Все они уйдут на восстановление Украины, отметил политолог."Если Украину принять в ЕС, в Венгрию еще хлынет поток мигрантов в поисках лучшей доли - тех, кто не смог зацепиться с Германии или в Чехии. Статус венгерского меньшинства на Украине – особый вопрос, потому что Орбан в хорошем смысле венгерский националист, и он не пропустит в ЕС страну, где, например, в отличие от Сербии, права венгров действительно нарушают", - отметил Трухачев.Политолог считает, что Виктор Орбан использует Украину в своей патриотической предвыборной кампании, выставляя ее, и не без оснований, главной сегодняшней угрозой для Венгрии. Но это больше внутриполитическая история, полагает Вадим Трухачев.Об истории Закарпатья в материале Олега Хавича Закарпатье: сталинский подарок Украине

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эксклюзив, венгрия, виктор орбан, украина, петер сийярто, трухачев, ес, сбу, нато, будапешт