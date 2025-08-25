https://ukraina.ru/20250825/partizanskaya-voyna-buduschego-ekspert-sazonov-sprognoziroval-razvitie-taktiki-ukrainy-1067583491.html

Партизанская война будущего: эксперт Сазонов спрогнозировал развитие тактики Украины

Разовые диверсии на транспортной инфраструктуре не способны оказать серьезного влияния на логистику и снабжение войск благодаря отлаженной системе восстановления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

Сазонов убежден, что единичные диверсионные атаки не повлияют на снабжение российских войск в зоне СВО и сообщение с Белоруссией. В качестве доказательства он привел пример с ударами ВКС России по узловым станциям Украины, которые та восстанавливает в короткие сроки."Диверсанты наносят ущерб не больше, чем "Искандеры", учитывая тот боезаряд, который они на себе несут, — провел сравнение эксперт. — Есть железнодорожные войска, есть система оперативного ремонта, известная со времен Гражданской войны. Железнодорожные пути будут восстановлены и поезда поедут дальше".По мнению историка, серьезное воздействие оказали бы несколько ДРГ, которые действуют постоянно, как партизанские отряды. "А разовая акция это лишь медийный эффект. Но в целом я думаю, что диверсионная деятельность будет основным оружием Украины в будущем", — резюмировал Сергей Сазонов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.

